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Луна в короне: земляне увидят кольцеобразное затмение Солнца - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Луна в короне: земляне увидят кольцеобразное затмение Солнца
Луна в короне: земляне увидят кольцеобразное затмение Солнца - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Луна в короне: земляне увидят кольцеобразное затмение Солнца
2 октября земляне смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое продлится почти четыре часа, но не будет видно в России. О редком космическом... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T12:05
2024-10-02T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 2 октября земляне смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое продлится почти четыре часа, но не будет видно в России. О редком космическом явлении и его влиянии на Землю РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.Луна в короне"Луна по своему угловому размеру для наблюдающего с Земли визуально равна размеру солнечно диска. Поэтому, когда Луна перекрывает Солнце, это приводит к солнечному затмению. Но эти размеры не постоянны, поскольку орбита эллиптическая. Примерно в 20% случаев угловой размер Луны меньше размера Солнца. Если солнечное затмение приходится на этот период – Луна закрывает только центральную часть светила и образуется светящееся кольцо", – поясняет ученый.По его словам, такое затмение, когда Луна "надевает солнечную корону", особенно красивое и весьма редкое явление по сравнению с полными затмениями. Однако никакого доказанного воздействия на человека и на земные процессы оно не оказывает.Затмения над РоссиейПо данным Московского планетария, также в разных фазах кольцеобразное затмение 2 октября будет наблюдаться в акваториях Тихого и Атлантического океанов вблизи побережья Аргентины. А вот жители России ближайшее солнечное затмение увидят еще не скоро.При этом уже в ближайшее время россияне смогут наблюдать другое красивое явление - Суперлуние, которое будет наблюдаться, в частности, в Крыму. Самая большая Луна в этом году будет видна в ночь на 17 октября. До этого - вечером 12 числа - в небе над Крымом будет видна яркая комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). С 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. Метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмениеЧем грозит солнечное затмение людям с чувствительной психикойАстроном из Крыма рассказал, как ищет звезды с "хвостом"
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солнце, луна, космос, сергей кузин
Луна в короне: земляне увидят кольцеобразное затмение Солнца

Кольцеобразное затмение Солнца земляне смогут наблюдать 2 октября

12:05 02.10.2024 (обновлено: 12:22 02.10.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. 2 октября земляне смогут наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, которое продлится почти четыре часа, но не будет видно в России. О редком космическом явлении и его влиянии на Землю РИА Новости Крым рассказал заведующий Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), доктор физико-математических наук Сергей Кузин.

Луна в короне

"Луна по своему угловому размеру для наблюдающего с Земли визуально равна размеру солнечно диска. Поэтому, когда Луна перекрывает Солнце, это приводит к солнечному затмению. Но эти размеры не постоянны, поскольку орбита эллиптическая. Примерно в 20% случаев угловой размер Луны меньше размера Солнца. Если солнечное затмение приходится на этот период – Луна закрывает только центральную часть светила и образуется светящееся кольцо", – поясняет ученый.
По его словам, такое затмение, когда Луна "надевает солнечную корону", особенно красивое и весьма редкое явление по сравнению с полными затмениями. Однако никакого доказанного воздействия на человека и на земные процессы оно не оказывает.

"Это явление из области небесной механики и никаких геомагнитных воздействий на Землю оно не имеет. Просто это красиво. Но на этот раз россияне затмение не увидят. Максимальная его фаза будет видна в юго-восточной зоне Тихого океана в 21:25 по московскому времени", – подытожил Кузин.

Затмения над Россией

По данным Московского планетария, также в разных фазах кольцеобразное затмение 2 октября будет наблюдаться в акваториях Тихого и Атлантического океанов вблизи побережья Аргентины. А вот жители России ближайшее солнечное затмение увидят еще не скоро.

"Ближайшее солнечное затмение, которое можно будет наблюдать в Москве, произойдет 29 марта 2025 года. Оно будет частным – Луна закроет очень малую часть солнечного диска. Полное затмение в Москве можно будет увидеть только 16 октября 2126 года, а кольцеобразное жители столицы смогут наблюдать 13 июля 2075 года", – сказано на сайте планетария.

При этом уже в ближайшее время россияне смогут наблюдать другое красивое явление - Суперлуние, которое будет наблюдаться, в частности, в Крыму. Самая большая Луна в этом году будет видна в ночь на 17 октября. До этого - вечером 12 числа - в небе над Крымом будет видна яркая комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS). С 6 по 10 октября октябрьское небо украсит звездопад Дракониды. Метеорный поток Ориониды действует со 2 октября по 7 ноября.
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