Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов
Артем Жога в Крыму встретился с молодежью и посетил мемориал "Концлагерь "Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.
Мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Жога посетил вместе с председателем Государственного совета республики Владимиром Константиновым. Вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков провел для главы Народного совета ДНР экскурсию по территории бывшего концлагеря, рассказав о нечеловеческих условиях содержания узников, о попытках фашистов скрыть свои злодеяния, а также о процессе создания мемориального комплекса.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
На этом месте в годы Великой Отечественной войны располагался концентрационный лагерь, где фашисты и их пособники зверски убили и замучили свыше 15 тысяч советских граждан. Мемориал был открыт в 2015 году и стал одним из знаковых объектов, созданных после возвращения Крыма в Россию.
Главы парламентов двух республик возложили цветы к Вечному огню в память о замученных нацистами узниках.
"Сейчас на базе попечительского совета Мемориального комплекса мы занимаемся исследовательской деятельностью, проводим образовательные и памятные мероприятия, в том числе — с участием крымской молодежи. Народ Донбасса так же, как и мы, бережно хранит память о своих героях. На этой народной памяти и базируется наше общее сопротивление киевским нацистам", - сказал Константинов.
Он выразил уверенность, что со временем Крым сможет реализовывать с ДНР совместные проекты, направленные на сохранение исторической памяти.
В музее мемориального комплекса Артем Жога встретился с активными представителями крымской молодежи и ответил на интересующие молодых людей вопросы.
"Наша молодежь, и в Крыму, и в других регионах России, уникальна – активная, патриотичная и инициативная. Видно, что все ребята заряжены, у них есть цель, они любят свою страну и хранят нашу историю. Мне задавали вопрос: есть ли надежда на будущее. С такой молодежью есть ни то, что надежда, а уверенность в будущем, в том, что победа обязательно будет за нами", – поделился Герой ДНР впечатлениями от встречи.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
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Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
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Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
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Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
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Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
5 из 5
Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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