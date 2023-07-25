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В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО
В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО - РИА Новости Крым, 25.07.2023
В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО
В Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак. Об этом сообщил глава администрации города Святослав... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T15:10
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утраты
керчь
сво
армия и флот
вооруженные силы россии
общество
святослав брусаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Никита Александрович родился 19 января 1998 года в Москве, учился в московской школе. В колледже получил специальность автослесаря, увлекался автомобилями. По словам Брусакова, Никита часто приезжал к родственникам Керчь, полюбил город и планировал там жить. Но после начала СВО он принял решение пойти на фронт.Ранее в Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации Андрея Гузенко и Андрея Хижнякова, один из которых погиб в боях в Херсонской области, второй – в Запорожской.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с двумя героями СВОВ Бахчисарае простились с героем спецоперации Генрихом ПаюкомВ Севастополе стартовала регата памяти погибшего в СВО замкомандующего ЧФ
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утраты, керчь, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, святослав брусаков
В Керчи простились с погибшим в Донбассе героем СВО

В Керчи простились с погибшим в Донбассе участником СВО Никитой Раздорских-Чумак

15:10 25.07.2023 (обновлено: 15:11 25.07.2023)
 
© Фото: пресс-служба главы КрымаДень памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
День памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма
© Фото: пресс-служба главы Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В Керчи проводили в последний путь погибшего в Донбассе бойца спецоперации Никиту Раздорских-Чумак. Об этом сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.

"В последний путь сегодня проводили Никиту Раздорских-Чумак, участника специальной военной операции, погибшего при исполнении воинского долга", — написал он в своем Telegram-канале.

Никита Александрович родился 19 января 1998 года в Москве, учился в московской школе. В колледже получил специальность автослесаря, увлекался автомобилями. По словам Брусакова, Никита часто приезжал к родственникам Керчь, полюбил город и планировал там жить. Но после начала СВО он принял решение пойти на фронт.

"Проявив решительность и мужество, Никита Александрович принял участие в спецоперации. Погиб в Донецкой Народной Республике 7 июля. Он был любящим сыном, хорошим, верным другом, настоящим патриотом, преданным своей стране. Таким он навсегда останется наших сердцах. Вечная память герою!" — сказал глава Керчи.

Ранее в Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации Андрея Гузенко и Андрея Хижнякова, один из которых погиб в боях в Херсонской области, второй – в Запорожской.
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УтратыКерчьСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииОбществоСвятослав Брусаков
 
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