СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министерство информации и связи Крыма и крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" совместно открыли фотовыставку к 9 мая.На выставке "Дорога к Великой Победе" представлены 20 снимков хроники Великой Отечественной войны.Среди работ – уникальные и легендарные снимки рожденных в Симферополе военкоров Макса Альперта, Семена Альперина и Павла Трошкина. Двое из них - Макс Альперт и Семен Альперин - в годы войны работали в Совинформбюро, которое является родоначальником медиагруппы "Россия сегодня".На снимках – Керченский плацдарм и моряки Черноморского флота, форсирование Сиваша и Московская битва, работа крымских партизан и разрушенный рейхстаг. И, конечно же, Победа в Берлине.Макс Альперт и Семен Альперин – братья. Оба родились в дореволюционном Симферополе и затем переехали в Одессу, где и учились мастерству фотографии.Павел Трошкин также урожденный симферополец, но в свое время перебрался в Москву. На каких улицах они жили, неизвестно – пока архивы ответа на этот вопрос не дают.Все трое прошли войну "с лейкой и блокнотом". Альперт дожил до глубокой старости и скончался в 1980 году, овеянный профессиональной славой. Его брат погиб уже в послевоенные годы: снимал в сталелитейном цеху и его облило раскаленным металлом. Но последние фото на пленке он сохранил.Павел Трошкин захоронен во Львове на Холме Славы как герой – в 1944 году на Западной Украине погиб в бою с бандеровскими бандами.Фотовыставка расположена на площади Ленина в Симферополе и доступна всем желающим.Читайте также на РИА Новости Крым:"От Советского Информбюро…": крымский след писателей и военкоровСтартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы
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Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая
Совместная фотовыставка Мининформа РК и "России сегодня" открылась в Симферополе к 9 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министерство информации и связи Крыма и крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" совместно открыли фотовыставку к 9 мая.
На выставке "Дорога к Великой Победе" представлены 20 снимков хроники Великой Отечественной войны.
Среди работ – уникальные и легендарные снимки рожденных в Симферополе военкоров Макса Альперта, Семена Альперина и Павла Трошкина. Двое из них - Макс Альперт и Семен Альперин - в годы войны работали в Совинформбюро, которое является родоначальником медиагруппы "Россия сегодня".
На снимках – Керченский плацдарм и моряки Черноморского флота, форсирование Сиваша и Московская битва, работа крымских партизан и разрушенный рейхстаг. И, конечно же, Победа в Берлине.
"Здесь есть фотографии и бойцов, которые сражаются, которые погибают за победу, и бойцов, которые радуются победе. И все те люди, которые будут проходить по площади Ленина в Симферополе, остановятся и проникнутся запечатленными здесь сюжетами", - заметил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб.
Макс Альперт и Семен Альперин – братья. Оба родились в дореволюционном Симферополе и затем переехали в Одессу, где и учились мастерству фотографии.
Павел Трошкин также урожденный симферополец, но в свое время перебрался в Москву. На каких улицах они жили, неизвестно – пока архивы ответа на этот вопрос не дают.
Все трое прошли войну "с лейкой и блокнотом". Альперт дожил до глубокой старости и скончался в 1980 году, овеянный профессиональной славой. Его брат погиб уже в послевоенные годы: снимал в сталелитейном цеху и его облило раскаленным металлом. Но последние фото на пленке он сохранил.
Павел Трошкин захоронен во Львове на Холме Славы как герой – в 1944 году на Западной Украине погиб в бою с бандеровскими бандами.
"Наши земляки стали классиками фотографии и дали новый импульс фотографическому искусству. Они сквозь объектив показали всю боль и горечь войны, мужество русского человека, славу неотвратимой Победы", – сказала шеф-редактор специальных проектов крымского подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ольга Леонова.
Фотовыставка расположена на площади Ленина в Симферополе и доступна всем желающим.
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