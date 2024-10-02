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Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате атаки ВСУ на село Крапивное в Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T13:43
2024-10-02T13:36
белгородская область
новости
вячеслав гладков
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате атаки ВСУ на село Крапивное в Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в числе пострадавших двое детей.Также, по предварительным данным, ранены четыре мирных жителя, в том числе с минно-взрывными травмами госпитализированы 14-летняя и трехлетняя девочки и их матери."В настоящий момент выявлены повреждения кровли, фасадов, остекления в четырех частных домовладениях, перебита газовая труба, повреждены легковой и грузовой автомобили. Оперативные службы работают на месте", – добавил глава региона.Четверо мирных жителей ранее в среду получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек раненыАтака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителейХрам и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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белгородская область, новости, вячеслав гладков, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области

Двое детей ранены и погиб мужчина при ударе ВСУ по Белгородской области

13:43 02.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и четверо ранены в результате атаки ВСУ на село Крапивное в Белгородской области. Как сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков, в числе пострадавших двое детей.

"В селе Крапивное Шебекинского городского округа погиб мирный житель. Есть раненые. От полученных ран мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Также, по предварительным данным, ранены четыре мирных жителя, в том числе с минно-взрывными травмами госпитализированы 14-летняя и трехлетняя девочки и их матери.
"В настоящий момент выявлены повреждения кровли, фасадов, остекления в четырех частных домовладениях, перебита газовая труба, повреждены легковой и грузовой автомобили. Оперативные службы работают на месте", – добавил глава региона.
Четверо мирных жителей ранее в среду получили ранения в результате обстрела украинскими боевиками сел Тишанка и Черемошное в Белгородской области и города Дзержинска в ДНР.
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Белгородская областьНовостиВячеслав ГладковПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
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