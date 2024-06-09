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Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30% - РИА Новости Крым, 09.06.2024
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Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%
Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30% - РИА Новости Крым, 09.06.2024
Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%
Потери урожая в Ростовской области из-за сложных погодных условий в текущем году могут составить, предварительно, порядка 30%, сообщил в интервью РИА Новости на РИА Новости Крым, 09.06.2024
2024-06-09T13:12
2024-06-09T13:14
василий голубев
ростов-на-дону
ростовская область
урожай
урожай зерновых культур
погода
сельское хозяйство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Потери урожая в Ростовской области из-за сложных погодных условий в текущем году могут составить, предварительно, порядка 30%, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.Он напомнил, что в текущем году была ранняя весна, и в марте взошли почти 100% посевов. В апреле пришла 30-градусная жара, а в мае ударили морозы. Это привело к потере 210 тысяч гектаров. В настоящее время в регионе более двух месяцев не было дождей, из-за угрозы засухи введен режим повышенной готовности.Губернатор напомнил, что показатели сбора урожая росли в регионе стабильно на протяжении примерно десяти лет. В минувшем году было собрано 16,4 миллиона тонн зерновых, 2,3 миллиона тонн масличных культур.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересохли две реки: эксперт оценил риски засухиПочему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычногоХолод не главное – почему в Крыму в мае погибли фруктовые сады
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василий голубев, ростов-на-дону, ростовская область, урожай, урожай зерновых культур, погода, сельское хозяйство, новости
Потери урожая в Ростовской области могут составить порядка 30%

Потери урожая в Ростовской области в 2024 году могут составить порядка 30% - губернатор

13:12 09.06.2024 (обновлено: 13:14 09.06.2024)
 
© РИА Новости КрымКомбайн
Комбайн - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Потери урожая в Ростовской области из-за сложных погодных условий в текущем году могут составить, предварительно, порядка 30%, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Он напомнил, что в текущем году была ранняя весна, и в марте взошли почти 100% посевов. В апреле пришла 30-градусная жара, а в мае ударили морозы. Это привело к потере 210 тысяч гектаров. В настоящее время в регионе более двух месяцев не было дождей, из-за угрозы засухи введен режим повышенной готовности.
"По моей оценке, с учетом общения с селянами, я вижу потерю порядка 30% урожая", - сказал Голубев, уточнив, что это предварительная оценка. При этом, даже если в регионе пойдут долгожданные дожди, они лишь помогут сохранить взошедшие посевы.
Губернатор напомнил, что показатели сбора урожая росли в регионе стабильно на протяжении примерно десяти лет. В минувшем году было собрано 16,4 миллиона тонн зерновых, 2,3 миллиона тонн масличных культур.
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