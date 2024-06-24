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Хлебное место: как живет единственный переживший Украину завод Скадовска - РИА Новости Крым, 24.06.2024
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Хлебное место: как живет единственный переживший Украину завод Скадовска
Хлебное место: как живет единственный переживший Украину завод Скадовска - РИА Новости Крым, 24.06.2024
Хлебное место: как живет единственный переживший Украину завод Скадовска
Разве кто-то может устоять перед ароматом свежего горячего хлеба и булочек? Сразу вспоминается детство, когда по дороге из булочной любили откусывать от буханки РИА Новости Крым, 24.06.2024
2024-06-24T07:03
2024-06-24T07:03
скадовск
эксклюзивы риа новости крым
хлеб
херсонская область
новые регионы россии
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СКАДОВСК, 24 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Разве кто-то может устоять перед ароматом свежего горячего хлеба и булочек? Сразу вспоминается детство, когда по дороге из булочной любили откусывать от буханки вкусные хрустящие корочки. Такой хлеб "из детства" выпекают на хлебокомбинате в Скадовске Херсонской области. Сегодня предприятие выпускает более 30 видов продукции, включая сладкие булочки с разными начинками для школ и детсадов. Как работает предприятие в сложных условиях регулярных обстрелов со стороны ВСУ – в материале РИА Новости Крым.Булочки для детей и взрослыхСкадовский хлебокомбинат – единственное предприятие в городе, сохранившееся с советских времен и пережившее десятилетия украинской бесхозяйственности. Когда-то здесь работали полупроводниковый завод, пищевой комбинат, консервный и молочный заводы, рыбный цех. Теперь от них остались одни воспоминания и основания разрушенных зданий на пустующих площадках. Эти предприятия успешно функционировали во времена Советского Союза, но в период "незалежности" их один за одним искусственно обанкротили, вывезли и продали все оборудование. Хлебокомбинат удалось сберечь.На сегодняшний день мощности завода безвозмездно арендует Бериславский хлебозавод, расположенный в Новой Каховке. Предприятие не только сохраняется, но и наращивает объемы выпуска продукции в очень сложных условиях.На предприятии ежемесячно выпекают 165 тонн хлебобулочных изделий, хотя совсем недавно было только 95 тонн.Основные виды хлеба – традиционный пшеничный "кирпич" на муке из первого и высшего сортов, всевозможные батоны ("Особый", на закваске), разнообразные булочки и рулеты с маком, ягодными джемами и другими начинками. Для детей хлебокомбинат старается в особенности, постоянно расширяя ассортимент сладкой выпечки."Для школ мы сделали разнообразие сдобы. Дети каждый день едят булочки с разной начинкой: сгущенка, малиновый, абрикосовый и вишневый джемы. Так им гораздо интереснее. Ведь булочка для школьника – это перекус, ребенок должен ее съесть, а не просто положить в портфель и принести домой. Мы все для этого делаем: улучшили рецептуру, добавили больше ингредиентов, разнообразили начинки", – рассказывает директор.Фирменная сладость Скадовского хлебокомбината – хлебец из сдобного дрожжевого теста с начинкой из изюма, смазанный взбитым яйцом и сверху посыпанный кунжутом. Он особенно популярен у местных жителей. Говорят, сметают его с полок практически сразу.К слову, багетная линия завода, производящая сдобу, раньше останавливалась на лето, потому что школьники уходили на каникулы. Руководство предприятия посчитало это несправедливым – булочки любят же не только дети, но и взрослые. Теперь багетный цех работает постоянно в две смены, и скадовцы теперь и летом могут разнообразить свой завтрак сладкой сдобой.Заводы работают вопреки обстреламОсновная продукция Скадовского комбината – классические виды хлеба: ржано-пшеничный "кирпич", "Бородинский", широкая линейка батонов из различных сортов и видов муки. Хлеб здесь по-прежнему делают на натуральной опаре, не добавляя в состав никаких лишних компонентов и химии."