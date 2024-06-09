https://crimea.ria.ru/20240609/poteri-urozhaya-v-rostovskoy-oblasti-mogut-sostavit-poryadka-30-1137974861.html

Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%

Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30% - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%

Потери урожая в Ростовской области из-за сложных погодных условий в текущем году могут составить, предварительно, порядка 30%, сообщил в интервью РИА Новости на РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T13:12

2024-06-09T13:12

2024-06-09T13:14

василий голубев

ростов-на-дону

ростовская область

урожай

урожай зерновых культур

погода

сельское хозяйство

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Потери урожая в Ростовской области из-за сложных погодных условий в текущем году могут составить, предварительно, порядка 30%, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.Он напомнил, что в текущем году была ранняя весна, и в марте взошли почти 100% посевов. В апреле пришла 30-градусная жара, а в мае ударили морозы. Это привело к потере 210 тысяч гектаров. В настоящее время в регионе более двух месяцев не было дождей, из-за угрозы засухи введен режим повышенной готовности.Губернатор напомнил, что показатели сбора урожая росли в регионе стабильно на протяжении примерно десяти лет. В минувшем году было собрано 16,4 миллиона тонн зерновых, 2,3 миллиона тонн масличных культур.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухиПочему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычногоХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады

https://crimea.ria.ru/20240527/v-krymu-neprostaya-situatsiya-s-urozhaem-zernovykh--minselkhoz-1137624806.html

ростов-на-дону

ростовская область

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василий голубев, ростов-на-дону, ростовская область, урожай, урожай зерновых культур, погода, сельское хозяйство, новости