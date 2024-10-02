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Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности
Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T16:12
2024-10-02T16:12
2024-10-02T16:12
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закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, проходящих военную службу. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Закон дополняет положения Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации, в частности, предписывает освобождать от уголовной ответственности на стадии судопроизводства обвиняемых, проходящих военную службу в период мобилизации или заключивших контракт о прохождении военной службы.Также предполагается распространение аналогичного правового механизма на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал закон об индексации пенсий для военных пенсионеровПутин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактниковПутин подписал ряд новых "военных" законов
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новости, владимир путин (политик), закон и право, армия и флот, вооруженные силы россии, уголовный кодекс
Проходящих военную службу подсудимых освободили от ответственности
Путин подписал закон об освобождении военных от уголовной ответственности