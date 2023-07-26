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Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации
Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации
В Крыму именами погибших героев в зоне проведения специальной военной операции на Украине названы двадцать улиц в разных городах республики, сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T19:52
2023-07-26T19:52
крым
симферополь
симферопольский район
керчь
ленинский район
нижнегорский район
сакский район
красногвардейский район
общество
памятники героям сво в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму именами погибших героев в зоне проведения специальной военной операции на Украине названы двадцать улиц в разных городах республики, сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов."В Керчи улицы названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева, Кирилла Захарова, Александра Краснобаева. В Ленинском районе появилась улица имени Данилы Ткаченко, в Нижнегорском районе — имени Тимофея Перепелицы, в Сакском районе — имени Василия Горгуленко, в Красногвардейском районе — имени Николая Кошевого. В Симферопольском районе появилось четыре новых улицы: имени Сергея Непрана, Антона Семеноги, Ильи Шинкарева и Виталия Стрижова", - перечислил спикер крымского парламента.Наибольшее число улиц, названных именами участников СВО, находится в Симферополе. Это улицы имени Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова, Кирилла Шведовича, Дениса Бурматова, Виктора Шпыхова и Алексея Аврамченко. Работа по увековечению памяти героев будет продолжена, заверил Констанитинов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВОСпектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеруГлазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230509/v-krymu-otkryli-pervyy-pamyatnik-pogibshim-v-khode-spetsoperatsii-1128628042.html
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симферополь
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крым, симферополь, симферопольский район, керчь, ленинский район, нижнегорский район, сакский район, красногвардейский район, общество, памятники героям сво в крыму, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма
Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации

Константинов: двадцать улиц в городах Крыма носят имена в честь героев спецоперации

19:52 26.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Светлана МальцеваЦветы на пешеходной улице в Керчи
Цветы на пешеходной улице в Керчи - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым . Светлана Мальцева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму именами погибших героев в зоне проведения специальной военной операции на Украине названы двадцать улиц в разных городах республики, сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов.
Керчи улицы названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева, Кирилла Захарова, Александра Краснобаева. В Ленинском районе появилась улица имени Данилы Ткаченко, в Нижнегорском районе — имени Тимофея Перепелицы, в Сакском районе — имени Василия Горгуленко, в Красногвардейском районе — имени Николая Кошевого. В Симферопольском районе появилось четыре новых улицы: имени Сергея Непрана, Антона Семеноги, Ильи Шинкарева и Виталия Стрижова", - перечислил спикер крымского парламента.
Наибольшее число улиц, названных именами участников СВО, находится в Симферополе. Это улицы имени Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова, Кирилла Шведовича, Дениса Бурматова, Виктора Шпыхова и Алексея Аврамченко. Работа по увековечению памяти героев будет продолжена, заверил Констанитинов.
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КрымСимферопольСимферопольский районКерчьЛенинский районНижнегорский районСакский районКрасногвардейский районОбществоПамятники героям СВО в КрымуВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Новости Крыма
 
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