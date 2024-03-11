https://crimea.ria.ru/20240311/zhoga-vstretilsya-s-krymskoy-molodezhyu-i-posetil-memorial-zhertvam-natsistov-1135564323.html

Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов

Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов

Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T19:03

2024-03-11T19:03

2024-03-11T19:03

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артем жога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.Мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Жога посетил вместе с председателем Государственного совета республики Владимиром Константиновым. Вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков провел для главы Народного совета ДНР экскурсию по территории бывшего концлагеря, рассказав о нечеловеческих условиях содержания узников, о попытках фашистов скрыть свои злодеяния, а также о процессе создания мемориального комплекса.На этом месте в годы Великой Отечественной войны располагался концентрационный лагерь, где фашисты и их пособники зверски убили и замучили свыше 15 тысяч советских граждан. Мемориал был открыт в 2015 году и стал одним из знаковых объектов, созданных после возвращения Крыма в Россию.Главы парламентов двух республик возложили цветы к Вечному огню в память о замученных нацистами узниках.Он выразил уверенность, что со временем Крым сможет реализовывать с ДНР совместные проекты, направленные на сохранение исторической памяти.В музее мемориального комплекса Артем Жога встретился с активными представителями крымской молодежи и ответил на интересующие молодых людей вопросы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в КрымуВ Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостямМолодежь из Крыма и Сирии договорилась о совместных проектах

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