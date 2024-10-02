https://crimea.ria.ru/20241002/putin-naznachil-zhogu-polnomochnym-predstavitelem-prezidenta-na-urale-1140811131.html
Путин назначил Жогу полномочным представителем президента на Урале
Путин назначил Жогу полномочным представителем президента на Урале - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Путин назначил Жогу полномочным представителем президента на Урале
Президент России Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ размещен на... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T22:32
2024-10-02T22:32
2024-10-02T22:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.На встрече с Жогой в Кремле Путин отметил, что на Урале сосредоточены предприятия оборонно-промышленного комплекса, и важно поддержать людей, которые многое делают для обороноспособности страны.В свою очередь Артем Жога отметил, что готов выполнять поставленные президентом задачи.Артем Жога - сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики.В марте текущего года в ходе поездки в Крым он посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), политика, артем жога, новости, уральский федеральный округ
Путин назначил Жогу полномочным представителем президента на Урале
Артем Жога стал полномочным представителем президента России на Урале - указ Путина
22:32 02.10.2024 (обновлено: 22:55 02.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин назначил Артема Жогу полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ размещен на сайте Кремля.
"В соответствии с пунктом "к" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Жогу Артема Владимировича полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе", - говорится в тексте указа.
На встрече с Жогой в Кремле Путин отметил, что на Урале сосредоточены предприятия оборонно-промышленного комплекса, и важно поддержать людей, которые многое делают для обороноспособности страны.
"Урал - это промышленный регион. И не просто промышленный, там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточено. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе. Они очень много делают для повышения обороноспособности страны", - сказал Путин в ходе встречи, трансляцию которой вел телеканал "Россия 24".
В свою очередь Артем Жога отметил, что готов выполнять поставленные президентом задачи.
"Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен в данный момент... Сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения – больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку наших людей – я считаю – это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши даже школьники, которые пишут письма на фронт", - сказал Жога.
Артем Жога - сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики.
В марте текущего года в ходе поездки в Крым он посетил
мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.
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