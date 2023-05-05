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Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая
Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая
Министерство информации и связи Крыма и крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" совместно открыли фотовыставку к 9 мая. РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T11:26
2023-05-05T11:28
медиагруппа "россия сегодня"
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
выставка «дорога к великой победе»
мининформ крыма
владимир трегуб
подвиги героев
крым
симферополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министерство информации и связи Крыма и крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" совместно открыли фотовыставку к 9 мая.На выставке "Дорога к Великой Победе" представлены 20 снимков хроники Великой Отечественной войны.Среди работ – уникальные и легендарные снимки рожденных в Симферополе военкоров Макса Альперта, Семена Альперина и Павла Трошкина. Двое из них - Макс Альперт и Семен Альперин - в годы войны работали в Совинформбюро, которое является родоначальником медиагруппы "Россия сегодня".На снимках – Керченский плацдарм и моряки Черноморского флота, форсирование Сиваша и Московская битва, работа крымских партизан и разрушенный рейхстаг. И, конечно же, Победа в Берлине.Макс Альперт и Семен Альперин – братья. Оба родились в дореволюционном Симферополе и затем переехали в Одессу, где и учились мастерству фотографии.Павел Трошкин также урожденный симферополец, но в свое время перебрался в Москву. На каких улицах они жили, неизвестно – пока архивы ответа на этот вопрос не дают.Все трое прошли войну "с лейкой и блокнотом". Альперт дожил до глубокой старости и скончался в 1980 году, овеянный профессиональной славой. Его брат погиб уже в послевоенные годы: снимал в сталелитейном цеху и его облило раскаленным металлом. Но последние фото на пленке он сохранил.Павел Трошкин захоронен во Львове на Холме Славы как герой – в 1944 году на Западной Украине погиб в бою с бандеровскими бандами.Фотовыставка расположена на площади Ленина в Симферополе и доступна всем желающим.Читайте также на РИА Новости Крым:"От Советского Информбюро…": крымский след писателей и военкоровСтартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы
https://crimea.ria.ru/20201128/S-leykoy-i-bloknotom-krymskie-istorii-Konstantina-Simonova-1118992852.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Симферополе открылась фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
В Симферополе открылась фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
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медиагруппа "россия сегодня", крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, выставка «дорога к великой победе» , мининформ крыма, владимир трегуб, подвиги героев, крым, симферополь, новости крыма
Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая

Совместная фотовыставка Мининформа РК и "России сегодня" открылась в Симферополе к 9 мая

11:26 05.05.2023 (обновлено: 11:28 05.05.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министерство информации и связи Крыма и крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" совместно открыли фотовыставку к 9 мая.
На выставке "Дорога к Великой Победе" представлены 20 снимков хроники Великой Отечественной войны.
Среди работ – уникальные и легендарные снимки рожденных в Симферополе военкоров Макса Альперта, Семена Альперина и Павла Трошкина. Двое из них - Макс Альперт и Семен Альперин - в годы войны работали в Совинформбюро, которое является родоначальником медиагруппы "Россия сегодня".
На снимках – Керченский плацдарм и моряки Черноморского флота, форсирование Сиваша и Московская битва, работа крымских партизан и разрушенный рейхстаг. И, конечно же, Победа в Берлине.
"Здесь есть фотографии и бойцов, которые сражаются, которые погибают за победу, и бойцов, которые радуются победе. И все те люди, которые будут проходить по площади Ленина в Симферополе, остановятся и проникнутся запечатленными здесь сюжетами", - заметил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб.
Макс Альперт и Семен Альперин – братья. Оба родились в дореволюционном Симферополе и затем переехали в Одессу, где и учились мастерству фотографии.
Павел Трошкин также урожденный симферополец, но в свое время перебрался в Москву. На каких улицах они жили, неизвестно – пока архивы ответа на этот вопрос не дают.
Все трое прошли войну "с лейкой и блокнотом". Альперт дожил до глубокой старости и скончался в 1980 году, овеянный профессиональной славой. Его брат погиб уже в послевоенные годы: снимал в сталелитейном цеху и его облило раскаленным металлом. Но последние фото на пленке он сохранил.
© РИА Новости КрымФотовыставка "Дорога к Великой Победе"
Фотовыставка Дорога к Великой Победе
1 из 5
Фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФотовыставка "Дорога к Великой Победе"
Фотовыставка Дорога к Великой Победе
2 из 5
Фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФотовыставка "Дорога к Великой Победе"
Фотовыставка Дорога к Великой Победе
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Фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымФотовыставка "Дорога к Великой Победе"
Фотовыставка Дорога к Великой Победе
4 из 5
Фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМинистр информации и связи Крыма Владимир Трегуб
Министр информации и связи Крыма Владимир Трегуб
5 из 5
Министр информации и связи Крыма Владимир Трегуб
© РИА Новости Крым
1 из 5
Фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
© РИА Новости Крым
2 из 5
Фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
© РИА Новости Крым
3 из 5
Фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
© РИА Новости Крым
4 из 5
Фотовыставка "Дорога к Великой Победе"
© РИА Новости Крым
5 из 5
Министр информации и связи Крыма Владимир Трегуб
© РИА Новости Крым
Павел Трошкин захоронен во Львове на Холме Славы как герой – в 1944 году на Западной Украине погиб в бою с бандеровскими бандами.
"Наши земляки стали классиками фотографии и дали новый импульс фотографическому искусству. Они сквозь объектив показали всю боль и горечь войны, мужество русского человека, славу неотвратимой Победы", – сказала шеф-редактор специальных проектов крымского подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Леонова.
Фотовыставка расположена на площади Ленина в Симферополе и доступна всем желающим.
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