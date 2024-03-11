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Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024
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Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму
Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024
Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму
В Симферополе состоялась церемония награждения победителей детских конкурсов, приуроченных к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли... РИА Новости Крым, 11.03.2024
2024-03-11T12:53
2024-03-11T13:19
10 лет крымской весне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась церемония награждения победителей детских конкурсов, приуроченных к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие глава республики Сергей Аксенов и сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.Награды получили победители республиканского открытого фестиваля-конкурса детского творчества "Крым в сердце моем", а также конкурса "Крымский старт большого успеха". Он проводился среди детей-ровесников Крымской весны, добившихся успехов в учебе, научной деятельности, творчестве, спорте.Крымская молодежь всегда отличалась активной жизненной позицией, целеустремленностью и крепким внутренним стержнем, отметил глава республики. Это в том числе показали события 2014 года. По его словам, сегодня главная задача всех крымчан – поддержать Вооруженные силы, отстаивающие суверенитет и независимость России, вернувшиеся домой исторические российские регионы Донбасса и Новороссии и президента страны Владимира Путина.Артем Жога в свою очередь передал участникам и победителям крымских детских конкурсов слова поддержки и пожелания успехов в учебе и труде от президента Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артистыНадежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей
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симферополь, сергей аксенов, артем жога, дети, общество, крым, крымская весна, новости крыма
Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму

Аксенов и Жога наградили победителей и призеров детских конкурсов к юбилею Крымской весны

12:53 11.03.2024 (обновлено: 13:19 11.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаграждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась церемония награждения победителей детских конкурсов, приуроченных к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие глава республики Сергей Аксенов и сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.
Награды получили победители республиканского открытого фестиваля-конкурса детского творчества "Крым в сердце моем", а также конкурса "Крымский старт большого успеха". Он проводился среди детей-ровесников Крымской весны, добившихся успехов в учебе, научной деятельности, творчестве, спорте.
"Для вас это была не игра, а серьезные соревнования, честные и справедливые, по итогу которых выбрали самых сильных и ответственных ребят. Но могу с уверенностью сказать, что все крымские дети, российские дети – самые лучшие и ответственные в мире. Верьте в свои силы, ничего не бойтесь, любите свою Родину и родителей – и у вас все получится. Залог успешного движения вперед – только в вашей самостоятельности, активности и целеустремленности", - обратился Аксенов к участникам мероприятия.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаграждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
1 из 3
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаграждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
2 из 3
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаграждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
3 из 3
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 3
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 3
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 3
Награждение лауреатов детских творческих конкурсов, посвященных 10-летию Крымской весны
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Крымская молодежь всегда отличалась активной жизненной позицией, целеустремленностью и крепким внутренним стержнем, отметил глава республики. Это в том числе показали события 2014 года. По его словам, сегодня главная задача всех крымчан – поддержать Вооруженные силы, отстаивающие суверенитет и независимость России, вернувшиеся домой исторические российские регионы Донбасса и Новороссии и президента страны Владимира Путина.
Артем Жога в свою очередь передал участникам и победителям крымских детских конкурсов слова поддержки и пожелания успехов в учебе и труде от президента Владимира Путина.

"Есть выражение: "наша молодежь – наше будущее". Нет, наши дети – это наше настоящее. То, что вы сейчас делаете – это и есть наше настоящее. За 10 лет войны наш регион уже забыл, что такое большие детские фестивали, наши дети пока лишены возможности участвовать в таких мероприятиях. Но уверен, что в ближайшем будущем мы будем проводить совместные фестивали и конкурсы, на которых будет звучать детский смех, гореть детские глаза и улыбки", – сказал он.

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