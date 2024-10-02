Рейтинг@Mail.ru
Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241002/prokhodyaschikh-voennuyu-sluzhbu-podsudimykh-osvobodili-ot-otvetstvennosti-1140804968.html
Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности
Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T16:12
2024-10-02T16:12
новости
владимир путин (политик)
закон и право
армия и флот
вооруженные силы россии
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:129:3027:1832_1920x0_80_0_0_1c56f0167bc862c22689d1aa6a009b21.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеровПутин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактниковПутин подписал ряд новых "военных" законов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c8bf4c63ca640997cbeb0cf85d0e7d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии, уголовный кодекс
Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности

Путин подписал закон об освобождении военных от уголовной ответственности

16:12 02.10.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.
Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеров
Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников
Путин подписал ряд новых "военных" законов
 
НовостиВладимир Путин (политик)Закон и правоАрмия и флотВооруженные силы РоссииУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям
17:55В Крыму на карантин по ОРВИ закрывают школы и детские сады
17:3515 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму
17:14ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых
17:09Подозрительный кейс нашли в Севастополе
16:59Массовое поступление военных с отравлением в больницу Крыма – фейк
16:42ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области
16:27"Неслабая дыра в обороне": эксперт оценил значение освобождения Угледара
16:12Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности
15:55Новый фейк в Симферополе – горожанам пишут от имени мэра
15:26Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком
15:19Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший
15:11Более 300 боевиков за сутки: ВСУ несут потери в Курской области
15:02Жительница Ялты провалилась в подвал и провела там сутки
14:52Фотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму
14:41Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области
14:34Медаль Жукова и Ордена Мужества: герои СВО награждены в Феодосии
14:1723 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям
14:03На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу
13:43Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Лента новостейМолния