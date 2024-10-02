https://crimea.ria.ru/20241002/v-lyubimovke-blagoustroili-skver-i-memorial-pogibshim-odnoselchanam-1140803216.html

В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам

В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам - РИА Новости Крым, 02.10.2024

В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам

В поселке Любимовка завершили благоустройство сквера у мемориала "Погибшим односельчанам", там появилась библиотека под открытым небом. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T21:45

2024-10-02T21:45

2024-10-02T21:45

михаил развожаев

городская среда

благоустройство

севастополь

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/02/1140808239_0:36:918:552_1920x0_80_0_0_13ea16210f066d7e41f0135d51ead08a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В поселке Любимовка завершили благоустройство сквера у мемориала "Погибшим односельчанам", там появилась библиотека под открытым небом. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По информации губернатора, сквер благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".До начала работ в сквере практически не было асфальта и территорию часто затапливало, отметил Развожаев.По его словам, теперь одна часть тротуаров в сквере уложена плиткой, другая — специальным резиновым покрытием. На территории также установили освещение, системы оповещения и видеонаблюдения, урны, лавочки, укрытия и организовали систему полива."На территории сквера появился также шкаф для небольшой библиотеки под открытым небом. Люди уже начали приносить туда свои книги, их можно брать бесплатно, а после прочтения — вернуть на место", - написал он в своем Telegram-канале.Финальным этапом благоустройства станет озеленение территории, добавил губернатор.Ранее Развожаев сообщил, что к 1 ноября будет завершен ремонт противообвальной галереи на трассе Севастополь - Ялта в районе поселка Ласпи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе завершили установку модульных укрытийВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрВ Севастополе построят академию тенниса на месте советского мототрека

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, городская среда, благоустройство, севастополь, новости крыма, крым