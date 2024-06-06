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Сальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию

Сальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Сальдо заявил о скором запуске поездов в Крым через Новороссию

Железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России планируется запустить уже этим летом, график движения поездов уже разработан. Об... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T21:58

2024-06-06T21:58

2024-06-06T20:48

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России планируется запустить уже этим летом, график движения поездов уже разработан. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Сальдо также отметил, что грузовое железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью уже запущено и функционирует, но с определенными ограничениями, чтобы соблюдать меры безопасности при перевозках.Президент России Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией 18 марта, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.Первый заместитель руководителя "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых ранее сообщил, что железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России будет запущено в полном объеме до конца 2024 года.

https://crimea.ria.ru/20240528/prigorodnye-poezda-v-krymu-perekhodyat-na-letnee-raspisanie-1137646645.html

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