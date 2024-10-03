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Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь
Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь
Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она побывала в Новом Херсонесе и обсудила с властями города вопросы... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T11:59
2024-10-03T12:02
севастополь
новости крыма
новый херсонес
совет федерации
валентина матвиенко
крымская митрополия
тихон шевкунов
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она побывала в Новом Херсонесе и обсудила с властями города вопросы развития инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Так, в ходе встрече были подняты вопросы качества системы отопления.По словам Развожаева, проектирование котельных завершится в этом году, и уже в следующем начнутся строительно-монтажные работы. 11 новых котельных будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ, что позволит обеспечить качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района. Еще одна газовая модульная котельная сейчас строится на Одесской улице — она заменит старую котельную и обеспечит теплом порядка 600 жителей района и воспитанников детского сада № 24.Кроме того, в рамках визита в город-герой Матвиенко посетила музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Она высоко оценила новый туристический объект города-героя. Экскурсию спикеру верхней палаты провели губернатор Развожаев и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).Также Матвиенко посетила Севастопольскую детскую школу искусств, в которой с 2023 года обучается более тысячи учеников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли мастерскую иконописи "Древний Херсонес"Новый Херсонес посетили более 500 тысяч туристов за месяцЛюбимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе
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РИА Новости Крым
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60
севастополь, новости крыма, новый херсонес, совет федерации, валентина матвиенко, крымская митрополия, тихон шевкунов, михаил развожаев
Валентина Матвиенко с рабочим визитом посетила Севастополь

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко с рабочим визитом прибыла в Севастополь

11:59 03.10.2024 (обновлено: 12:02 03.10.2024)
 
© Совет ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес в Севастополе
© Совет Федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Севастополь с рабочим визитом посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, она побывала в Новом Херсонесе и обсудила с властями города вопросы развития инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Так, в ходе встрече были подняты вопросы качества системы отопления.

"Для нашего города вопрос создания новой инфраструктуры — один из важнейших. На протяжении десятков лет практически никакие средства в эту сферу не вкладывались. Мы предложили схему децентрализации системы отопления, строительство новых блочно-модульных котельных, чтобы обеспечить качественное теплоснабжение жителей Севастополя. Была получена поддержка профильного комитета и лично Валентины Матвиенко", - сказал он.

По словам Развожаева, проектирование котельных завершится в этом году, и уже в следующем начнутся строительно-монтажные работы. 11 новых котельных будут работать в зоне теплоснабжения Севастопольской ТЭЦ, что позволит обеспечить качественное теплоснабжение почти 30 тысяч жителей Нахимовского района. Еще одна газовая модульная котельная сейчас строится на Одесской улице — она заменит старую котельную и обеспечит теплом порядка 600 жителей района и воспитанников детского сада № 24.
Кроме того, в рамках визита в город-герой Матвиенко посетила музейно-храмовый комплекс "Новый Херсонес". Она высоко оценила новый туристический объект города-героя. Экскурсию спикеру верхней палаты провели губернатор Развожаев и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
"Это просто подвиг, что в правильном месте, в правильное время, когда мы должны знать свои истоки, свою историю, создан такой колоссальный, уникальный комплекс", — отметила Валентина Матвиенко.
Также Матвиенко посетила Севастопольскую детскую школу искусств, в которой с 2023 года обучается более тысячи учеников.
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СевастопольНовости КрымаНовый ХерсонесСовет ФедерацииВалентина МатвиенкоКрымская митрополияТихон ШевкуновМихаил Развожаев
 
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