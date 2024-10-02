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Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых
Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых
Двое погибли и еще 22 мирных жителя ранены в результате атак украинских боевиков по Белгородской области в среду. Об этом сообщил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T20:41
2024-10-02T20:41
обстрелы белгородской области
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происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Двое погибли и еще 22 мирных жителя ранены в результате атак украинских боевиков по Белгородской области в среду. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.В среду украинские боевики семь раз атаковали мирные населенные пункты Белгородской области. Под огнем врага оказались села Тишанка, Черемошное, Новая Таволжанка, Белянка, Муром, Козинка, Прилесье, Крапивное, Ясные Зори, Варваровка. В Ясных Зорях один было атаковано сельхозпредприятие. В результате один мирный житель погиб и еще 13 получили ранения, в том числе тяжелые. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, общество, обстрелы всу, новости
Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых

Два человека погибли и 22 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область в среду

20:41 02.10.2024
 
© РИА НовостиВ больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Двое погибли и еще 22 мирных жителя ранены в результате атак украинских боевиков по Белгородской области в среду. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
"22 человека получили ранения различной степени тяжести, двое из них — дети. Один ребенок получает лечение в детской областной клинической больнице, второй отпущен на амбулаторное лечение. Остальные пациенты госпитализированы в медицинские организации области, семь из них – в тяжелом состоянии", - отметил он.
В среду украинские боевики семь раз атаковали мирные населенные пункты Белгородской области. Под огнем врага оказались села Тишанка, Черемошное, Новая Таволжанка, Белянка, Муром, Козинка, Прилесье, Крапивное, Ясные Зори, Варваровка.
В Ясных Зорях один было атаковано сельхозпредприятие. В результате один мирный житель погиб и еще 13 получили ранения, в том числе тяжелые. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияОбществоОбстрелы ВСУНовости
 
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Заголовок открываемого материала
20:41Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых
20:22Можно построить дом: в Крыму хотят расширить меры поддержки медиков
20:08Израиль хочет любой ценой спровоцировать прямой конфликт США и Ирана
19:43В Крыму оценили законопроект о минимальной ставке медработников в России
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19:09Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма
18:53Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионов
18:31Арсенал из 10 тысяч боеприпасов и оружия изъяли у двух мужчин на Кубани
18:07В МИД оценили перспективы диалога с Вашингтоном по ядерным вооружениям
17:55В Крыму на карантин по ОРВИ закрывают школы и детские сады
17:3515 домов культуры и сельских клубов отремонтируют в Крыму
17:14ВСУ атаковали сельхозпредприятие на Белгородчине – много раненых
17:09Подозрительный кейс нашли в Севастополе
16:59Массовое поступление военных с отравлением в больницу Крыма – фейк
16:42ВСУ атаковали "кассетами" критическую инфраструктуру Запорожской области
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