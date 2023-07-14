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Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
В Судаке открылась выставка фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды". Она рассказывает о повседневной жизни... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T19:42
2023-07-14T20:48
крым
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фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Судаке открылась выставка фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды". Она рассказывает о повседневной жизни российских солдат на передовой и мирных жителей прифронтовых городов Херсонской и Запорожской областей.Фотовыставка - совместный проект международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и Судакского исторического музея, где представлены потрясающие фотокартины, каждая из которых - поступок, поскольку связана с абсолютно реальным риском для жизни."Сегодня ровно год, как мы с моим коллегой, шеф-редактором сайта РИА Новости Крым Сергеем Георгиевым начали ездить в командировки. Васильева, Пологи, Каховка, Энергодар… В первый раз ехать было страшно, а потом привыкли. Единственное к чему не привыкаешь - когда смотришь на разбитые дома, на детей, которые живут под обстрелами - вот это тяжело. Но за это время мы отметили важную вещь: год назад дети "стреляли" в нас из палок, а сейчас мальчишки уже играют в российские блокпосты. Сделали небольшую баррикадку и деревянные автоматы, и приветствуют нас. Без лживой украинской пропаганды все становится на свои места", - рассказывает автор фотокартин Дмитрий Макеев.Участие в открытии экспозиции приняли представители Судакского горсовета и мэрии, общественники и активная молодежь города, и самые маленькие судакчане - отряд "Орлят России" младших классов судакской средней общеобразовательной школы № 4 им. Героя Советского союза Василия Савельева."Все, что сегодня происходит, прежде всего, рассчитано на вас, потому что вам предстоит строить нашу страну, вам ее защищать. Добро на нашей стороне, и поэтому мы обязательно победим. А сегодня увидим фотографии, сделанные человеком, который побывал за ленточкой, увидел все своими глазами и постарался донести нам правду о происходящем. Это кадры не постановочные, это истина, то, что есть на самом деле", - обратилась к юным гостям директор музея Светлана Емец.В экспозиции "Глазами правды" восемь фоторабот Дмитрия Макеева, повествующих о событиях и повседневной жизни в Херсонской и Запорожской областях. В объективе фотокора - простые российские солдаты, за их спинами которых - освобожденные регионы. Там дети рисуют войну, а взрослые оплакивают своих погибших и восстанавливают свои дома. И все равно любят и мечтают, и находят поводы жить.Фотовыставка "Глазами правды" в Судакском историческом музее продлится с 14 по 31 июля и доступна к просмотру для всех желающих в обычные часы работы музейного учреждения.Ранее фотоработы фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева о жизни в зоне СВО были представлены в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте. Фотокартины в чеховском доме сопроводили рифмованными строками уроженки Донбасса, поэта Анны Ревякиной. Читайте также на РИА Новости Крым:Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 маяПо обе стороны ленточки: две стороны жизни в объективе РИА Новости Крым"Гитаре есть место на фронте": крымский боец пишет песни и стихи об СВО
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крым, судак, культура, сво, медиагруппа "россия сегодня", риа новости крым, фото
Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым

Выставка фоторабот военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева открыта в Судаке

19:42 14.07.2023 (обновлено: 20:48 14.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Судаке открылась выставка фоторабот военного корреспондента РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Глазами правды". Она рассказывает о повседневной жизни российских солдат на передовой и мирных жителей прифронтовых городов Херсонской и Запорожской областей.
Фотовыставка - совместный проект международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе и Судакского исторического музея, где представлены потрясающие фотокартины, каждая из которых - поступок, поскольку связана с абсолютно реальным риском для жизни.
"Сегодня ровно год, как мы с моим коллегой, шеф-редактором сайта РИА Новости Крым Сергеем Георгиевым начали ездить в командировки. Васильева, Пологи, Каховка, Энергодар… В первый раз ехать было страшно, а потом привыкли. Единственное к чему не привыкаешь - когда смотришь на разбитые дома, на детей, которые живут под обстрелами - вот это тяжело. Но за это время мы отметили важную вещь: год назад дети "стреляли" в нас из палок, а сейчас мальчишки уже играют в российские блокпосты. Сделали небольшую баррикадку и деревянные автоматы, и приветствуют нас. Без лживой украинской пропаганды все становится на свои места", - рассказывает автор фотокартин Дмитрий Макеев.
Участие в открытии экспозиции приняли представители Судакского горсовета и мэрии, общественники и активная молодежь города, и самые маленькие судакчане - отряд "Орлят России" младших классов судакской средней общеобразовательной школы № 4 им. Героя Советского союза Василия Савельева.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Орлята России на выставке "Глазами правды"