Основные ингредиенты нашего хлеба – это мука, вода, соль, масло и закваска. Мы верны традициям – рецептуру практически не меняем. Остальное – дело рук мастеров. Людям нравится наш хлеб, и любые изменения будут идти только вразрез с желанием людей увидеть привычные виды хлеба в магазине", – говорит мастер-пекарь хлебозавода Елена Владимировна – специалист с многолетним стажем.Сегодня на Скадовском хлебокомбинате работают 85 человек. Все без задержек получают аванс и зарплату. Сотрудники, по их словам, зарплатой вполне довольны, хотя и понимают, что каждый выход на смену может быть сопряжен с риском для здоровья и жизни. Прилеты украинских ракет, снарядов и дронов в Скадовске случаются нередко.Коллеги скадовских хлебопеков из Новой Каховки, где ситуация с украинскими обстрелами еще тяжелее, работу тоже не прекращают и продолжают печь хлеб, пряники, пирожные и даже торты. В этом году Бериславский хлебозавод в Новой Каховке останавливался только на два дня – 1 января и на Пасху – чтобы сотрудники могли провести праздники в кругу близких.Крымские поставщики не подводятСегодня хлебокомбинат в Скадовске выпускает более 30 видов продукции и не собирается на этом останавливаться. В ближайшее время линейка продукции пополнится еще семью новыми видами хлебобулочных изделий. Какими именно, пока держится в секрете.Основное сырье – пшеничную и ржаную муку – предприятие закупает в Крыму. В Херсонской области тоже есть немало производителей муки, но в плане ценовой политики и доставки для комбината особой разницы нет. Например, у местного херсонского производителя мука стоит по 19-19,5 рубля за килограмм, с доставкой – 21-21,5 рубля. За муку из Крыма предприятие платит те же самые деньги, включая затраты на доставку."В этом вопросе мы руководствуемся проверенным качеством сырья и самой логистикой и сроками доставки. Если у тебя короткий срок для заказа сырья, работа с предприятиями Крыма – большой плюс, хотя у нас всегда имеется месячный запас муки на случай перебоя с поставками. Крымские поставщики, с которыми мы работаем, предлагают качественное сырье, доставляют его своевременно и не подводят", - поясняет руководитель хлебозавода.Сложнее обстоят дела с обновлением оборудования. Печи для выпекания хлеба-"кирпича" здесь давнишние, но в процессе работы они все равно проходят модернизацию и текущий ремонт. На предприятии работают специалисты, заинтересованные в том, чтобы оборудование не просто отработало смену, а эффективно функционировало как можно дольше. Восемь лет назад сюда поставили новую линию под выпечку батонов. Обновление оборудование планируется, но нужно, чтобы хоть немного стабилизировалась ситуация с безопасностью, говорит Панина.Цены на хлеб повышать не планируетсяПродукция хлебокомбината сегодня продается во всем городском округе. На сегодняшний день у предприятия 12 маршрутов, по которым ежедневно развозится хлеб. Торговая наценка на него вполне приемлемая. Если закупочная цена, например, на традиционный "кирпич" составляет 30 рублей, то на полках магазинов хлеб стоит 35 рублей. Стоимость на свою продукцию хлебокомбинат не повышал с января прошлого года и в ближайшее время не планирует это делать.Держать цены на хлеб предприятию помогает и субсидия от государства для компенсации части затрат на производство – 5 рублей на килограмм готовой продукции. Ее могут получить только те хлебопеки, которые не повышают цены на свой товар.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценахСальдо: имущество украинских олигархов на Херсонщине национализированоСальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию
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скадовск, хлеб, херсонская область, новые регионы россии
Хлебное место: как живет единственный переживший Украину завод Скадовска

