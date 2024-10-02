https://crimea.ria.ru/20241002/prokhodyaschikh-voennuyu-sluzhbu-podsudimykh-osvobodili-ot-otvetstvennosti-1140804968.html

Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности

Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T16:12

2024-10-02T16:12

2024-10-02T16:12

новости

владимир путин (политик)

закон и право

армия и флот

вооруженные силы россии

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:129:3027:1832_1920x0_80_0_0_1c56f0167bc862c22689d1aa6a009b21.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеровПутин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактниковПутин подписал ряд новых "военных" законов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии, уголовный кодекс