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В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом

В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом - РИА Новости Крым, 30.09.2024

В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом

В Крыму и Севастополе растет статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба межрегионального управления... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T18:52

2024-09-30T18:52

2024-09-30T19:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе растет статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора.В ведомстве подчеркивают, что ситуация характерна в данный период года, она находится на контроле специалистов. При этом людям из группы риска – пожилым и с хроническими заболеваниями – рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах.В России ранее выявили два случая заражения новым вариантом коронавируса XEC – в Ростовской области и в Уфе. XEC впервые выявлен в Германии в июне 2024 года, и с тех пор обнаруживался в нескольких странах. Он является комбинацией Омикрона FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3, симптомы XEC схожи с предыдущими вариантами: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк, уточнили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заболеваемость ОРВИ выросла почти на 30%Особые мутации: в России резко вырос удельный вес штаммов нового COVID-19Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19

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