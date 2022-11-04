https://crimea.ria.ru/20221104/putin-podpisal-ryad-novykh-voennykh-zakonov-1125238178.html

Путин подписал ряд новых "военных" законов

Путин подписал ряд новых "военных" законов - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Путин подписал ряд новых "военных" законов

Владимир Путин подписал закон о праве президента принимать решения об участии ВС РФ в учениях и парадах совместно с силами других стран, а также внес изменения... РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T17:42

2022-11-04T17:42

2022-11-04T17:42

владимир путин (политик)

закон и право

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. Владимир Путин подписал закон о праве президента принимать решения об участии ВС РФ в учениях и парадах совместно с силами других стран, а также внес изменения в ряд других законодательных актов РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.В частности, законом закрепляется полномочие президента о принятии решений по участию Вооруженных сил, других войск и органов с использованием вооружения, военной техники в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств.Кроме того, Путин приравнял добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами. Документ предусматривает, что россияне, несущие службу в добровольческих формированиях, получают статус военнослужащих. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.Другие поправки разрешают мобилизацию граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления, также позволяют проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Кроме того, подписан закон, разрешающий военнослужащим вступать в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военных сразу после включения в специальный реестр и закон, дающий право иностранцу, проживающему в России, претендовать на получение материальной и финансовой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации. При этом наряду с правами у иностранцев в России возникают и обязанности при возникновении ЧС.

https://crimea.ria.ru/20221104/v-rf-mobilizovano-318-tysyach-chelovek-vmeste-s-dobrovoltsami---putin-1125236986.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, общество