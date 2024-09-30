https://crimea.ria.ru/20240930/v-krymu-i-sevastopole-rastet-covid-statistika-1140750534.html
В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом
В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом
В Крыму и Севастополе растет статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба межрегионального управления... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T18:52
2024-09-30T18:52
2024-09-30T19:52
новости крыма
роспотребнадзор
коронавирус в крыму
крым
севастополь
здравоохранение в крыму и севастополе
медицина
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dbd98909e52a912122fa0020cec8cc48.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркивают, что ситуация характерна в данный период года, она находится на контроле специалистов. При этом людям из группы риска – пожилым и с хроническими заболеваниями – рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.В России ранее выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC – в Ростовской области и в Уфе. XEC впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
https://crimea.ria.ru/20240929/superbakterii-nastupayut--chto-nuzhno-znat-i-kak-zaschititsya-1140554010.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0d/1122349531_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e0f08e8a45cb576c36941f77fceba83.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, роспотребнадзор, коронавирус в крыму, крым, севастополь, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, здоровье
В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом
Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму имеет тенденцию к росту – Роспотребнадзор
18:52 30.09.2024 (обновлено: 19:52 30.09.2024)