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
1 из 7

Орлята России на выставке "Глазами правды"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Участие в открытии экспозиции приняли представители Судакского горсовета и мэрии, общественники и активная молодежь города

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
2 из 7

Участие в открытии экспозиции приняли представители Судакского горсовета и мэрии, общественники и активная молодежь города

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Представители международной медиагруппы "Россия сегодня" Татьяна Биливская и Анна Дятлова

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
3 из 7

Представители международной медиагруппы "Россия сегодня" Татьяна Биливская и Анна Дятлова

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Директор Судакского исторического музея Светлана Емец

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
4 из 7

Директор Судакского исторического музея Светлана Емец

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Председатель Судакской городской организации "Боевое братство" Геннадий Маркоз

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
5 из 7

Председатель Судакской городской организации "Боевое братство" Геннадий Маркоз

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"Это кадры не постановочные, это истина", - обратилась к юным гостям директор музея Светлана Емец.

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
6 из 7

"Это кадры не постановочные, это истина", - обратилась к юным гостям директор музея Светлана Емец.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Фотовыставка "Глазами правды" в Судакском историческом музее продлится с 14 по 31 июля

Глазами правды: в Судаке показали фотоработы военкора РИА Новости Крым
7 из 7

Фотовыставка "Глазами правды" в Судакском историческом музее продлится с 14 по 31 июля

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 7

Орлята России на выставке "Глазами правды"

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 7

Участие в открытии экспозиции приняли представители Судакского горсовета и мэрии, общественники и активная молодежь города

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 7

Представители международной медиагруппы "Россия сегодня" Татьяна Биливская и Анна Дятлова

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 7

Директор Судакского исторического музея Светлана Емец

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 7

Председатель Судакской городской организации "Боевое братство" Геннадий Маркоз

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 7

"Это кадры не постановочные, это истина", - обратилась к юным гостям директор музея Светлана Емец.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 7

Фотовыставка "Глазами правды" в Судакском историческом музее продлится с 14 по 31 июля

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"Все, что сегодня происходит, прежде всего, рассчитано на вас, потому что вам предстоит строить нашу страну, вам ее защищать. Добро на нашей стороне, и поэтому мы обязательно победим. А сегодня увидим фотографии, сделанные человеком, который побывал за ленточкой, увидел все своими глазами и постарался донести нам правду о происходящем. Это кадры не постановочные, это истина, то, что есть на самом деле", - обратилась к юным гостям директор музея Светлана Емец.
В экспозиции "Глазами правды" восемь фоторабот Дмитрия Макеева, повествующих о событиях и повседневной жизни в Херсонской и Запорожской областях. В объективе фотокора - простые российские солдаты, за их спинами которых - освобожденные регионы. Там дети рисуют войну, а взрослые оплакивают своих погибших и восстанавливают свои дома. И все равно любят и мечтают, и находят поводы жить.
"Херсонская и Запорожская области по обе стороны ленточки. Без прикрас. Настоящая правда, живая действительность фактов, застывшая в объективе. Эту правду обязательно нужно знать, непременно документировать. И хранить. Всегда", - убеждены организаторы выставки.
Фотовыставка "Глазами правды" в Судакском историческом музее продлится с 14 по 31 июля и доступна к просмотру для всех желающих в обычные часы работы музейного учреждения.
Ранее фотоработы фотокорреспондента медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Макеева о жизни в зоне СВО были представлены в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте. Фотокартины в чеховском доме сопроводили рифмованными строками уроженки Донбасса, поэта Анны Ревякиной.
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