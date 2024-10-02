https://crimea.ria.ru/20241002/v-lyubimovke-blagoustroili-skver-i-memorial-pogibshim-odnoselchanam-1140803216.html
В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам
В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам - РИА Новости Крым, 02.10.2024
В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам
В поселке Любимовка завершили благоустройство сквера у мемориала "Погибшим односельчанам", там появилась библиотека под открытым небом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T21:45
2024-10-02T21:45
2024-10-02T21:45
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В поселке Любимовка завершили благоустройство сквера у мемориала "Погибшим односельчанам", там появилась библиотека под открытым небом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По информации губернатора, сквер благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".До начала работ в сквере практически не было асфальта и территорию часто затапливало, отметил Развожаев.По его словам, теперь одна часть тротуаров в сквере уложена плиткой, другая — специальным резиновым покрытием. На территории также установили освещение, системы оповещения и видеонаблюдения, урны, лавочки, укрытия и организовали систему полива."На территории сквера появился также шкаф для небольшой библиотеки под открытым небом. Люди уже начали приносить туда свои книги, их можно брать бесплатно, а после прочтения — вернуть на место", - написал он в своем Telegram-канале.Финальным этапом благоустройства станет озеленение территории, добавил губернатор.Ранее Развожаев сообщил, что к 1 ноября будет завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта в районе поселка Ласпи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили установку модульных укрытийВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрВ Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека
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михаил развожаев, городская среда, благоустройство, севастополь, новости крыма, крым
В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам
В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В поселке Любимовка завершили благоустройство сквера у мемориала "Погибшим односельчанам", там появилась библиотека под открытым небом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По информации губернатора, сквер благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".
До начала работ в сквере практически не было асфальта и территорию часто затапливало, отметил Развожаев.
"Из-за того, что сквер находится рядом с прудом, его нередко затапливало. Сейчас эта проблема решена: строители провели специальные работы по поднятию территории, чтобы избежать подтоплений в будущем", - добавил губернатор.
По его словам, теперь одна часть тротуаров в сквере уложена плиткой, другая — специальным резиновым покрытием. На территории также установили освещение, системы оповещения и видеонаблюдения, урны, лавочки, укрытия и организовали систему полива.
"На территории сквера появился также шкаф для небольшой библиотеки под открытым небом. Люди уже начали приносить туда свои книги, их можно брать бесплатно, а после прочтения — вернуть на место", - написал он в своем Telegram-канале.
Финальным этапом благоустройства станет озеленение территории, добавил губернатор.
"Этими работами специалисты займутся в октябре — это оптимальное время для осенних посадок. Здесь будут высажены лавровишня, можжевельник, ирисы и другие растения", - заключил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что к 1 ноября будет завершен ремонт противообвальной галереи
на трассе Севастополь - Ялта в районе поселка Ласпи.
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