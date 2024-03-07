https://crimea.ria.ru/20240307/uchastniki-vsemirnogo-festivalya-molodezhi-posetyat-novye-regiony-rossii-1135485440.html
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетят новые регионы России
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетят новые регионы России - РИА Новости Крым, 07.03.2024
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетят новые регионы России
Более двух тысяч участников завершившегося Всемирного фестиваля молодежи разъезжаются по субъектам РФ, многие из них изъявили желание поехать в освобожденные... РИА Новости Крым, 07.03.2024
2024-03-07T14:10
2024-03-07T14:10
2024-03-07T14:10
сергей кириенко
сочи
новости
россия
всемирный фестиваль молодежи
сириус
общество
выборы президента россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Более двух тысяч участников завершившегося Всемирного фестиваля молодежи разъезжаются по субъектам РФ, многие из них изъявили желание поехать в освобожденные регионы Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам фестиваля.Он также добавил, что многие иностранные участники ВФМ смогут поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах президента России."Многие из них, зная, что у нас проходят выборы, заявили, что хотели бы поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах. У них будет такая возможность", – заверил первый замруководителя администрации президента.Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус в Сочи по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь.Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Впервые на выборах главы государства будет проводиться дистанционное электронное голосование. Проголосовать онлайн, помимо Москвы, смогут жители 28 регионов, в том числе Республики Крым и Севастополя.
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сергей кириенко, сочи, новости, россия, всемирный фестиваль молодежи, сириус, общество, выборы президента россии
Участники Всемирного фестиваля молодежи посетят новые регионы России
Кириенко: много иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи посетят новые регионы
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Более двух тысяч участников завершившегося Всемирного фестиваля молодежи разъезжаются по субъектам РФ, многие из них изъявили желание поехать в освобожденные регионы Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам фестиваля.
"Более двух тысяч иностранных участников фестиваля сейчас разъезжаются по всей нашей стране, их забирают регионы к себе в гости. Люди сами выбирали, куда они хотят поехать. У меня большое уважение вызвало то, что довольно значимое количество иностранных гостей захотели поехать в освобожденные российские регионы – Донецк, Луганск, Херсон, Запорожье", – рассказал Кириенко.
Он также добавил, что многие иностранные участники ВФМ смогут поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах президента России.
"Многие из них, зная, что у нас проходят выборы, заявили, что хотели бы поработать международными наблюдателями и экспертами на выборах. У них будет такая возможность", – заверил первый замруководителя администрации президента.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус в Сочи по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодежь.
Голосование на выборах президента России продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. В бюллетень включены четыре кандидата: Владислав Даванков (партия "Новые люди"), действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ). Впервые на выборах главы государства будет проводиться дистанционное электронное голосование. Проголосовать онлайн, помимо Москвы, смогут жители 28 регионов, в том числе Республики Крым и Севастополя.