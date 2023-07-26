https://crimea.ria.ru/20230726/dvadtsat-ulits-v-gorodakh-kryma-poluchili-imena-geroev-spetsoperatsii-1130318116.html

Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации

Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Двадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперации

В Крыму именами погибших героев в зоне проведения специальной военной операции на Украине названы двадцать улиц в разных городах республики, сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T19:52

2023-07-26T19:52

2023-07-26T19:52

крым

симферополь

симферопольский район

керчь

ленинский район

нижнегорский район

сакский район

красногвардейский район

общество

памятники героям сво в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. В Крыму именами погибших героев в зоне проведения специальной военной операции на Украине названы двадцать улиц в разных городах республики, сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов."В Керчи улицы названы в честь Олега Орлова, Владимира Чеботарева, Кирилла Захарова, Александра Краснобаева. В Ленинском районе появилась улица имени Данилы Ткаченко, в Нижнегорском районе — имени Тимофея Перепелицы, в Сакском районе — имени Василия Горгуленко, в Красногвардейском районе — имени Николая Кошевого. В Симферопольском районе появилось четыре новых улицы: имени Сергея Непрана, Антона Семеноги, Ильи Шинкарева и Виталия Стрижова", - перечислил спикер крымского парламента.Наибольшее число улиц, названных именами участников СВО, находится в Симферополе. Это улицы имени Максима Дзюбина, Виктора Гудкова, Владислава Дорохина, Максима Старовойтова, Кирилла Шведовича, Дениса Бурматова, Виктора Шпыхова и Алексея Аврамченко. Работа по увековечению памяти героев будет продолжена, заверил Констанитинов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВОСпектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеруГлазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым

https://crimea.ria.ru/20230509/v-krymu-otkryli-pervyy-pamyatnik-pogibshim-v-khode-spetsoperatsii-1128628042.html

крым

симферополь

симферопольский район

керчь

ленинский район

нижнегорский район

сакский район

красногвардейский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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