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Главное за день: 2 октября

Главное за день: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Главное за день: 2 октября

Эксперт высказал мнение, насколько велика вероятность мировой войны на Ближнем Востоке. Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T22:56

2024-10-02T22:56

2024-10-02T22:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Эксперт высказал мнение, насколько велика вероятность мировой войны на Ближнем Востоке. Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. Политолог оценил значение предстоящего освобождения Угледара. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. На Земле могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вероятность мировой войны на Ближнем ВостокеЭксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов выразил мнение, что вероятность глобальной войны на Ближнем Востоке существует, но она маловероятна, поскольку в ней не заинтересована в первую очередь действующая администрация США. По его словам, если американцы дадут санкции на ответный удар, то эскалация может состояться. Не исключено, что теперь эпицентр будет переноситься в Ливан, в зону деятельности "Хезболлы" и ХАМАС.Освобождение населенного пункта на ДонбассеМинобороны РФ сообщило, что населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики освобожден подразделениями "Южной" группировки войск. Днем ранее были освобождены два других населенных пункта: Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области.Оценка значения освобождения УгледараВоенный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что предстоящим освобождением Угледара, о котором заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть. По словам Анпилогова, Угледар для ВСУ был импровизированной городской крепостью, которая сдерживала наступление российских сил в течение 31 месяца. Взять его было сложно - российские войска избрали тактику окружения и взятия города в "клещи". Остатки украинской армии сейчас пытаются отходить по единственной оставшейся дороге на северо-запад через Богоявленку.Снятие уголовной ответственности с проходящих военную службу подсудимыхЗакон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу, подписал президент России Владимир Путин. Закон, в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.Кольцеобразное солнечное затмениеКольцеобразное солнечное затмение могли наблюдать на Земле 2 октября, но его не было видно в России. Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин рассказал, что для наблюдающего с Земли Луна по своему угловому размеру визуально равна размеру солнечно диска. Поэтому, когда Луна перекрывает Солнце, это приводит к солнечному затмению. Однако эти размеры не постоянны. Примерно в 20% случаев угловой размер Луны меньше размера Солнца. Если солнечное затмение приходится на этот период – Луна закрывает только центральную часть светила и образуется светящееся кольцо. При этом никакого доказанного воздействия на человека и на земные процессы оно не оказывает.

https://crimea.ria.ru/20241002/izrail-khochet-lyuboy-tsenoy-sprovotsirovat-pryamoy-konflikt-ssha-i-irana-1140809305.html

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https://crimea.ria.ru/20241002/sledkom-zavel-delo-o-moshennichestve-s-lesami-minoborony-na-20-millionov-1140808403.html

https://crimea.ria.ru/20241002/v-mid-otsenili-perspektivy-dialoga-s-vashingtonom-po-yadernym-vooruzheniyam-1140807303.html

https://crimea.ria.ru/20241002/moschnyy-vzryv-na-solntse---zemlyu-mogut-atakovat-potoki-plazmy-1140791127.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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