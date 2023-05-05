https://crimea.ria.ru/20230505/vystavka-voenkorov-rozhdennykh-v-simferopole-otkrylas-v-krymu-k-9-maya--1128549135.html

Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая

Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Выставка военкоров, рожденных в Симферополе, открылась в Крыму к 9 мая

Министерство информации и связи Крыма и крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" совместно открыли фотовыставку к 9 мая. РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T11:26

2023-05-05T11:26

2023-05-05T11:28

медиагруппа "россия сегодня"

крым в великой отечественной войне

великая отечественная война

выставка «дорога к великой победе»

мининформ крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Министерство информации и связи Крыма и крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" совместно открыли фотовыставку к 9 мая.На выставке "Дорога к Великой Победе" представлены 20 снимков хроники Великой Отечественной войны.Среди работ – уникальные и легендарные снимки рожденных в Симферополе военкоров Макса Альперта, Семена Альперина и Павла Трошкина. Двое из них - Макс Альперт и Семен Альперин - в годы войны работали в Совинформбюро, которое является родоначальником медиагруппы "Россия сегодня".На снимках – Керченский плацдарм и моряки Черноморского флота, форсирование Сиваша и Московская битва, работа крымских партизан и разрушенный рейхстаг. И, конечно же, Победа в Берлине.Макс Альперт и Семен Альперин – братья. Оба родились в дореволюционном Симферополе и затем переехали в Одессу, где и учились мастерству фотографии.Павел Трошкин также урожденный симферополец, но в свое время перебрался в Москву. На каких улицах они жили, неизвестно – пока архивы ответа на этот вопрос не дают.Все трое прошли войну "с лейкой и блокнотом". Альперт дожил до глубокой старости и скончался в 1980 году, овеянный профессиональной славой. Его брат погиб уже в послевоенные годы: снимал в сталелитейном цеху и его облило раскаленным металлом. Но последние фото на пленке он сохранил.Павел Трошкин захоронен во Львове на Холме Славы как герой – в 1944 году на Западной Украине погиб в бою с бандеровскими бандами.Фотовыставка расположена на площади Ленина в Симферополе и доступна всем желающим.Читайте также на РИА Новости Крым:"От Советского Информбюро…": крымский след писателей и военкоровСтартовал прием работ на Всероссийский конкурс военной фотожурналистики"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы

https://crimea.ria.ru/20201128/S-leykoy-i-bloknotom-krymskie-istorii-Konstantina-Simonova-1118992852.html

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В Симферополе открылась фотовыставка "Дорога к Великой Победе" В Симферополе открылась фотовыставка "Дорога к Великой Победе" 2023-05-05T11:26 true PT1M14S

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медиагруппа "россия сегодня", крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, выставка «дорога к великой победе» , мининформ крыма, владимир трегуб, подвиги героев, крым, симферополь, новости крыма