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Вместо рекламы в Симферополе появится мурал к годовщине Крымской весны
Вместо рекламы в Симферополе появится мурал к годовщине Крымской весны - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Вместо рекламы в Симферополе появится мурал к годовщине Крымской весны
В центре крымской столицы на фасаде пятиэтажки по проспекту Кирова появится новый патриотический мурал, об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T08:32
2024-02-28T08:32
2024-02-28T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В центре крымской столицы на фасаде пятиэтажки по проспекту Кирова появится новый патриотический мурал, об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.На фасаде дома, где планируют нарисовать мурал, как оказалось, была размещена "незаконная реклама, ее в ближайшие дни демонтируют и приступят к работам".Над новом патриотическим муралом будет работать команда крымских художников, они изобразят Крымский мост, рассказал председатель госкомитета. Он также уточнил, что ранее эти же художники уже делали патриотический мурал на школе № 5 в Симферополе, а также в поселке Октябрьское Красногвардейского района.Ранее Зинченко рассказал, что иностранную молодежь, которая в составе делегации после Всемирного фестиваля молодежи посетит Крымский полуостров, также планируется познакомить с новым арт-объектом в Симферополе – патриотическим муралом, посвященным Крымской весне.Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Ко Дню города в Судаке нарисовали семь муралов32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОКультурный фронт: художник Север сделал муралы героев ДНР в Мелитополе
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симферополь, городская среда, благоустройство, новости крыма, крым, крымская весна, алексей зинченко, мурал
Вместо рекламы в Симферополе появится мурал к годовщине Крымской весны
В центре Симферополя появится новый патриотический мурал на фасаде пятиэтажки
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым.
В центре крымской столицы на фасаде пятиэтажки по проспекту Кирова появится новый патриотический мурал, об этом корреспонденту РИА Новости Крым
рассказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.
"Мурал появится на проспекте Кирова, 43 в Симферополе. На фасаде пятиэтажки. Думаю, что работы начнутся в ближайшие два-три дня. Мы хотим, чтобы мурал был готов уже 11-12 марта, крайняя дата – 14 марта", – уточнил он.
На фасаде дома, где планируют нарисовать мурал, как оказалось, была размещена "незаконная реклама, ее в ближайшие дни демонтируют и приступят к работам".
Над новом патриотическим муралом будет работать команда крымских художников, они изобразят Крымский мост, рассказал председатель госкомитета. Он также уточнил, что ранее эти же художники уже делали патриотический мурал на школе № 5 в Симферополе, а также в поселке Октябрьское Красногвардейского района.
Ранее Зинченко рассказал
, что иностранную молодежь, которая в составе делегации после Всемирного фестиваля молодежи посетит Крымский полуостров, также планируется познакомить с новым арт-объектом в Симферополе – патриотическим муралом, посвященным Крымской весне.
Всемирный фестиваль молодежи стартует 1 марта на федеральной территории "Сириуса" и соберет на своей площадке 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сферах бизнеса, медиа, международного сотрудничества и культуры, науки и образования, волонтерства и благотворительности, спорта и различных сфер общественной жизни.
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