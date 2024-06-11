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Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах - РИА Новости Крым, 11.06.2024
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Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах
Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах
Херсонская область в этом году потеряет от 15 до 30% урожая сельхозкультур, но это не отразится на продовольственной безопасности региона. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T20:32
2024-06-11T20:32
эксклюзивы риа новости крым
урожай
херсонская область
зерно
урожай зерновых культур
сельское хозяйство
цены и тарифы
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Херсонская область в этом году потеряет от 15 до 30% урожая сельхозкультур, но это не отразится на продовольственной безопасности региона. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонщины Санал Адьяев.По его словам, на продовольственную безопасность Херсонщины гибель урожая не повлияет, поскольку производство в области будет достаточным для удовлетворения потребностей региона, цены на сельскохозяйственную продукцию будут зависеть в целом от конъюнктуры рынка Российской Федерации.Адьяев добавил, что Херсонская область взаимодействует с институтами Краснодарского края по выделению засухоустойчивых сортов зерновых и других культур в условиях нехватки воды в регионе.Кроме того, указал министр, Научно-исследовательский институт риса на Херсонщине создает сортов мягкой озимой пшеницы, обладающей высоким потенциалом продуктивности, качеством зерна и адаптивными свойствами для условий сухостепной зоны региона.Также в области ведутся работы по апробации более 50 засухоустойчивых сортов зерновых и масличных культур.Президент России Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за заморозков, чтобы не допустить скачков цен на внутреннем рынке.Глава государства уточнил, что в 21 регионе страны из-за заморозков погибло около 1,2% урожая. Он призвал Министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком правительства, чтобы были созданы благоприятные финансовые условия для сельскохозпроизводителей.В конце мая врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова заявила, что в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур. На площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:70 тысяч гектаров зерновых – сакские аграрии начали уборку урожаяПотери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%Как весенние заморозки в Крыму отразятся на урожае картофеля
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РИА Новости Крым
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урожай, херсонская область, зерно, урожай зерновых культур, сельское хозяйство, цены и тарифы
Херсонщина потеряет до 30% урожая: как это отразится на ценах

Потеря урожая на Херсонщине не отразится на ее продовольственной безопасности – власти

20:32 11.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУборка зерновых в Херсонской области
Уборка зерновых в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Херсонская область в этом году потеряет от 15 до 30% урожая сельхозкультур, но это не отразится на продовольственной безопасности региона. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонщины Санал Адьяев.

"Это будет неблагоприятный год для аграриев Херсонской области. В связи с нетипичными погодными условиями – повышением температуры до 30 градусов в марте, весенним выпадением осадков ниже климатической нормы и ночными заморозками в мае – урожай 2024 года по разным направлениям растениеводства будет снижен от 15 до 30%", – сказал руководитель ведомства.

По его словам, на продовольственную безопасность Херсонщины гибель урожая не повлияет, поскольку производство в области будет достаточным для удовлетворения потребностей региона, цены на сельскохозяйственную продукцию будут зависеть в целом от конъюнктуры рынка Российской Федерации.
Адьяев добавил, что Херсонская область взаимодействует с институтами Краснодарского края по выделению засухоустойчивых сортов зерновых и других культур в условиях нехватки воды в регионе.
Кроме того, указал министр, Научно-исследовательский институт риса на Херсонщине создает сортов мягкой озимой пшеницы, обладающей высоким потенциалом продуктивности, качеством зерна и адаптивными свойствами для условий сухостепной зоны региона.
Также в области ведутся работы по апробации более 50 засухоустойчивых сортов зерновых и масличных культур.
Президент России Владимир Путин ранее на совещании с членами правительства поручил главе Минсельхоза Оксане Лут не затягивать с поддержкой сельхозпроизводителей, которые пострадали из-за заморозков, чтобы не допустить скачков цен на внутреннем рынке.
Глава государства уточнил, что в 21 регионе страны из-за заморозков погибло около 1,2% урожая. Он призвал Министерство сельского хозяйства поработать с экономическим блоком правительства, чтобы были созданы благоприятные финансовые условия для сельскохозпроизводителей.
В конце мая врио министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова заявила, что в четырех районах Крыма из-за погоды сложилась неблагоприятная ситуация с урожаем зерновых и зернобобовых культур. На площади порядка 7,8 тысяч га уборка проводиться не будет.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымУрожайХерсонская областьЗерноУрожай зерновых культурСельское хозяйствоЦены и тарифы
 
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