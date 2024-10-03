https://crimea.ria.ru/20241003/valentina-matvienko-s-rabochim-vizitom-posetila-sevastopol-1140820414.html

Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь

Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь

Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она побывала в Новом Херсонесе и обсудила с властями города вопросы... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T11:59

2024-10-03T11:59

2024-10-03T12:02

севастополь

новости крыма

новый херсонес

совет федерации

валентина матвиенко

крымская митрополия

тихон шевкунов

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она побывала в Новом Херсонесе и обсудила с властями города вопросы развития инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Так, в ходе встрече были подняты вопросы качества системы отопления.По словам Развожаева, проектирование котельных завершится в этом году, и уже в следующем начнутся строительно-монтажные работы. 11 новых котельных будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ, что позволит обеспечить качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района. Еще одна газовая модульная котельная сейчас строится на Одесской улице — она заменит старую котельную и обеспечит теплом порядка 600 жителей района и воспитанников детского сада № 24.Кроме того, в рамках визита в город-герой Матвиенко посетила музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Она высоко оценила новый туристический объект города-героя. Экскурсию спикеру верхней палаты провели губернатор Развожаев и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).Также Матвиенко посетила Севастопольскую детскую школу искусств, в которой с 2023 года обучается более тысячи учеников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяцЛюбимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, новый херсонес, совет федерации, валентина матвиенко, крымская митрополия, тихон шевкунов, михаил развожаев