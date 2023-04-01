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Как и где в Крыму делают муку для полезного черного хлеба

Как и где в Крыму делают муку для полезного черного хлеба - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Как и где в Крыму делают муку для полезного черного хлеба

Раньше мельницы были ветряные и водяные, их работа во многом зависела от скорости ветра и силы воды. Современные мельницы – это целый завод, где весь процесс... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T19:22

2023-04-01T19:22

2023-04-01T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Раньше мельницы были ветряные и водяные, их работа во многом зависела от скорости ветра и силы воды. Современные мельницы – это целый завод, где весь процесс механизирован и компьютеризирован. При условии, что не будет перебоев с поставками электроэнергии, такая мельница может работать круглосуточно. Самая большая в Крыму ржаная мельница, которая перерабатывает до 70 тонн зерна в сутки, находится в селе Зерновом Красногвардейского района.Компьютер следит за порядком"В селе люди рано встают. Вот и у нас на мельнице вся суета начинается в восемь часов утра. Зерно привозят, муку фасуют, грузят, возят", - говорит, встречая, главный технолог мукомольного производства Сергей Кузнецов.В здании мельницы один этаж, но высотой почти с трехэтажный дом. В сутки здесь можно переработать до 70 тонн зерна, другие "перебивают" зерна в три-четыре раза меньше.На мельнице за исправностью всех механизмов следит компьютер, он находится сверху, в операторской, и оттуда все контролирует, "смотрит", чтобы ничего не остановилось, чтобы все работало четко, но даже в этом случае без человека на производстве никак. Технолог контролирует помол, вывод муки и отрубей, а также качество муки, которое, в свою очередь, зависит от качества зерна.Технолог открывает поочередно каждый из станков и показывает, как идет процесс помола. По его словам, они могут работать сутками, не останавливаясь.На работу в Красногвардейский район Сергей Кузнецов приезжает из Сак. Признается, не важно, куда ехать, главное, чтобы с мукой иметь дело. Больше 20 лет он проработал на мельнице, где получали пшеничную муку, выпекали булки и делали макароны, а два месяца назад устроился работать технологом на ржаную мельницу."С пшеницей – другая технология. Она замачивается, отволаживается (водно-тепловая обработка в мукомольном производстве – ред.) и оборудование другое, другой технологический процесс. А здесь все иначе, новый опыт", - признается он.Зерно = мука + отрубиОфициальный рабочий день на мельнице длится до 17 часов. Но мельники трудятся до тех пор, пока помол не закончен, дежурят посменно. Сейчас на производстве пять человек.Профессию аппаратчика мукомольного производства евпаторийский парень Иван Гусев освоил год назад, до этого полгода работал здесь же, "помогал мельницу строить". По специальности он маляр. Переехал в деревню по семейным обстоятельствам. Признается: работа нравится, и в деревне хорошо: тишина, воздух чистый, люди замечательные."В сезон машина с зерном к нам приходит прямо с поля, здесь проходит три стадии очистки, затем очищенное зерно перетирается и размалывается. Из килограмма зерна выходит 950 граммов ржаной муки. В час получается где-то три тонны", - объясняет Гусев.Весь урожай озимой ржи, получаемый в хозяйстве, перемалывают и отправляют в крупные города полуострова в виде муки. Товарным зерном урожай не реализуют.Когда бункер наполнятся, на мельницу заходит муковоз и через люки муку сбрасывают в машину, которая поедет на хлебобулочное производство в Ялту, Симферополь, Евпаторию, Керчь.Время от времени на мельницу въезжает погрузчик, он забирает мешки с отрубями и вывозит их под навес, где они ожидают своего часа, чтобы отправиться на животноводческую ферму. "Особенно их любят хрюшки", - смеются рабочие.Свой черный хлебПо данным регионального минсельхоза, в хозяйстве, где действует ржаная мельница, под рожью занято 808 гектаров."В прошлом году здесь намолотили ржаного зерна 2 276 тонн, средняя урожайность составила 28 ц/га. И это очень неплохие показатели", - уточнила в комментарии РИА Новости Крым начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства республики Офеля Димакова.По ее информации, в прошлом году валовый сбор ржи в Крыму достиг 2,9 тысячи тонн. В этом году планируется засеять рожью 3,5 тысячи гектаров.Кстати, урожай ржи в России в прошлом году был очень высокого качества, было собрано больше двух миллионов тонн этой культуры. Такие высокие показали, возможно, помогут стране обойтись без импорта ржи.Читайте также на РИА Новости КрымМелитопольский район: развитие сегодня и завтраКрымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сетиГорячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html

https://crimea.ria.ru/20230330/kak-pokholodanie-v-krymu-povliyaet-na-urozhay-plodovykh-i-zernovykh-1127850019.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

сельское хозяйство, крым, экономика, минспорта крыма, общество, авторы