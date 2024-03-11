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Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов
Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов
Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T19:03
2024-03-11T19:03
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симферополь
артем жога
владимир константинов
события в донбассе
общество
концлагерь "красный"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.Мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Жога посетил вместе с председателем Государственного совета республики Владимиром Константиновым. Вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков провел для главы Народного совета ДНР экскурсию по территории бывшего концлагеря, рассказав о нечеловеческих условиях содержания узников, о попытках фашистов скрыть свои злодеяния, а также о процессе создания мемориального комплекса.На этом месте в годы Великой Отечественной войны располагался концентрационный лагерь, где фашисты и их пособники зверски убили и замучили свыше 15 тысяч советских граждан. Мемориал был открыт в 2015 году и стал одним из знаковых объектов, созданных после возвращения Крыма в Россию.Главы парламентов двух республик возложили цветы к Вечному огню в память о замученных нацистами узниках.Он выразил уверенность, что со временем Крым сможет реализовывать с ДНР совместные проекты, направленные на сохранение исторической памяти.В музее мемориального комплекса Артем Жога встретился с активными представителями крымской молодежи и ответил на интересующие молодых людей вопросы.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в КрымуВ Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостямМолодежь из Крыма и Сирии договорилась о совместных проектах
https://crimea.ria.ru/20240303/uvekovechit-pamyat-o-chem-rasskazyvaet-memorial-kartofelnyy-gorodok-1135365980.html
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крым, симферополь, артем жога, владимир константинов, события в донбассе, общество, концлагерь "красный", патриотическое воспитание, новости крыма, владимир бобков, крым в истории: секреты, факты, фото, крым в великой отечественной войне
Жога встретился с крымской молодежью и посетил мемориал жертвам нацистов

Артем Жога в Крыму встретился с молодежью и посетил мемориал "Концлагерь "Красный"

19:03 11.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферопольском районе Крыма. - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога в ходе поездки в Крым посетил мемориал "Концлагерь "Красный" и встретился с активистами молодежных организаций республики.
Мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Жога посетил вместе с председателем Государственного совета республики Владимиром Константиновым. Вице-спикер Госсовета РК Владимир Бобков провел для главы Народного совета ДНР экскурсию по территории бывшего концлагеря, рассказав о нечеловеческих условиях содержания узников, о попытках фашистов скрыть свои злодеяния, а также о процессе создания мемориального комплекса.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферопольском районе Крыма. - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
На этом месте в годы Великой Отечественной войны располагался концентрационный лагерь, где фашисты и их пособники зверски убили и замучили свыше 15 тысяч советских граждан. Мемориал был открыт в 2015 году и стал одним из знаковых объектов, созданных после возвращения Крыма в Россию.
Главы парламентов двух республик возложили цветы к Вечному огню в память о замученных нацистами узниках.
"Сейчас на базе попечительского совета Мемориального комплекса мы занимаемся исследовательской деятельностью, проводим образовательные и памятные мероприятия, в том числе — с участием крымской молодежи. Народ Донбасса так же, как и мы, бережно хранит память о своих героях. На этой народной памяти и базируется наше общее сопротивление киевским нацистам", - сказал Константинов.
Он выразил уверенность, что со временем Крым сможет реализовывать с ДНР совместные проекты, направленные на сохранение исторической памяти.
В музее мемориального комплекса Артем Жога встретился с активными представителями крымской молодежи и ответил на интересующие молодых людей вопросы.
"Наша молодежь, и в Крыму, и в других регионах России, уникальна – активная, патриотичная и инициативная. Видно, что все ребята заряжены, у них есть цель, они любят свою страну и хранят нашу историю. Мне задавали вопрос: есть ли надежда на будущее. С такой молодежью есть ни то, что надежда, а уверенность в будущем, в том, что победа обязательно будет за нами", – поделился Герой ДНР впечатлениями от встречи.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферопольском районе Крыма.
1 из 5
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферопольском районе Крыма.
2 из 5
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПосещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса Концлагерь Красный в Симферопольском районе Крыма.
3 из 5
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
Мемориальный комплекс Концлагерь Красный
4 из 5
Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
Мемориальный комплекс Концлагерь Красный
5 из 5
Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 5
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 5
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 5
Посещение председателем Народного совета ДНР Артемом Жогой мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" в Симферопольском районе Крыма.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 5
Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 5
Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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