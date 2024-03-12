https://crimea.ria.ru/20240312/na-uchastie-v-programme-vremya-geroev-postupilo-30-tysyach-zayavok---putin-1135591774.html

На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – Путин

На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – Путин - РИА Новости Крым, 12.03.2024

На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – Путин

На участие в кадровой программе для бойцов СВО "Время героев" менее чем за две недели поступило порядка 30 тысяч заявок. Об этом сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T17:45

2024-03-12T17:45

2024-03-12T17:56

владимир путин (политик)

время героев

россия

общество

москва

кремль

ветераны сво

конкурс управленцев "лидеры россии"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. На участие в кадровой программе для бойцов СВО "Время героев" менее чем за две недели поступило порядка 30 тысяч заявок. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России".По словам президента, будет "достаточно строгий отбор" кандидатов, но данная акция будет проводиться на регулярной основе."Так что те, кто не попадут с первого захода, есть все шансы повторить эту заявку и попасть на эту платформу. Но у тех, у кого нет высшего образования, тем будем создавать условия, чтобы люди могли это образование получить, если у них есть такие амбиции", – добавил Путин.Президент России в послании Федеральному Собранию 29 февраля объявил о запуске специальной кадровой программы для ветеранов СВО "Время героев".С 1 марта ветераны и участники специальной операции смогут подать заявление на участие в ней. Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.Путин подчеркнул, что подлинной элитой являются те, кто служат России – труженики и воины, надежные, проверенные и делом доказавшие свою преданность стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Программа "Время героев" изменит представление об элите России – экспертВ Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВОВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), время героев, россия, общество, москва, кремль, ветераны сво, конкурс управленцев "лидеры россии"