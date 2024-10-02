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Главное за день: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Главное за день: 2 октября
Главное за день: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Главное за день: 2 октября
Эксперт высказал мнение, насколько велика вероятность мировой войны на Ближнем Востоке. Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T22:56
2024-10-02T22:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Эксперт высказал мнение, насколько велика вероятность мировой войны на Ближнем Востоке. Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. Политолог оценил значение предстоящего освобождения Угледара. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. На Земле могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Вероятность мировой войны на Ближнем ВостокеЭксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов выразил мнение, что вероятность глобальной войны на Ближнем Востоке существует, но она маловероятна, поскольку в ней не заинтересована в первую очередь действующая администрация США. По его словам, если американцы дадут санкции на ответный удар, то эскалация может состояться. Не исключено, что теперь эпицентр будет переноситься в Ливан, в зону деятельности "Хезболлы" и ХАМАС.Освобождение населенного пункта на ДонбассеМинобороны РФ сообщило, что населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики освобожден подразделениями "Южной" группировки войск. Днем ранее были освобождены два других населенных пункта: Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области.Оценка значения освобождения УгледараВоенный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что предстоящим освобождением Угледара, о котором заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть. По словам Анпилогова, Угледар для ВСУ был импровизированной городской крепостью, которая сдерживала наступление российских сил в течение 31 месяца. Взять его было сложно - российские войска избрали тактику окружения и взятия города в "клещи". Остатки украинской армии сейчас пытаются отходить по единственной оставшейся дороге на северо-запад через Богоявленку.Снятие уголовной ответственности с проходящих военную службу подсудимыхЗакон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу, подписал президент России Владимир Путин. Закон, в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.Кольцеобразное солнечное затмениеКольцеобразное солнечное затмение могли наблюдать на Земле 2 октября, но его не было видно в России. Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин рассказал, что для наблюдающего с Земли Луна по своему угловому размеру визуально равна размеру солнечно диска. Поэтому, когда Луна перекрывает Солнце, это приводит к солнечному затмению. Однако эти размеры не постоянны. Примерно в 20% случаев угловой размер Луны меньше размера Солнца. Если солнечное затмение приходится на этот период – Луна закрывает только центральную часть светила и образуется светящееся кольцо. При этом никакого доказанного воздействия на человека и на земные процессы оно не оказывает.
https://crimea.ria.ru/20241002/izrail-khochet-lyuboy-tsenoy-sprovotsirovat-pryamoy-konflikt-ssha-i-irana-1140809305.html
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главное за день, в мире, россия, новости, общество
Главное за день: 2 октября

Главные события и заявления среды, 2 октября

22:56 02.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Эксперт высказал мнение, насколько велика вероятность мировой войны на Ближнем Востоке. Российские военные освободили очередной населенный пункт в ДНР. Политолог оценил значение предстоящего освобождения Угледара. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. На Земле могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Вероятность мировой войны на Ближнем Востоке

Эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу, политолог Станислав Тарасов выразил мнение, что вероятность глобальной войны на Ближнем Востоке существует, но она маловероятна, поскольку в ней не заинтересована в первую очередь действующая администрация США. По его словам, если американцы дадут санкции на ответный удар, то эскалация может состояться. Не исключено, что теперь эпицентр будет переноситься в Ливан, в зону деятельности "Хезболлы" и ХАМАС.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
20:08
Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана

Освобождение населенного пункта на Донбассе

Минобороны РФ сообщило, что населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики освобожден подразделениями "Южной" группировки войск. Днем ранее были освобождены два других населенных пункта: Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области.
Дебаты кандидатов в вице-президенты США
19:37Радио "Спутник в Крыму"
Что показали Украине дебаты кандидатов в вице-президенты США

Оценка значения освобождения Угледара

Военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов высказал мнение, что предстоящим освобождением Угледара, о котором заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, в обороне ВСУ в Донбассе образовывается брешь протяженностью 15-20 километров, которую украинскому командованию будет очень сложно закрыть. По словам Анпилогова, Угледар для ВСУ был импровизированной городской крепостью, которая сдерживала наступление российских сил в течение 31 месяца. Взять его было сложно - российские войска избрали тактику окружения и взятия города в "клещи". Остатки украинской армии сейчас пытаются отходить по единственной оставшейся дороге на северо-запад через Богоявленку.
Циркулярная пила. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
18:53
Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионов

Снятие уголовной ответственности с проходящих военную службу подсудимых

Закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу, подписал президент России Владимир Путин. Закон, в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы. Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
18:07
В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям

Кольцеобразное солнечное затмение

Кольцеобразное солнечное затмение могли наблюдать на Земле 2 октября, но его не было видно в России. Заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин рассказал, что для наблюдающего с Земли Луна по своему угловому размеру визуально равна размеру солнечно диска. Поэтому, когда Луна перекрывает Солнце, это приводит к солнечному затмению. Однако эти размеры не постоянны. Примерно в 20% случаев угловой размер Луны меньше размера Солнца. Если солнечное затмение приходится на этот период – Луна закрывает только центральную часть светила и образуется светящееся кольцо. При этом никакого доказанного воздействия на человека и на земные процессы оно не оказывает.
Вспышка на Солнце
09:23
Мощный взрыв произошел на Солнце - Землю могут атаковать потоки плазмы
Главное за деньВ миреРоссияНовостиОбщество
 
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22:56Главное за день: 2 октября
22:32Путин назначил Жогу полномочным представителем президента на Урале
22:25Миру угрожает новая эпидемия
22:22Главные новости Крыма: 2 октября
21:45В Любимовке благоустроили сквер и мемориал погибшим односельчанам
21:31Сброс взрывоопасного предмета с БПЛА в Горловке: пострадали мирные жители
21:03Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
20:41Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых
20:22Можно построить дом: в Крыму хотят расширить меры поддержки медиков
20:08Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана
19:43В Крыму оценили законопроект о минимальной ставке медработников в России
19:37Что показали Украине дебаты кандидатов в вице-президенты США
19:09Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма
18:53Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионов
18:31Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани
18:07В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям
17:55В Крыму на карантин по ОРВИ закрывают школы и детские сады
17:3515 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму
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