https://crimea.ria.ru/20240611/khersonschina-poteryaet-do-30-urozhaya-kak-eto-otrazitsya-na-tsenakh-1138037383.html

Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах

Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах

Херсонская область в этом году потеряет от 15 до 30% урожая сельхозкультур, но это не отразится на продовольственной безопасности региона. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T20:32

2024-06-11T20:32

2024-06-11T20:32

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урожай зерновых культур

сельское хозяйство

цены и тарифы

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ГЕНИЧЕСК, 11 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Херсонская область в этом году потеряет от 15 до 30% урожая сельхозкультур, но это не отразится на продовольственной безопасности региона. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонщины Санал Адьяев.По его словам, на продовольственную безопасность Херсонщины гибель урожая не повлияет, поскольку производство в области будет достаточным для удовлетворения потребностей региона, цены на сельскохозяйственную продукцию будут зависеть в целом от конъюнктуры рынка Российской Федерации.Адьяев добавил, что Херсонская область взаимодействует с институтами Краснодарского края по выделению засухоустойчивых сортов зерновых и других культур в условиях нехватки воды в регионе.Кроме того, указал министр, Научно-исследовательский институт риса на Херсонщине создает сортов мягкой озимой пшеницы, обладающей высоким потенциалом продуктивности, качеством зерна и адаптивными свойствами для условий сухостепной зоны региона.Также в области ведутся работы по апробации более 50 засухоустойчивых сортов зерновых и масличных культур.Президент России Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за заморозков, чтобы не допустить скачков цен на внутреннем рынке.Глава государства уточнил, что в 21 регионе страны из-за заморозков погибло около 1,2% урожая. Он призвал Министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком правительства, чтобы были созданы благоприятные финансовые условия для сельскохозпроизводителей.В конце мая врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова заявила, что в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур. На площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:70 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожаяПотери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%Как весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеля

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урожай, херсонская область, зерно, урожай зерновых культур, сельское хозяйство, цены и тарифы