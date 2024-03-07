https://crimea.ria.ru/20240307/molodezh-iz-kryma-i-sirii-dogovorilas-o-sovmestnykh-proektakh-1135487791.html

Молодежь из Крыма и Сирии договорилась о совместных проектах

Молодежь из Крыма и Сирии договорилась о совместных проектах - РИА Новости Крым, 07.03.2024

Молодежь из Крыма и Сирии договорилась о совместных проектах

В рамках Всемирного фестиваля молодежи делегация из Крыма взяла "культурное шефство" над молодежью из Сирии, активисты не только делились опытом, рассказывали о РИА Новости Крым, 07.03.2024

2024-03-07T17:05

2024-03-07T17:05

2024-03-07T17:05

сириус

гульнара рамазанова

сочи

всемирный фестиваль молодежи

крым

сирия

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. В рамках Всемирного фестиваля молодежи делегация из Крыма взяла "культурное шефство" над молодежью из Сирии, активисты не только делились опытом, рассказывали о национальном колорите родных регионов, но и договаривались о возможных совместных проектах и мероприятиях. Об этом РИА Новости Крым рассказала чиф-атташе делегации Республики Крым Гульнара Рамазанова."В рамках фестиваля мы участвовали в программе "Культурное шефство", где нам была определена страна – Сирия. На протяжении фестиваля мы с ними взаимодействовали, помогали, рассказывали о культуре как Крыма, так и всей России. Мы совместно проводили мероприятия, чтобы показать весь национальный колорит Крыма и узнать побольше о них", - рассказала чиф-атташе.По ее словам, представители из Крыма и Ставропольского края провели с сирийцами "круглый стол", в рамках которого поделились опытом о проведении полезных практик, проектов и мероприятий, реализуемых в Крыму для молодежи, а также услышали об аналогичных мероприятиях в Сирии, обменялись контактами.Крымчане также попали на закрытие фестиваля, где выступил президент Российской Федерации Владимир Путин, чему были очень рады."Ведь ребята впервые видели лидера страны вживую, и могли услышать его напутственные слова для молодежи, то, что будущее начинается с нас, с молодежи и только вместе мы сможем преодолеть любые трудности" - сказала Рамазанова.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко, для ребят из Крыма "главным итогом и достижением Всемирного фестиваля молодежи стало колоссальное количество контактов молодежи из других стран, с которыми удалось договориться о дальнейшем сотрудничестве, пусть пока что только на словах"."Крымской молодежи очень важно доносить правду о российском Крыме далеко за пределы нашей страны. Крымская весна случилась 10 лет назад, срок немалый, но даже спустя 10 лет многие иностранные граждане, иностранная молодежь, интересуются, мол, как там у вас в Крыму? Во многих странах так или иначе, но гнут смысловую линию, что в Крыму все плохо, что у молодежи Крыма нет никакого развития. И когда наши ребята рассказывают о наших новых инфраструктурных объектах, показывают фотографии аудиторного фонда в школах и университетах, то они в какой-то степени доносят историческую правду, которая интересна иностранцам", - сказал Зинченко.По его словам, специализированные лекции и, прежде всего, по обществознанию, открыли перед крымской молодежью колоссальные возможности."Те спикеры, которые были представлены на площадках Всемирного фестиваля молодежи – зарядили нашу молодежь новыми знаниями, навыками", - добавил он.Самым ярким и запоминающимся событием для крымской молодежи Зинченко также назвал возможность увидеть лидера Российской Федерации – президента Владимира Путина. А "некоторым ребятам посчастливилось находиться в зале во время общения с лидером нашей страны, услышать напутственные страны молодежи всего мира на закрытии".Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус в Сочи по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь. Крым на Всемирном фестивале молодежи представили 45 человек из числа активистов.Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам фестиваля отметил, что более двух тысяч участников завершившегося Всемирного фестиваля молодежи разъезжаются по субъектам РФ, многие из них изъявили желание поехать в освобожденные регионы Донбасса и Новороссии.Также Кириенко сообщил, что участники Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) получали звонки с угрозами, которые поступали с Украины.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для совместной работы с целью достижения позитивного результата. Он назвал это целью Всемирного фестиваля молодежи, который собрал представителей из почти 190 стран мира, со всех континентов в университете "Сириус" в Сочи.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рекламы в Симферополе появится мурал к годовщине Крымской весны"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюКак выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от эксперта

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сириус, гульнара рамазанова, сочи, всемирный фестиваль молодежи, крым, сирия, политика, общество