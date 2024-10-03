https://crimea.ria.ru/20241003/leto-vozvraschaetsya-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1140808504.html

Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг

Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Лето возвращается: прогноз погоды в Крыму на четверг

погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T00:01

2024-10-03T00:01

2024-10-03T00:01

крым

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Об этом предупредили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...12; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-восточный 5-10 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…16, днем +22…24.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность. Без осадков. В темное время суток столбики термометров покажут +15...17 градусов, днем поднимутся до отметки +25.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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