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Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе
Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе
Строительство культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе идет высокими темпами. Такую оценку дала министр культуры РФ Ольга Любимова во время... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T14:35
2024-08-22T14:35
севастополь
михаил развожаев
ольга любимова
культура
херсонес
академии хореографии в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Строительство культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе идет высокими темпами. Такую оценку дала министр культуры РФ Ольга Любимова во время выездного совещания на строительной площадке с губернатором Михаилом Развожаевым. Информация об этом размещена на сайте правительства города.На мысе Хрустальный сейчас возводят Академию хореографии, театр оперы и балета и музейный комплекс."Академия хореографии практически готова, работы на завершающем этапе. Сама академия работает уже три года, ее воспитанники активно выступают, и мы рассчитываем, что уже осенью у этой школы появится свой дом, и дети смогут заниматься в новом здании" - заявил Михаил Развожаев.Что касается театра оперы и балета, то, по словам губернатора, завершается строительство конструктивных элементов. До конца года планируют завершить тепловой контур объекта. В следующем году приступят к внутренней отделке и монтажу оборудования.Кроме того, в ходе визита обе стороны обсудили и другие проекты, которые реализуются в Севастополе, в том числе ремонты домов культуры и оснащение библиотек по модельному стандарту.В июле вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный. Он отметил, что все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства. Выполнение поставленных задач будут держать на особом контроле.Читайте также на РИА Новости Крым:Строительные работы в Академии хореографии в Севастополе завершеныВ Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"Театр оперы и балета в Севастополе: как идет строительство
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севастополь, михаил развожаев, ольга любимова, культура, херсонес, академии хореографии в севастополе
Любимова оценила ход строительства культурного кластера в Севастополе

Строительство культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе идет высокими темпами

14:35 22.08.2024
 
© Telegram Ольга ЛюбимоваМинистр культуры РФ Ольга Любимова посетила строительную площадку на мысе Хрустальный в Севастополе
Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила строительную площадку на мысе Хрустальный в Севастополе
© Telegram Ольга Любимова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Строительство культурного кластера на мысе Хрустальный в Севастополе идет высокими темпами. Такую оценку дала министр культуры РФ Ольга Любимова во время выездного совещания на строительной площадке с губернатором Михаилом Развожаевым. Информация об этом размещена на сайте правительства города.
На мысе Хрустальный сейчас возводят Академию хореографии, театр оперы и балета и музейный комплекс.
"Академия хореографии практически готова, работы на завершающем этапе. Сама академия работает уже три года, ее воспитанники активно выступают, и мы рассчитываем, что уже осенью у этой школы появится свой дом, и дети смогут заниматься в новом здании" - заявил Михаил Развожаев.
Что касается театра оперы и балета, то, по словам губернатора, завершается строительство конструктивных элементов. До конца года планируют завершить тепловой контур объекта. В следующем году приступят к внутренней отделке и монтажу оборудования.
"В третий раз встречаемся на стройплощадке: фактически, начинали вместе с общей мечты, с этапа котлована, а сейчас уже виден масштаб этого уникального пространства. Убеждена: когда культурный комплекс начнет работать, сюда приедут тысячи туристов — и из регионов России, и из-за рубежа", - дала оценку министр культуры РФ Ольга Любимова.
Кроме того, в ходе визита обе стороны обсудили и другие проекты, которые реализуются в Севастополе, в том числе ремонты домов культуры и оснащение библиотек по модельному стандарту.
В июле вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин проверил строительство культурного кластера в Севастополе на мысе Хрустальный. Он отметил, что все объекты, включая театр оперы и балета и Академию хореографии, в активной стадии строительства. Выполнение поставленных задач будут держать на особом контроле.
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СевастопольМихаил РазвожаевОльга ЛюбимоваКультураХерсонесАкадемии хореографии в Севастополе
 
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