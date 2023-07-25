В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО
В Керчи простились с погибшим в Донбассе участником СВО Никитой Раздорских-Чумак
15:10 25.07.2023 (обновлено: 15:11 25.07.2023)
© Фото: пресс-служба главы КрымаДень памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
© Фото: пресс-служба главы Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"В последний путь сегодня проводили Никиту Раздорских-Чумак, участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга", — написал он в своем Telegram-канале.
Никита Александрович родился 19 января 1998 года в Москве, учился в московской школе. В колледже получил специальность автослесаря, увлекался автомобилями. По словам Брусакова, Никита часто приезжал к родственникам Керчь, полюбил город и планировал там жить. Но после начала СВО он принял решение пойти на фронт.
"Проявив решительность и мужество, Никита Александрович принял участие в спецоперации. Погиб в Донецкой Народной Республике 7 июля. Он был любящим сыном, хорошим, верным другом, настоящим патриотом, преданным своей стране. Таким он навсегда останется наших сердцах. Вечная память герою!" — сказал глава Керчи.
Ранее в Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации Андрея Гузенко и Андрея Хижнякова, один из которых погиб в боях в Херсонской области, второй – в Запорожской.
Читайте также на РИА Новости Крым: