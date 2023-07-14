https://crimea.ria.ru/20230714/glazami-pravdy-v-sudake-pokazali-fotoraboty-voenkora-ria-novosti-krym-1130061524.html

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым

В Судаке открылась выставка фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды". Она рассказывает о повседневной жизни... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T19:42

2023-07-14T19:42

2023-07-14T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Судаке открылась выставка фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды". Она рассказывает о повседневной жизни российских солдат на передовой и мирных жителей прифронтовых городов Херсонской и Запорожской областей.Фотовыставка - совместный проект международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и Судакского исторического музея, где представлены потрясающие фотокартины, каждая из которых - поступок, поскольку связана с абсолютно реальным риском для жизни."Сегодня ровно год, как мы с моим коллегой, шеф-редактором сайта РИА Новости Крым Сергеем Георгиевым начали ездить в командировки. Васильева, Пологи, Каховка, Энергодар… В первый раз ехать было страшно, а потом привыкли. Единственное к чему не привыкаешь - когда смотришь на разбитые дома, на детей, которые живут под обстрелами - вот это тяжело. Но за это время мы отметили важную вещь: год назад дети "стреляли" в нас из палок, а сейчас мальчишки уже играют в российские блокпосты. Сделали небольшую баррикадку и деревянные автоматы, и приветствуют нас. Без лживой украинской пропаганды все становится на свои места", - рассказывает автор фотокартин Дмитрий Макеев.Участие в открытии экспозиции приняли представители Судакского горсовета и мэрии, общественники и активная молодежь города, и самые маленькие судакчане - отряд "Орлят России" младших классов судакской средней общеобразовательной школы № 4 им. Героя Советского союза Василия Савельева."Все, что сегодня происходит, прежде всего, рассчитано на вас, потому что вам предстоит строить нашу страну, вам ее защищать. Добро на нашей стороне, и поэтому мы обязательно победим. А сегодня увидим фотографии, сделанные человеком, который побывал за ленточкой, увидел все своими глазами и постарался донести нам правду о происходящем. Это кадры не постановочные, это истина, то, что есть на самом деле", - обратилась к юным гостям директор музея Светлана Емец.В экспозиции "Глазами правды" восемь фоторабот Дмитрия Макеева, повествующих о событиях и повседневной жизни в Херсонской и Запорожской областях. В объективе фотокора - простые российские солдаты, за их спинами которых - освобожденные регионы. Там дети рисуют войну, а взрослые оплакивают своих погибших и восстанавливают свои дома. И все равно любят и мечтают, и находят поводы жить.Фотовыставка "Глазами правды" в Судакском историческом музее продлится с 14 по 31 июля и доступна к просмотру для всех желающих в обычные часы работы музейного учреждения.Ранее фотоработы фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева о жизни в зоне СВО были представлены в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте. Фотокартины в чеховском доме сопроводили рифмованными строками уроженки Донбасса, поэта Анны Ревякиной. Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 маяПо обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО

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судак

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, культура, сво, медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, фото