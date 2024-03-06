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Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежи
Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежи
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для совместной работы с целью достижения позитивного результата. Он назвал это целью Всемирного фестиваля РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T21:36
2024-03-06T21:36
2024-03-06T21:36
владимир путин (политик)
всемирный фестиваль молодежи
общество
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия открыта для совместной работы с целью достижения позитивного результата. Он назвал это целью Всемирного фестиваля молодежи, который собрал представителей из почти 190 стран мира, со всех континентов в университете "Сириус" в Сочи.Глава государства подчеркнул, что Россия ни с кем не соревнуется и не хочет ничего никому доказывать. В стране просто рады видеть своих друзей.На закрытии фестиваля глава государства заявил, что будущее уже началось. И, несмотря на то, что "мы все внешне выглядим по-разному, мы все люди и мы все равны".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: многонациональное единство - величайшая ценность для РФ"Поезд Победы" прибыл на Всемирный фестиваль молодежиВ Крым едет иностранная делегация из 21 страны мира
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), всемирный фестиваль молодежи, общество, россия, новости
Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежи
Путин: цель Всемирного фестиваля молодежи – собрать людей с одинаковыми ценностями