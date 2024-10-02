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В Крыму на карантин по ОРВИ закрывают школы и детские сады

В Крыму на карантин по ОРВИ закрывают школы и детские сады - РИА Новости Крым, 02.10.2024

В Крыму на карантин по ОРВИ закрывают школы и детские сады

В Крыму в ряде районов школьников и детсадовцев отправляют на карантин по причине распространения ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T17:55

2024-10-02T17:55

2024-10-02T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в ряде районов школьников и детсадовцев отправляют на карантин по причине распространения ОРВИ. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму за последнюю неделю выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста.По ее словам, количество классов и групп, закрытых на карантин, "постоянно меняется ежедневно", потому что есть "какие-то классы, которые уже прошли свои ограничительные мероприятия и открываются", а какие-то наоборот, закрываются.Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте на полуострове уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Так, с 23 по 30 сентября в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев COVID-19 составило 259 случаев и 360 случаев соответственно.В России ранее выявили семь случаев коронавируса варианта XEC. Этот вид впервые был обнаружен в Германии в июне 2024 года, после чего о его появлении сообщили еще в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В трех районах Крыма объявили карантин по ОРВИ в школах и детском садуВ Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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