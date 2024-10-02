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Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате атаки ВСУ на село Крапивное в Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T13:43
2024-10-02T13:43
2024-10-02T13:36
белгородская область
новости
вячеслав гладков
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате атаки ВСУ на село Крапивное в Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в числе пострадавших двое детей.Также, по предварительным данным, ранены четыре мирных жителя, в том числе с минно-взрывными травмами госпитализированы 14-летняя и трехлетняя девочки и их матери."В настоящий момент выявлены повреждения кровли, фасадов, остекления в четырех частных домовладениях, перебита газовая труба, повреждены легковой и грузовой автомобили. Оперативные службы работают на месте", – добавил глава региона.Четверо мирных жителей ранее в среду получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек раненыАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителейХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Двое детей ранены и погиб мужчина при ударе ВСУ по Белгородской области