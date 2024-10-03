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Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг
Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг
погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T00:01
2024-10-03T00:01
2024-10-03T00:01
крым
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +15...17 градусов, днем поднимутся до отметки +25.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9…14, на южном и восточном побережье до +18; днем +21…26, в горах +14…19", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +15...17 градусов, днем поднимутся до отметки +25.
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