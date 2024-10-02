https://crimea.ria.ru/20241002/deti-raneny-pri-udare-vsu-po-belgorodskoy-oblasti-1140798995.html

Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате атаки ВСУ на село Крапивное в Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T13:43

2024-10-02T13:43

2024-10-02T13:36

белгородская область

новости

вячеслав гладков

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всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате атаки ВСУ на село Крапивное в Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в числе пострадавших двое детей.Также, по предварительным данным, ранены четыре мирных жителя, в том числе с минно-взрывными травмами госпитализированы 14-летняя и трехлетняя девочки и их матери."В настоящий момент выявлены повреждения кровли, фасадов, остекления в четырех частных домовладениях, перебита газовая труба, повреждены легковой и грузовой автомобили. Оперативные службы работают на месте", – добавил глава региона.Четверо мирных жителей ранее в среду получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек раненыАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителейХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области