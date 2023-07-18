https://crimea.ria.ru/20230718/spektakl-o-geroyakh-svo-v-krymu-anonsirovali-ostruyu-premeru-1130062017.html

Спектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеру

Спектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеру - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Спектакль о героях СВО: в Крыму анонсировали острую премьеру

Первой премьерой будущего 203 театрального сезона в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького станет спектакль по пьесе писателя,... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T08:20

2023-07-18T08:20

2023-07-18T08:20

радио "спутник в крыму"

культура

театр

крымский академический русский драматический театр им. м. горького

людмила касьяненко

искусство

крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Первой премьерой будущего 203 театрального сезона в Крымском академическом русском драматическом театре им. М. Горького станет спектакль по пьесе писателя, сценариста и драматурга Михаила Умнова "Позывной "Свет". О пронзительном и современном материале, с которым сейчас работают, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующая литературно-драматической частью драмтеатра Людмила Касьяненко.Поставят современную пьесуТакже она уточнила, что уже в самое ближайшее время режиссер-постановщик Сергей Ющук приступит к репетициям новой постановки."Пьеса очень современная, очень острая и глубоко психологическая. Действие происходит в наше время, в Москве и в зоне СВО. Главные герои – московские художники, скульпторы, чиновники. А в зоне СВО – воины, которые сражаются", - рассказала она.По словам Касьяненко, Крымский драмтеатр первым поставит спектакль "Позывной "Свет" по одноименной пьесе Умнова, это будет "первопрочтение", и материл "очень пронзительный".Пьеса "Позывной "Свет" стала финалистом конкурса "Герой-2022", который проводит Национальная ассоциация драматургов совместно с Минобороны РФ."В этой пьесе нет пафоса и лозунгов, здесь есть живые люди, наши современники", - уверила она.На сцене театра покажут притчуЕще одна премьера, которая готовится к показу на сцене Крымского драмтеатра – это спекталь-притча в двух действиях "Не бросайте пепел на пол". Данная премьера будет завершать 202-й сезон театральный сыграем, ее сыграют уже 21 и 22 июля.Также она уточнила, что в постановке играют всего два персонажа. Завязка спектакля интересная: богатый столичный бизнесмен застревает из-за поломки машины в захолустье, где встречается с очень странной местной жительницей. Основной лейтмотив спектакля: что нужно человеку для счастья, заинтриговала сотрудница театра."Они были актерами" станет современнымТакже в репертуар следующего сезона включат обновленную пьесу "Они были актерами", рассказала Касьяненко.При этом, речь не идет о новой редакции пьесы, она просто будет "капитально восстановленный спектакль", работой над "восстановлением" спектакля займется режиссер-постановщик Виктор Навроцкий.В октябре этого года спектакль "Они были актерами" отметит свое 50-летие.Интересное для детей"В конце 2023 года, в 203-м сезоне, будет премьера сказки "12 месяцев" Маршака. Это будет новогодняя сказка на Основной сцене. Ставить спектакль будет Анжелика Добрунова", - сообщила Касьяненко.В Крымском драмтеатре обещают, что сказка будет особенно яркой и зрелищной, и что интересные сценические решения порадуют как детей, так и их родителей.Ранее сообщалось, что Светлана Сурганова приняла участие в поставленном артековцами спектакле.Читайте также на РИА Новости Крым:13 счастливых крымских мгновений Михаила ПуговкинаСевастополец стал победителем марафона в поддержку участников СВОМир, любовь, искусство: один день из жизни арт-кластера "Таврида"

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культура, театр, крымский академический русский драматический театр им. м. горького, людмила касьяненко, искусство , крым, симферополь