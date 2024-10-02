https://crimea.ria.ru/20241002/semero-tyazhelykh-v-belgorodskoy-oblasti-rasskazali-o-sostoyanii-ranenykh-1140809940.html

Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых

Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых

Двое погибли и еще 22 мирных жителя ранены в результате атак украинских боевиков по Белгородской области в среду. Об этом сообщил министр здравоохранения... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T20:41

2024-10-02T20:41

2024-10-02T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Двое погибли и еще 22 мирных жителя ранены в результате атак украинских боевиков по Белгородской области в среду. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.В среду украинские боевики семь раз атаковали мирные населенные пункты Белгородской области. Под огнем врага оказались села Тишанка, Черемошное, Новая Таволжанка, Белянка, Муром, Козинка, Прилесье, Крапивное, Ясные Зори, Варваровка. В Ясных Зорях один было атаковано сельхозпредприятие. В результате один мирный житель погиб и еще 13 получили ранения, в том числе тяжелые. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, общество, обстрелы всу, новости