Как работает уцелевший со времен СССР хлебозавод в Скадовске – репортаж РИА Новости Крым

07:03 24.06.2024
 
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СКАДОВСК, 24 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Разве кто-то может устоять перед ароматом свежего горячего хлеба и булочек? Сразу вспоминается детство, когда по дороге из булочной любили откусывать от буханки вкусные хрустящие корочки. Такой хлеб "из детства" выпекают на хлебокомбинате в Скадовске Херсонской области. Сегодня предприятие выпускает более 30 видов продукции, включая сладкие булочки с разными начинками для школ и детсадов. Как работает предприятие в сложных условиях регулярных обстрелов со стороны ВСУ – в материале РИА Новости Крым.

Булочки для детей и взрослых

Скадовский хлебокомбинат – единственное предприятие в городе, сохранившееся с советских времен и пережившее десятилетия украинской бесхозяйственности. Когда-то здесь работали полупроводниковый завод, пищевой комбинат, консервный и молочный заводы, рыбный цех. Теперь от них остались одни воспоминания и основания разрушенных зданий на пустующих площадках. Эти предприятия успешно функционировали во времена Советского Союза, но в период "незалежности" их один за одним искусственно обанкротили, вывезли и продали все оборудование. Хлебокомбинат удалось сберечь.
На сегодняшний день мощности завода безвозмездно арендует Бериславский хлебозавод, расположенный в Новой Каховке. Предприятие не только сохраняется, но и наращивает объемы выпуска продукции в очень сложных условиях.
"Мы выпускаем большой ассортимент хлебобулочных изделий, обеспечиваем хлебом весь городской округ, в том числе 35 бюджетных организаций – школы, детсады больницы. Также наращиваем производство", – рассказывает директор комбината Татьяна Панина.
На предприятии ежемесячно выпекают 165 тонн хлебобулочных изделий, хотя совсем недавно было только 95 тонн.
Основные виды хлеба – традиционный пшеничный "кирпич" на муке из первого и высшего сортов, всевозможные батоны ("Особый", на закваске), разнообразные булочки и рулеты с маком, ягодными джемами и другими начинками. Для детей хлебокомбинат старается в особенности, постоянно расширяя ассортимент сладкой выпечки.
"Для школ мы сделали разнообразие сдобы. Дети каждый день едят булочки с разной начинкой: сгущенка, малиновый, абрикосовый и вишневый джемы. Так им гораздо интереснее. Ведь булочка для школьника – это перекус, ребенок должен ее съесть, а не просто положить в портфель и принести домой. Мы все для этого делаем: улучшили рецептуру, добавили больше ингредиентов, разнообразили начинки", – рассказывает директор.
Фирменная сладость Скадовского хлебокомбината – хлебец из сдобного дрожжевого теста с начинкой из изюма, смазанный взбитым яйцом и сверху посыпанный кунжутом. Он особенно популярен у местных жителей. Говорят, сметают его с полок практически сразу.
К слову, багетная линия завода, производящая сдобу, раньше останавливалась на лето, потому что школьники уходили на каникулы. Руководство предприятия посчитало это несправедливым – булочки любят же не только дети, но и взрослые. Теперь багетный цех работает постоянно в две смены, и скадовцы теперь и летом могут разнообразить свой завтрак сладкой сдобой.

Заводы работают вопреки обстрелам

Основная продукция Скадовского комбината – классические виды хлеба: ржано-пшеничный "кирпич", "Бородинский", широкая линейка батонов из различных сортов и видов муки. Хлеб здесь по-прежнему делают на натуральной опаре, не добавляя в состав никаких лишних компонентов и химии.
"Основные ингредиенты нашего хлеба – это мука, вода, соль, масло и закваска. Мы верны традициям – рецептуру практически не меняем. Остальное – дело рук мастеров. Людям нравится наш хлеб, и любые изменения будут идти только вразрез с желанием людей увидеть привычные виды хлеба в магазине", – говорит мастер-пекарь хлебозавода Елена Владимировна – специалист с многолетним стажем.
Сегодня на Скадовском хлебокомбинате работают 85 человек. Все без задержек получают аванс и зарплату. Сотрудники, по их словам, зарплатой вполне довольны, хотя и понимают, что каждый выход на смену может быть сопряжен с риском для здоровья и жизни. Прилеты украинских ракет, снарядов и дронов в Скадовске случаются нередко.

"Мы понимаем, какая ответственность на нас лежит – люди всегда должны быть со свежим хлебом. Точно могу сказать, что палками нас сюда никто не гонит. Да, бывают какие-то производственные моменты, коллектив-то немаленький. Но все в пределах разумного", – добавляет сотрудница предприятия.

Коллеги скадовских хлебопеков из Новой Каховки, где ситуация с украинскими обстрелами еще тяжелее, работу тоже не прекращают и продолжают печь хлеб, пряники, пирожные и даже торты. В этом году Бериславский хлебозавод в Новой Каховке останавливался только на два дня – 1 января и на Пасху – чтобы сотрудники могли провести праздники в кругу близких.

