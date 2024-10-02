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В Крыму оценили законопроект о минимальной ставке медработников в России

В Крыму оценили законопроект о минимальной ставке медработников в России - РИА Новости Крым, 02.10.2024

В Крыму оценили законопроект о минимальной ставке медработников в России

Законопроект, которым предлагается установить минимальную планку зарплаты для медицинских работников в размере 2,5 и 4 МРОТ, требует доработки. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T19:43

2024-10-02T19:43

2024-10-02T20:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Законопроект, которым предлагается установить минимальную планку зарплаты для медицинских работников в размере 2,5 и 4 МРОТ, требует доработки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала председатель комитета Госсовета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.1 октября на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, предлагающий установить минимальную планку зарплаты для медицинских работников. Согласно документу, при работе на полную ставку младшего и среднего медперсонала зарплата должна быть не ниже 2,5 МРОТ, для медработников с высшим образованием – не ниже четырех МРОТ.По ее словам, в замечаниях правительства, где сама идея всецело поддерживается, не случайно есть вопросы к ее исполнению."Во-первых, не в тот закон внесли предложение. Во-вторых, термины, которые используются в законопроекте, не совсем коррелируются с действующим законодательством. И финансово-экономическое обоснование тоже выглядит слабо, потому что цифры нужно было бы посчитать для того, чтобы их внести. А сегодня это звучит, скорее, как яркое заявление", – прокомментировала Рубель.Глава профильного комитета Госсовета Крыма делает вывод, что законопроект в том виде, в каком он зашел в Госдуму, требует существенной доработки. И привела в пример документ, который позволил начать реализовывать поручения президента России Владимира Путина в сфере здравоохранения этой весной."Глава нашего государства в феврале текущего года озвучил, что мы должны обеспечить достойную заработную плату медикам. И с 1 апреля ввелись дополнительные меры поддержки, которые работают в малых городах. Это 50 тысяч рублей для врачей и 30 для среднего медперсонала. Документ был буквально за месяц подготовлен так, что и сегодня практически без изменений действует. То есть он рабочий абсолютно и применим для всех органов власти, систем и фондов, потому что был качественно подготовлен", – сказала Рубель.Она подчеркнула, что еще одно поручение российского лидера – о повышении окладной части зарплат медиков до 50% – Республика Крым выполнила. Как и те задачи, которые были поставлены правительством ранее."Республика Крым по среднемесячной зарплате кое-где даже выше, чем рекомендовали. И с точки зрения регионов ЮФО находится далеко не в хвосте рейтинга – медики у нас получают неплохую заработную плату. На примере Белогорской районной больницы и некоторых других медики получают достойную зарплату – около 100 тысяч рублей, а иногда и больше. Они выполняют действительно колоссальную нагрузку, но и оплачивается это достойно. Сельское здравоохранение и первичная медицина получили очень серьезный толчок развития", – сказала Рубель.По ее мнению, главный целевой показатель сегодня – это майские указы президента, которые определяют, каким должен быть средний уровень заработной платы, причем не только медиков, но и работников почти всей социальной сферы."И те предложения, которые были внесены, по факту уже реализованы в республике, но на уровне региона, а не всей страны", – заключила Рубель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение Путина Земские доктора в новых регионах РФ получат двойную компенсацию Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в Крыму Автопарк "скорой" Крыма обновили на 370 автомобилей за 10 лет в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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