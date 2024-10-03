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Обозначена еще одна задача СВО - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241003/putin-oboznachil-esche-odnu-zadachu-svo--mnenie-1140822755.html
Обозначена еще одна задача СВО
Обозначена еще одна задача СВО - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Обозначена еще одна задача СВО
Еще одной задачей специальной военной операции становится перезагрузка власти в России, которая уже началась по поручению президента и призвана искоренить... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T13:30
2024-10-03T13:32
радио "спутник в крыму"
время героев
мнения
игорь шатров
артем жога
владимир путин (политик)
россия
новости
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Еще одной задачей специальной военной операции становится перезагрузка власти в России, которая уже началась по поручению президента и призвана искоренить недуги в государственных структурах на всех уровнях для дальнейшего процветания страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Накануне президент России Владимир Путин назначил председателя Народного совета ДНР, героя Донецкой Народной Республики Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. По мнению Шатрова, это назначение – показательный пример того, что в России начался исторический процесс смены элит на всех уровнях."Мы свидетели большого процесса, который прямо сейчас начинается, переворачивается страница истории на глазах. Все это очень серьезно. Пройдет несколько лет – и будет все по-другому", – сказал Шатров.Он подчеркнул, что институты, которые занимаются подготовкой и переподготовкой кадров, сегодня выполняют поручения президента и готовят профессионалов из людей, участвовавших в СВО, так как глава государства возлагает на них огромные надежды.Владимир Путин рассчитывает на то, что люди, которые своим примером показали, что такое патриотизм и мужество, прошедшие огонь и кровь, не будут подвержены болезням чиновников, которые всю жизнь провели в условиях паркета, считает Шатров.2 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой рассказал, что многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности.Так, Герой России Юрий Нимченко стал сенатором РФ от исполнительной власти Крыма, а Алексей Кондратьев – сенатором Совета Федерации от исполнительной власти Курской области.Герои России Артур Орлов и Игорь Юргин возглавили, соответственно, "Движение первых" и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). А Герой России Владимир Сайбель продолжил карьеру РЖД в должности замначальника департамента социального развития.Константин Яшин стал начальником научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара". Александр Суразов – главой комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Евгений Чинцов избран спикером городской думы в Нижнем Новгороде, а Заур Гурциев назначен замглавы Ставрополя.Участники программы "Время Героев" обучаются в федеральных органах управления и крупных государственных госкомпаниях под руководством наставников – лучших управленцев России. В марте текущего года президент сообщал, что на участие в программе подали 30 тысяч заявок. В мае 2024 года Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыли в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России Программа "Время героев" изменит представление об элите России – экспертВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
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РИА Новости Крым
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время героев, мнения, игорь шатров, артем жога, владимир путин (политик), россия, новости, герои сво
Обозначена еще одна задача СВО

Назначение Жоги полпредом президента России показало еще одну задачу СВО – Шатров

13:30 03.10.2024 (обновлено: 13:32 03.10.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу полпредом в УрФО
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Еще одной задачей специальной военной операции становится перезагрузка власти в России, которая уже началась по поручению президента и призвана искоренить недуги в государственных структурах на всех уровнях для дальнейшего процветания страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Накануне президент России Владимир Путин назначил председателя Народного совета ДНР, героя Донецкой Народной Республики Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.
По мнению Шатрова, это назначение – показательный пример того, что в России начался исторический процесс смены элит на всех уровнях.
"Мы свидетели большого процесса, который прямо сейчас начинается, переворачивается страница истории на глазах. Все это очень серьезно. Пройдет несколько лет – и будет все по-другому", – сказал Шатров.
Он подчеркнул, что институты, которые занимаются подготовкой и переподготовкой кадров, сегодня выполняют поручения президента и готовят профессионалов из людей, участвовавших в СВО, так как глава государства возлагает на них огромные надежды.
Владимир Путин рассчитывает на то, что люди, которые своим примером показали, что такое патриотизм и мужество, прошедшие огонь и кровь, не будут подвержены болезням чиновников, которые всю жизнь провели в условиях паркета, считает Шатров.
"Я имею в виду коррупцию, излишнюю бюрократию и другие болезни, которым чиновничество подвержено во всем мире. Поэтому сейчас надежда на то, что специальная военная операция выполнит еще одну задачу – позволит перезагрузить власть в стране. И мы этот процесс наблюдаем на примере ярких персонажей. Им придется в условиях гражданской службы выполнять не менее важные задачи для страны", – заключил эксперт.
2 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой рассказал, что многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности.
Так, Герой России Юрий Нимченко стал сенатором РФ от исполнительной власти Крыма, а Алексей Кондратьев – сенатором Совета Федерации от исполнительной власти Курской области.
Герои России Артур Орлов и Игорь Юргин возглавили, соответственно, "Движение первых" и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). А Герой России Владимир Сайбель продолжил карьеру РЖД в должности замначальника департамента социального развития.
Константин Яшин стал начальником научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара". Александр Суразов – главой комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Евгений Чинцов избран спикером городской думы в Нижнем Новгороде, а Заур Гурциев назначен замглавы Ставрополя.
Участники программы "Время Героев" обучаются в федеральных органах управления и крупных государственных госкомпаниях под руководством наставников – лучших управленцев России. В марте текущего года президент сообщал, что на участие в программе подали 30 тысяч заявок.
В мае 2024 года Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыли в Крыму.
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