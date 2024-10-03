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Отряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Отряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской области
Отряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Отряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской области
Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение украинским морпехам и бригадам теробороны в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T13:03
2024-10-03T13:08
новости сво
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение украинским морпехам и бригадам теробороны в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Уточняется, что общие суточные потери противника в зоне действия группировки "Днепр" составили до 75 военнослужащих, танк, семь автомобилей и орудие Д-20. Также уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 три полевых склада боеприпасов.1 октября в Минобороны сообщали о том, что ударом "Искандера" на Херсонщине были уничтожены 60 руководителей бригады морпехов ВСУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ улучшают тактическое положение - разбиты еще 2120 боевиковРоссийская армия освободила очередной населенный пункт в ДонбассеКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля
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новости сво, херсонская область, запорожская область, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу
Отряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской области

Отряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской области – Минобороны

13:03 03.10.2024 (обновлено: 13:08 03.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета "Мста-С"
Работа артиллерийского расчета Мста-С - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение украинским морпехам и бригадам теробороны в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.

"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Степное, Казацкое и Кизомыс Херсонской области", – сказано в сообщении.

Уточняется, что общие суточные потери противника в зоне действия группировки "Днепр" составили до 75 военнослужащих, танк, семь автомобилей и орудие Д-20. Также уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 три полевых склада боеприпасов.
1 октября в Минобороны сообщали о том, что ударом "Искандера" на Херсонщине были уничтожены 60 руководителей бригады морпехов ВСУ.
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Новости СВОХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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