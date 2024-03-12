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На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – Путин - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – Путин
На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – Путин - РИА Новости Крым, 12.03.2024
На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – Путин
На участие в кадровой программе для бойцов СВО "Время героев" менее чем за две недели поступило порядка 30 тысяч заявок. Об этом сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T17:45
2024-03-12T17:56
владимир путин (политик)
время героев
россия
общество
москва
кремль
ветераны сво
конкурс управленцев "лидеры россии"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. На участие в кадровой программе для бойцов СВО "Время героев" менее чем за две недели поступило порядка 30 тысяч заявок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".По словам президента, будет "достаточно строгий отбор" кандидатов, но данная акция будет проводиться на регулярной основе."Так что те, кто не попадут с первого захода, есть все шансы повторить эту заявку и попасть на эту платформу. Но у тех, у кого нет высшего образования, тем будем создавать условия, чтобы люди могли это образование получить, если у них есть такие амбиции", – добавил Путин.Президент России в послании Федеральному Собранию 29 февраля объявил о запуске специальной кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев".С 1 марта ветераны и участники специальной операции смогут подать заявление на участие в ней. Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.Путин подчеркнул, что подлинной элитой являются те, кто служат России – труженики и воины, надежные, проверенные и делом доказавшие свою преданность стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа "Время героев" изменит представление об элите России – экспертВ Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВОВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
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владимир путин (политик), время героев, россия, общество, москва, кремль, ветераны сво, конкурс управленцев "лидеры россии"
На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – Путин

Путин: на участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок от бойцов СВО

17:45 12.03.2024 (обновлено: 17:56 12.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. На участие в кадровой программе для бойцов СВО "Время героев" менее чем за две недели поступило порядка 30 тысяч заявок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".
"Открывается новая страничка для тех, кто принимал и принимает непосредственное участие в служении Родине в зоне специальной военной операции – "Время героев". С марта мы начали принимать заявки, уже 30 тысяч заявок поступило", – сказал глава государства.
По словам президента, будет "достаточно строгий отбор" кандидатов, но данная акция будет проводиться на регулярной основе.
"Так что те, кто не попадут с первого захода, есть все шансы повторить эту заявку и попасть на эту платформу. Но у тех, у кого нет высшего образования, тем будем создавать условия, чтобы люди могли это образование получить, если у них есть такие амбиции", – добавил Путин.
Президент России в послании Федеральному Собранию 29 февраля объявил о запуске специальной кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев".
С 1 марта ветераны и участники специальной операции смогут подать заявление на участие в ней. Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.
Путин подчеркнул, что подлинной элитой являются те, кто служат России – труженики и воины, надежные, проверенные и делом доказавшие свою преданность стране.
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Владимир Путин (политик)Время героевРоссияОбществоМоскваКремльВетераны СВОКонкурс управленцев "Лидеры России"
 
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17:45На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – Путин
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