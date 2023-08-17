https://crimea.ria.ru/20230817/32-ulitsy-v-gorodakh-kryma-poluchili-imena-v-chest-geroev-svo-1130777378.html

32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО

32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО - РИА Новости Крым, 17.08.2023

32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВО

32 улицы в разных городах Крыма получили имена в честь героев спецоперации, только за последнее время в Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T10:17

2023-08-17T10:17

2023-08-17T10:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА новости Крым. 32 улицы в разных городах Крыма получили имена в честь героев спецоперации, только за последнее время в Евпатории, Симферополе и Симферопольском районе появились 12 улиц в честь участников СВО, сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Кроме того, имена девяти героев присвоены евпаторийским улицам - в честь Тимура Гасанова, Вячеслава Каренко, Артемия Лысенина, Николая Милютина, Артема Мишунина, Сергея Степаненко, Владимира Цыгония, Ивана Шведы и Максима Уланова.Ранее имена героев были присвоены также улицам в Ленинском, Нижнегорском, Сакском, Красногвардейском районе, в честь погибших героев в Крыму открывают мемориалы и памятные таблички. Так, в Симферополе открыта мемориальная доска в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: чиновники должны относиться к семьям погибших бойцов как к своимДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"Подвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробности

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, крым, владимир константинов, подвиги героев, новости крыма, симферополь