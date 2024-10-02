Главное за день: 2 октября
Главные события и заявления среды, 2 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Эксперт высказал мнение, насколько велика вероятность мировой войны на Ближнем Востоке. Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. Политолог оценил значение предстоящего освобождения Угледара. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. На Земле могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Вероятность мировой войны на Ближнем Востоке
Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов выразил мнение, что вероятность глобальной войны на Ближнем Востоке существует, но она маловероятна, поскольку в ней не заинтересована в первую очередь действующая администрация США. По его словам, если американцы дадут санкции на ответный удар, то эскалация может состояться. Не исключено, что теперь эпицентр будет переноситься в Ливан, в зону деятельности "Хезболлы" и ХАМАС.
Освобождение населенного пункта на Донбассе
Минобороны РФ сообщило, что населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики освобожден подразделениями "Южной" группировки войск. Днем ранее были освобождены два других населенных пункта: Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области.
Оценка значения освобождения Угледара
Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что предстоящим освобождением Угледара, о котором заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть. По словам Анпилогова, Угледар для ВСУ был импровизированной городской крепостью, которая сдерживала наступление российских сил в течение 31 месяца. Взять его было сложно - российские войска избрали тактику окружения и взятия города в "клещи". Остатки украинской армии сейчас пытаются отходить по единственной оставшейся дороге на северо-запад через Богоявленку.
Снятие уголовной ответственности с проходящих военную службу подсудимых
Закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу, подписал президент России Владимир Путин. Закон, в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Кольцеобразное солнечное затмение
Кольцеобразное солнечное затмение могли наблюдать на Земле 2 октября, но его не было видно в России. Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин рассказал, что для наблюдающего с Земли Луна по своему угловому размеру визуально равна размеру солнечно диска. Поэтому, когда Луна перекрывает Солнце, это приводит к солнечному затмению. Однако эти размеры не постоянны. Примерно в 20% случаев угловой размер Луны меньше размера Солнца. Если солнечное затмение приходится на этот период – Луна закрывает только центральную часть светила и образуется светящееся кольцо. При этом никакого доказанного воздействия на человека и на земные процессы оно не оказывает.