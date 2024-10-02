Путин назначил Жогу полномочным представителем президента на Урале

"Я солдат, я буду работать и служить Родине там, где я буду нужен в данный момент... Сейчас линия фронта у меня, линия боевого соприкосновения – больше гражданская работа. Но вся работа, которая направлена на обороноспособность, на развитие нашей страны, на поддержку наших людей – я считаю – это и есть линия боевого соприкосновения. Это и наши врачи, наши педагоги, наши военкоры, наши солдаты, наши даже школьники, которые пишут письма на фронт", - сказал Жога.