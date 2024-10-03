https://crimea.ria.ru/20241003/putin-oboznachil-esche-odnu-zadachu-svo--mnenie-1140822755.html

Обозначена еще одна задача СВО

Обозначена еще одна задача СВО - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Обозначена еще одна задача СВО

Еще одной задачей специальной военной операции становится перезагрузка власти в России, которая уже началась по поручению президента и призвана искоренить... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T13:30

2024-10-03T13:30

2024-10-03T13:32

радио "спутник в крыму"

время героев

мнения

игорь шатров

артем жога

владимир путин (политик)

россия

новости

герои сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Еще одной задачей специальной военной операции становится перезагрузка власти в России, которая уже началась по поручению президента и призвана искоренить недуги в государственных структурах на всех уровнях для дальнейшего процветания страны. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Накануне президент России Владимир Путин назначил председателя Народного совета ДНР, героя Донецкой Народной Республики Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. По мнению Шатрова, это назначение – показательный пример того, что в России начался исторический процесс смены элит на всех уровнях."Мы свидетели большого процесса, который прямо сейчас начинается, переворачивается страница истории на глазах. Все это очень серьезно. Пройдет несколько лет – и будет все по-другому", – сказал Шатров.Он подчеркнул, что институты, которые занимаются подготовкой и переподготовкой кадров, сегодня выполняют поручения президента и готовят профессионалов из людей, участвовавших в СВО, так как глава государства возлагает на них огромные надежды.Владимир Путин рассчитывает на то, что люди, которые своим примером показали, что такое патриотизм и мужество, прошедшие огонь и кровь, не будут подвержены болезням чиновников, которые всю жизнь провели в условиях паркета, считает Шатров.2 октября президент РФ Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой рассказал, что многие из участников образовательной платформы "Время героев" уже получили новые назначения на ответственные должности.Так, Герой России Юрий Нимченко стал сенатором РФ от исполнительной власти Крыма, а Алексей Кондратьев – сенатором Совета Федерации от исполнительной власти Курской области.Герои России Артур Орлов и Игорь Юргин возглавили, соответственно, "Движение первых" и Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия). А Герой России Владимир Сайбель продолжил карьеру РЖД в должности замначальника департамента социального развития.Константин Яшин стал начальником научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара". Александр Суразов – главой комитета по физической культуре и спорту Республики Алтай. Евгений Чинцов избран спикером городской думы в Нижнем Новгороде, а Заур Гурциев назначен замглавы Ставрополя.Участники программы "Время Героев" обучаются в федеральных органах управления и крупных государственных госкомпаниях под руководством наставников – лучших управленцев России. В марте текущего года президент сообщал, что на участие в программе подали 30 тысяч заявок. В мае 2024 года Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыли в Крыму.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов пригласил на работу в Совмин Крыма Героя России Программа "Время героев" изменит представление об элите России – экспертВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

время героев, мнения, игорь шатров, артем жога, владимир путин (политик), россия, новости, герои сво