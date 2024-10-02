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Можно построить дом: в Крыму хотят расширить меры поддержки медиков
Можно построить дом: в Крыму хотят расширить меры поддержки медиков - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Можно построить дом: в Крыму хотят расширить меры поддержки медиков
Госсовет Крыма рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T20:22
2024-10-02T20:22
2024-10-02T20:22
анна рубель
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Госсовет Крыма рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов на аренду жилья и его покупку в ипотеку, но и на строительство собственного дома. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.По словам Рубель, сегодня работающие в населенных пунктах Крыма приезжие могут получить компенсацию за аренду жилья. Также в конце прошлого года главой республики был внесен закон о том, чтобы можно было использовать эти средства на оплату ипотеки, заметила она.А вот возможности потратить бюджетные деньги на строительство собственного дома пока нет, хотя запрос такой уже есть, добавила она. Поэтому подготовлен и соответствующий законопроект."У нас есть сегодня два медика, которые получили земельный участок в связи с тем, что работают в сельской местности, они на нем строят дом и хотели бы использовать эти средства в качестве компенсации за строительство. Такой возможности сегодня законодательно нет. Поэтому мы в ближайшее время, в случае, если получим положительное заключение, такое предложение внесем", – сказала Рубель.По ее мнению, это очень важный момент, который необходимо решить.Продать построенный дом на земельном участке, который выделяется работающим в конкретном населенном пункте специалистам, нельзя, так что такое строительство станет гарантией того, что работник отрасли останется в регионе, отметила Рубель."В соответствии с законом Республики Крым медики, как и педагоги, работники культуры и социальной сферы, имеют право получить земельный участок в пользование на 5 лет. И в случае если в течение этого времени появится дом, то есть участок будет использоваться, только после этого земля переходит в собственность. Поэтому не получится продать и уехать", – объяснила она.По словам Рубель, обновленный профильный комитет усилит работу с внутренними проблемами здравоохранения, которые до сих пор волнуют крымчан.Весной 2023 года депутаты Госсовета Крыма в двух чтениях поддержали законодательную инициативу, согласно которой медицинские работники, получающие социальную поддержку в виде оплаты съемного жилья, смогут перенаправить эти средства на погашение ипотечного кредита. В июне 2024 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал разработку республиканской программы ипотечного кредитования медиков для поддержки врачей.Читайте также на РИА Новости Крым:70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт В Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудов Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг
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анна рубель, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, медицина, новости, крым, новости крыма
Можно построить дом: в Крыму хотят расширить меры поддержки медиков
Приезжим медикам в Крыму хотят дать право на компенсацию за строительство жилья
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым.
Госсовет Крыма рассмотрит законопроект, принятие которого позволит медикам, приехавшим работать из других регионов России в Крым, получать компенсацию расходов на аренду жилья и его покупку в ипотеку, но и на строительство собственного дома. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.
По словам Рубель, сегодня работающие в населенных пунктах Крыма приезжие могут получить компенсацию за аренду жилья. Также в конце прошлого года главой республики был внесен закон о том, чтобы можно было использовать эти средства на оплату ипотеки, заметила она.
А вот возможности потратить бюджетные деньги на строительство собственного дома пока нет, хотя запрос такой уже есть, добавила она. Поэтому подготовлен и соответствующий законопроект.
"У нас есть сегодня два медика, которые получили земельный участок в связи с тем, что работают в сельской местности, они на нем строят дом и хотели бы использовать эти средства в качестве компенсации за строительство. Такой возможности сегодня законодательно нет. Поэтому мы в ближайшее время, в случае, если получим положительное заключение, такое предложение внесем", – сказала Рубель.
По ее мнению, это очень важный момент, который необходимо решить.
"Меры соцподдержки – закрепить медика в селе. И уж если он строит дом, я думаю, что это хорошая мотивация для того, чтобы не уезжать из конкретного населенного пункта", – сказала Рубель.
Продать построенный дом на земельном участке, который выделяется работающим в конкретном населенном пункте специалистам, нельзя, так что такое строительство станет гарантией того, что работник отрасли останется в регионе, отметила Рубель.
"В соответствии с законом Республики Крым медики, как и педагоги, работники культуры и социальной сферы, имеют право получить земельный участок в пользование на 5 лет. И в случае если в течение этого времени появится дом, то есть участок будет использоваться, только после этого земля переходит в собственность. Поэтому не получится продать и уехать", – объяснила она.
По словам Рубель, обновленный профильный комитет усилит работу с внутренними проблемами здравоохранения, которые до сих пор волнуют крымчан.
"Это работа непосредственно с медицинскими коллективами, кадрами, решение точечных вопросов – все это будет в том числе на контроле нашего комитета в прямой связке с профильным министерством", – заключила Рубель.
Весной 2023 года депутаты Госсовета Крыма в двух чтениях поддержали законодательную инициативу, согласно которой медицинские работники, получающие социальную поддержку в виде оплаты съемного жилья, смогут перенаправить эти средства на погашение ипотечного кредита. В июне 2024 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал разработку республиканской программы ипотечного кредитования медиков для поддержки врачей.
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