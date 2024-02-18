https://crimea.ria.ru/20240218/v-sevastopole-podveli-itogi-realizatsii-natsproekta-kultura-1134951301.html
В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"
В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура" - РИА Новости Крым, 18.02.2024
В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"
Отремонтированные дома культуры, театры и музыкальные школы, обновленные библиотеки и новое оборудование и инструменты. Таковы результаты выполнения... РИА Новости Крым, 18.02.2024
2024-02-18T08:43
2024-02-18T08:43
2024-02-18T08:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА новости Крым. Отремонтированные дома культуры, театры и музыкальные школы, обновленные библиотеки и новое оборудование и инструменты. Таковы результаты выполнения национального проекта "Культура" в Севастополе за пять лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Дома культурыЗа пять лет в городе были отремонтированы Дома культуры комплекса "Корабел", расположенные в поселке Любимовка, селах Вишневое и Верхнесадовое. Коллективы этих населенных пунктов получили возможность заниматься в обновленных репетиционных залах и выступать на новых сценах, а зрители – смотреть выступление коллективов с комфортом.Модельные библиотекиВ рамках нацпроекта были переоснащены по модельному стандарту пять библиотек. Для них закуплены современная мебель, компьютерная техника, интерактивные панели, а также пополнены книжные фонды."Сейчас библиотеки снова становятся центрами притяжения молодежи, – подчеркнул губернатор. – Например, в библиотеке-филиале на улице Драпушко появился собственный копировальный центр — это максимально удобно для студентов и всех, кто занимается оформлением работ".ТеатрыНовым звуковым и световым оборудованием оснастили театр танца им. Елизарова и театр имени Луначарского. Были приобретены LED-экран, различные прожекторы и световые приборы.В Севастопольском центре культуры и искусств и Орлиновском центре культуры и досуга появились виртуальные концертные залы. Оборудование позволяет создать эффект присутствия при онлайн-трансляции выступлений, которые проходят в культурных учреждениях страны. Программа разнообразная – классическая музыка, джаз и музыкальные сказки.Детские музыкальные школыКапитальный ремонт был проведен в детских музыкальных школах №4 и №6. Еще четыре музыкальные школы оснастили новыми инструментами, оборудованием и учебными материалами.ВолонтерыТакже в культурной сфере появилось более трех тысяч волонтеров. Благодаря их помощи удалось провести сотни мероприятий разной направленности, десятки гуманитарных миссий, продвижение национального достояния.Читайте также на РИА Новости Крым:Исполнение нацпроектов в Крыму по итогам года близко к 100%Крым в лидерах страны по реализации национальных проектов - инфографикаБезопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, культура, благоустройство, общество, новости крыма
В Севастополе подвели итоги реализации нацпроекта "Культура"
В Севастополе подвели итоги реализации национального проекта "Культура" за пять лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев - РИА новости Крым. Отремонтированные дома культуры, театры и музыкальные школы, обновленные библиотеки и новое оборудование и инструменты. Таковы результаты выполнения национального проекта "Культура" в Севастополе за пять лет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Дома культуры
За пять лет в городе были отремонтированы Дома культуры комплекса "Корабел", расположенные в поселке Любимовка, селах Вишневое и Верхнесадовое. Коллективы этих населенных пунктов получили возможность заниматься в обновленных репетиционных залах и выступать на новых сценах, а зрители – смотреть выступление коллективов с комфортом.
Модельные библиотеки
В рамках нацпроекта были переоснащены по модельному стандарту пять библиотек. Для них закуплены современная мебель, компьютерная техника, интерактивные панели, а также пополнены книжные фонды.
"Сейчас библиотеки снова становятся центрами притяжения молодежи, – подчеркнул губернатор. – Например, в библиотеке-филиале на улице Драпушко появился собственный копировальный центр — это максимально удобно для студентов и всех, кто занимается оформлением работ".
Театры
Новым звуковым и световым оборудованием оснастили театр танца им. Елизарова и театр имени Луначарского. Были приобретены LED-экран, различные прожекторы и световые приборы.
В Севастопольском центре культуры и искусств и Орлиновском центре культуры и досуга появились виртуальные концертные залы. Оборудование позволяет создать эффект присутствия при онлайн-трансляции выступлений, которые проходят в культурных учреждениях страны. Программа разнообразная – классическая музыка, джаз и музыкальные сказки.
Детские музыкальные школы
Капитальный ремонт был проведен в детских музыкальных школах №4 и №6. Еще четыре музыкальные школы оснастили новыми инструментами, оборудованием и учебными материалами.
Волонтеры
Также в культурной сфере появилось более трех тысяч волонтеров. Благодаря их помощи удалось провести сотни мероприятий разной направленности, десятки гуманитарных миссий, продвижение национального достояния.
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