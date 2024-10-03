https://crimea.ria.ru/20241003/otryady-ukrainskikh-morpekhov-i-teroborony-razbity-pod-khersonom-1140823326.html

Отряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской области

Отряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской области - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Отряды украинских морпехов и теробороны разбиты в Херсонской области

Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение украинским морпехам и бригадам теробороны в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T13:03

2024-10-03T13:03

2024-10-03T13:08

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группировка войск "днепр"

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. Бойцы группировки "Днепр" нанесли поражение украинским морпехам и бригадам теробороны в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Уточняется, что общие суточные потери противника в зоне действия группировки "Днепр" составили до 75 военнослужащих, танк, семь автомобилей и орудие Д-20. Также уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 три полевых склада боеприпасов.1 октября в Минобороны сообщали о том, что ударом "Искандера" на Херсонщине были уничтожены 60 руководителей бригады морпехов ВСУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ улучшают тактическое положение - разбиты еще 2120 боевиковРоссийская армия освободила очередной населенный пункт в ДонбассеКогда закончится СВО на Украине - ответ Кремля

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, запорожская область, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, потери всу