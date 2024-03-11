https://crimea.ria.ru/20240311/aksenov-i-zhoga-nagradili-laureatov-detskikh-konkursov-v-krymu-1135554269.html

Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму

Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму - РИА Новости Крым, 11.03.2024

Аксенов и Жога наградили лауреатов детских конкурсов в Крыму

В Симферополе состоялась церемония награждения победителей детских конкурсов, приуроченных к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли... РИА Новости Крым, 11.03.2024

2024-03-11T12:53

2024-03-11T12:53

2024-03-11T13:19

10 лет крымской весне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. В Симферополе состоялась церемония награждения победителей детских конкурсов, приуроченных к 10-летию воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие глава республики Сергей Аксенов и сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина, председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Артем Жога.Награды получили победители республиканского открытого фестиваля-конкурса детского творчества "Крым в сердце моем", а также конкурса "Крымский старт большого успеха". Он проводился среди детей-ровесников Крымской весны, добившихся успехов в учебе, научной деятельности, творчестве, спорте.Крымская молодежь всегда отличалась активной жизненной позицией, целеустремленностью и крепким внутренним стержнем, отметил глава республики. Это в том числе показали события 2014 года. По его словам, сегодня главная задача всех крымчан – поддержать Вооруженные силы, отстаивающие суверенитет и независимость России, вернувшиеся домой исторические российские регионы Донбасса и Новороссии и президента страны Владимира Путина.Артем Жога в свою очередь передал участникам и победителям крымских детских конкурсов слова поддержки и пожелания успехов в учебе и труде от президента Владимира Путина.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменился Крым за 10 лет в составе России – мнения жителей На годовщину Крымской весны на полуостров приедут известные артистыНадежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей

https://crimea.ria.ru/20240301/krymskaya-vesna--nachalo-istoricheskaya-fotokhronika-1135316363.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, сергей аксенов, артем жога, дети, общество, крым, крымская весна, новости крыма