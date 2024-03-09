https://crimea.ria.ru/20240309/v-krym-pribyla-delegatsiya-molodezhi-iz-21-strany-chto-pokazhut-gostyam-1135515694.html

В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям

В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям - РИА Новости Крым, 09.03.2024

В Крым прибыла делегация молодежи из 21 страны: что покажут гостям

В субботу в Крым прибыла группа участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной территории Сириус в Сочи. 33 человека из Италии,... РИА Новости Крым, 09.03.2024

2024-03-09T10:57

2024-03-09T10:57

2024-03-09T10:57

крым

всемирный фестиваль молодежи

общество

туризм

иностранные делегации в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. В субботу в Крым прибыла группа участников Всемирного фестиваля молодежи, который проходил на федеральной территории Сириус в Сочи. 33 человека из Италии, Сербии, Германии, Болгарии, Узбекистана, Аргентины, Бразилии, Гватемалы и других стран проведут на полуострове пять дней. Об этом РИА Новости Крым сказал председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко.Ребята из других стран встретятся с руководителями молодежных организаций и посетят праздничные мероприятия, посвященные годовщине Крымской весны. Большинство из них в Крым приехали впервые.Помнят ли на Сицилии комиссара КаттаниИтальянец Пьетро Фигуро приехал в Крым с острова Сицилия. На вопрос, знает ли он комиссара Коррадо Каттани, который боролся с сицилийской мафией в знаменитом когда-то сериале "Спрут", кивает головой: "Да, конечно, я сам из Катании". Оказывается, Катания - это провинция, в которой находится родной город Пьетро – Кальтаджироне. В Италии он славится своей керамикой, в городе расположен известный Музей глиняной посуды. Пьетро учится на филологическом факультете университета и изучает русский язык.До приезда в Крым Пьетро не знал, что здесь есть города-крепости, основанные его соотечественниками из Генуи. Теперь он очень хочет их посмотреть.Крымский мост прекрасен даже ночьюБольшинство участников раньше не бывали ни в Крыму, ни вообще в России. Впечатления, полученные во время фестиваля, расширяют представление о нашей стране, сказал РИА Новости Крым представитель делегации из Узбекистана Тимур Юлдашев.Первое впечатление о Крыме Тимур получил уже в пути, когда проезжал Крымский мост. Он поражает даже ночью, сказал он."Это было ночью, все спали, но я по звуку услышал, что как-то по-другому едем. Я выглянул в окно и засмотрелся, это вообще самый красивый мост, который я видел. Он удивительный. Мне очень понравилось", - вспомнил он.В Крыму участники фестиваля посетят Воронцовский дворец, Свято-Успенский монастырь, побывают в Массандре, где совершеннолетние продегустируют крымские вина. Запланированы также автобусные экскурсии по Крыму и Севастополю.Всемирный фестиваль молодежи стартовал на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае 1 марта. В нем приняли участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных гостей. Крым на фестивале представляладелегация из 45 человек. По итогам фестиваля молодежь из Республики Крым и из Сирии договорилась о совместных проектах.Читайте также на РИА Новости Крым:Владимир Путин назвал цель Всемирного фестиваля молодежиБудущее уже началось: Владимир Путин обратился к молодежи в СириусеУчастникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, всемирный фестиваль молодежи, общество, туризм, иностранные делегации в крыму