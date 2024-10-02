Семеро тяжелых: в Белгородской области рассказали о состоянии раненых
Два человека погибли и 22 ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Двое погибли и еще 22 мирных жителя ранены в результате атак украинских боевиков по Белгородской области в среду. Об этом сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
"22 человека получили ранения различной степени тяжести, двое из них — дети. Один ребенок получает лечение в детской областной клинической больнице, второй отпущен на амбулаторное лечение. Остальные пациенты госпитализированы в медицинские организации области, семь из них – в тяжелом состоянии", - отметил он.
В среду украинские боевики семь раз атаковали мирные населенные пункты Белгородской области. Под огнем врага оказались села Тишанка, Черемошное, Новая Таволжанка, Белянка, Муром, Козинка, Прилесье, Крапивное, Ясные Зори, Варваровка.
В Ясных Зорях один было атаковано сельхозпредприятие. В результате один мирный житель погиб и еще 13 получили ранения, в том числе тяжелые. На трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка два дрона атаковали грузовики – один водитель погиб, второй получил тяжелые ранения. Несколькими часами ранее в результате обстрела села Крапивное один мирный житель погиб, ранены двое детей и их матери. До этого четверо мирных жителей получили ранения в результате атаки украинских боевиков сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.
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