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32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023
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32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО
32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023
32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО
32 улицы в разных городах Крыма получили имена в честь героев спецоперации, только за последнее время в Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T10:17
2023-08-17T10:17
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владимир константинов
подвиги героев
новости крыма
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА новости Крым. 32 улицы в разных городах Крыма получили имена в честь героев спецоперации, только за последнее время в Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе появились 12 улиц в честь участников СВО, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Кроме того, имена девяти героев присвоены евпаторийским улицам - в честь Тимура Гасанова, Вячеслава Каренко, Артемия Лысенина, Николая Милютина, Артема Мишунина, Сергея Степаненко, Владимира Цыгония, Ивана Шведы и Максима Уланова.Ранее имена героев были присвоены также улицам в Ленинском, Нижнегорском, Сакском, Красногвардейском районе, в честь погибших героев в Крыму открывают мемориалы и памятные таблички. Так, в Симферополе открыта мемориальная доска в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своимДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"Подвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробности
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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новости сво, крым, владимир константинов, подвиги героев, новости крыма, симферополь
32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО

Константинов: улицам в крымских городах продолжают присваивать имена героев СВО

10:17 17.08.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяМурал в Симферополе в честь сержанта Валерия Чернякова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО
Мурал в Симферополе в честь сержанта Валерия Чернякова, погибшего при выполнении боевых задач в зоне проведения СВО
© Пресс-служба администрации Симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА новости Крым. 32 улицы в разных городах Крыма получили имена в честь героев спецоперации, только за последнее время в Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе появились 12 улиц в честь участников СВО, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"В Симферополе это улица имени Алексея Любимского, в Симферопольском районе — улица имени Сергея Черкашина и квартал имени Александра Сокина", - сообщил спикер крымского парламента.
Кроме того, имена девяти героев присвоены евпаторийским улицам - в честь Тимура Гасанова, Вячеслава Каренко, Артемия Лысенина, Николая Милютина, Артема Мишунина, Сергея Степаненко, Владимира Цыгония, Ивана Шведы и Максима Уланова.
Ранее имена героев были присвоены также улицам в Ленинском, Нижнегорском, Сакском, Красногвардейском районе, в честь погибших героев в Крыму открывают мемориалы и памятные таблички.
Так, в Симферополе открыта мемориальная доска в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился.
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