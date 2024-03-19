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Когда запустят поезда в Крым через Новороссию
Когда запустят поезда в Крым через Новороссию - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Когда запустят поезда в Крым через Новороссию
Железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России будет запущено в полном объеме до конца 2024 года. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T20:42
2024-03-19T20:42
2024-03-19T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России будет запущено в полном объеме до конца 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых, сказано в Telegram-канале Росжелдора.По словам руководителя ведомства, с сентября 2023 года специалисты проложили 63 километра нового участка магистрали, а также и восстановили 140 км уже существующих путей."Это первый этап проекта. Еще два будут завершены до конца 2024 года. Они предусматривают прокладку тупиков и развязок для трасс, возведение помещения для дежурных на станциях и ряд других работ. Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров", - заверил Олег Калеватых.он также напомнил, что грузовые поезда начали курсировать по новому маршруту 15 марта. Пассажирское сообщение будет возобновлено после нормализации обстановки в этом регионе. Перевозчиком выступят "Железные дороги Новороссии".Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе. 18 марта глава государства, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят ж/д сообщение между Крымом и БелоруссиейЖелезная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуРожденные под стук колес: история семьи железнодорожников из Феодосии
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Когда запустят поезда в Крым через Новороссию
Железная дорога в Крым через Новороссию начнет полноценно работать до конца 2024 года
20:42 19.03.2024 (обновлено: 20:54 19.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Железнодорожное сообщение из Ростова-на-Дону в Крым через новые регионы России будет запущено в полном объеме до конца 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель руководителя "Железные дороги Новороссии" Олег Калеватых, сказано в Telegram-канале Росжелдора.
"Железная дорога из Ростова-на-Дону в Крым через Новороссию начнет полноценно работать до конца 2024 года", - отметил он.
По словам руководителя ведомства, с сентября 2023 года специалисты проложили 63 километра нового участка магистрали, а также и восстановили 140 км уже существующих путей.
"Это первый этап проекта. Еще два будут завершены до конца 2024 года. Они предусматривают прокладку тупиков и развязок для трасс, возведение помещения для дежурных на станциях и ряд других работ. Восстановление дороги шло в экстремальных условиях, буквально под огнем. Постоянные были обстрелы, прилеты. Враг не давал нам работать, но дорога восстановлена, она будет работать, и мы будем перевозить по ней грузы, а потом и пассажиров", - заверил Олег Калеватых.
он также напомнил, что грузовые поезда начали курсировать по новому маршруту 15 марта. Пассажирское сообщение будет возобновлено после нормализации обстановки в этом регионе. Перевозчиком выступят "Железные дороги Новороссии".
"Запуск этой дороги создаст хороший экономический эффект: наладит логистику между новыми регионами, Крымом и остальной частью России. В этом направлении пойдут грузы в первую очередь с товарами, которые необходимы для мирных жителей Новороссии – стройматериалы для восстановления зданий, предметы быта, продукты и многое другое. Плюс, это дополнительные рабочие места для местных жителей", - отметил руководитель Росжелдора Алексей Дружинин.
Новый участок проложен по побережью Азовского моря. Магистраль стала альтернативой действующей автомобильной трассе.
18 марта глава государства, выступая на митинге-концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией, заявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону через Мариуполь и Бердянск в Крым
. По его словам, скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь.
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