Крымские поставщики не подводят

Сегодня хлебокомбинат в Скадовске выпускает более 30 видов продукции и не собирается на этом останавливаться. В ближайшее время линейка продукции пополнится еще семью новыми видами хлебобулочных изделий. Какими именно, пока держится в секрете.
"Пусть для наших жителей это будет сюрпризом. Могу лишь сказать, что это будут очень специфические хлеба, с добавлением всевозможных, но необычных ингредиентов. Будет немного нетрадиционный хлеб", – приоткрыла завесу директор Татьяна Панина.
Основное сырье – пшеничную и ржаную муку – предприятие закупает в Крыму. В Херсонской области тоже есть немало производителей муки, но в плане ценовой политики и доставки для комбината особой разницы нет. Например, у местного херсонского производителя мука стоит по 19-19,5 рубля за килограмм, с доставкой – 21-21,5 рубля. За муку из Крыма предприятие платит те же самые деньги, включая затраты на доставку.
"В этом вопросе мы руководствуемся проверенным качеством сырья и самой логистикой и сроками доставки. Если у тебя короткий срок для заказа сырья, работа с предприятиями Крыма – большой плюс, хотя у нас всегда имеется месячный запас муки на случай перебоя с поставками. Крымские поставщики, с которыми мы работаем, предлагают качественное сырье, доставляют его своевременно и не подводят", - поясняет руководитель хлебозавода.
Сложнее обстоят дела с обновлением оборудования. Печи для выпекания хлеба-"кирпича" здесь давнишние, но в процессе работы они все равно проходят модернизацию и текущий ремонт. На предприятии работают специалисты, заинтересованные в том, чтобы оборудование не просто отработало смену, а эффективно функционировало как можно дольше. Восемь лет назад сюда поставили новую линию под выпечку батонов. Обновление оборудование планируется, но нужно, чтобы хоть немного стабилизировалась ситуация с безопасностью, говорит Панина.

Цены на хлеб повышать не планируется

Продукция хлебокомбината сегодня продается во всем городском округе. На сегодняшний день у предприятия 12 маршрутов, по которым ежедневно развозится хлеб. Торговая наценка на него вполне приемлемая. Если закупочная цена, например, на традиционный "кирпич" составляет 30 рублей, то на полках магазинов хлеб стоит 35 рублей. Стоимость на свою продукцию хлебокомбинат не повышал с января прошлого года и в ближайшее время не планирует это делать.
"Предприятие само не заинтересовано завышать цены, потому что у нас есть здоровая конкуренция, – поясняет директор. – Кроме нас, здесь работает завод в Генические, да и крымские хлебопеки тоже уже завозят сюда свою продукцию и активно осваивают этот рынок. Но мы только "за". Здоровая конкуренция – это правильно".
Держать цены на хлеб предприятию помогает и субсидия от государства для компенсации части затрат на производство – 5 рублей на килограмм готовой продукции. Ее могут получить только те хлебопеки, которые не повышают цены на свой товар.
© РИА Новости КрымСкадовский хлебокомбинат – единственное в городе предприятие, сохранившееся со времен СССР
Скадовский хлебокомбинат – единственное в городе предприятие, сохранившееся со времен СССР
1 из 4
Скадовский хлебокомбинат – единственное в городе предприятие, сохранившееся со времен СССР
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПредприятие выпускает более 30 видов продукции, включая классический "кирпич", батоны, булочки с разной начинкой, хлебцы с изюмом
Предприятие выпускает более 30 видов продукции, включая классический кирпич, батоны, булочки с разной начинкой, хлебцы с изюмом
2 из 4
Предприятие выпускает более 30 видов продукции, включая классический "кирпич", батоны, булочки с разной начинкой, хлебцы с изюмом
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМуку для производства хлебокомбинат закупает в Крыму – поставщики не подводят
Муку для производства хлебокомбинат закупает в Крыму – поставщики не подводят
3 из 4
Муку для производства хлебокомбинат закупает в Крыму – поставщики не подводят
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЦены свой хлеб завод не повышал с января 2023 года и в ближайшее время не намерен это делать
Цены свой хлеб завод не повышал с января 2023 года и в ближайшее время не намерен это делать
4 из 4
Цены свой хлеб завод не повышал с января 2023 года и в ближайшее время не намерен это делать
© РИА Новости Крым
1 из 4
Скадовский хлебокомбинат – единственное в городе предприятие, сохранившееся со времен СССР
© РИА Новости Крым
2 из 4
Предприятие выпускает более 30 видов продукции, включая классический "кирпич", батоны, булочки с разной начинкой, хлебцы с изюмом
© РИА Новости Крым
3 из 4
Муку для производства хлебокомбинат закупает в Крыму – поставщики не подводят
© РИА Новости Крым
4 из 4
Цены свой хлеб завод не повышал с января 2023 года и в ближайшее время не намерен это делать
© РИА Новости Крым
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