https://crimea.ria.ru/20230725/v-kerchi-prostilis-s-pogibshim-v-donbasse-geroem-svo-1130289680.html

В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО

В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО - РИА Новости Крым, 25.07.2023

В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО

В Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак. Об этом сообщил глава администрации города Святослав... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T15:10

2023-07-25T15:10

2023-07-25T15:11

утраты

керчь

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

общество

святослав брусаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Никита Александрович родился 19 января 1998 года в Москве, учился в московской школе. В колледже получил специальность автослесаря, увлекался автомобилями. По словам Брусакова, Никита часто приезжал к родственникам Керчь, полюбил город и планировал там жить. Но после начала СВО он принял решение пойти на фронт.Ранее в Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации Андрея Гузенко и Андрея Хижнякова, один из которых погиб в боях в Херсонской области, второй – в Запорожской.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с двумя героями СВОВ Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом ПаюкомВ Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, керчь, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, святослав брусаков