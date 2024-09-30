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В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом
В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом - РИА Новости Крым, 30.09.2024
В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом
В Крыму и Севастополе растет статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба межрегионального управления... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T18:52
2024-09-30T19:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркивают, что ситуация характерна в данный период года, она находится на контроле специалистов. При этом людям из группы риска – пожилым и с хроническими заболеваниями – рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.В России ранее выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC – в Ростовской области и в Уфе. XEC впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19
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В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом

Уровень заболеваемости COVID-19 в Крыму имеет тенденцию к росту – Роспотребнадзор

18:52 30.09.2024 (обновлено: 19:52 30.09.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве
Лечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.

"С 23 по 30 сентября в Крыму и Севастополе количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекцией составило 259 случаев и 360 случаев соответственно. Еженедельный уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к росту", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что ситуация характерна в данный период года, она находится на контроле специалистов. При этом людям из группы риска – пожилым и с хроническими заболеваниями – рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.
В России ранее выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC – в Ростовской области и в Уфе. XEC впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.
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