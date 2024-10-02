https://crimea.ria.ru/20241002/bolee-300-boevikov-za-sutki-vsu-nesut-poteri-v-kurskoy-oblasti-1140802667.html

Более 300 боевиков за сутки: ВСУ несут потери в Курской области

Более 300 боевиков за сутки: ВСУ несут потери в Курской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Более 300 боевиков за сутки: ВСУ несут потери в Курской области

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в Курской области потеряли около 300 боевиков убитыми и ранеными, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T15:11

2024-10-02T15:11

2024-10-02T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки в Курской области потеряли около 300 боевиков убитыми и ранеными, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.По данным ведомства, армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Махновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.В свою очередь оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения подразделений ВСУ и резервам в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 19550 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 860 боевых бронированных машин, 574 автомобиля, 156 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше сотни боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за суткиУничтожены объекты топливной инфраструктуры и разведцентр ВСУВ Воронеже и Курске при атаке БПЛА повреждены квартиры в многоэтажках

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости