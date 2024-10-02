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Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионов - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионов
Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионов - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионов
Замглавы филиала Управления лесного хозяйства Минобороны России и глава "Транслесстроя" подозреваются в мошенничестве с госконтрактом в особо крупном размере... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T18:53
2024-10-02T19:01
министерство обороны рф
мошенничество
ск рф (следственный комитет российской федерации)
правосудие
новости
закон и право
уголовный кодекс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Замглавы филиала Управления лесного хозяйства Минобороны России и глава "Транслесстроя" подозреваются в мошенничестве с госконтрактом в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на главное военное следственное управление СК пишет РИА Новости.По версии следствия, в 2022 году фигуранты уголовного дела при исполнении многомиллионного государственного контракта по рубке лесных насаждений Минобороны похитили не менее 20 миллионов рублей."Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего замначальника Морозовского филиала "Управление лесного хозяйства" Минобороны РФ Александра Случака и гендиректора "Транслесстроя" Озмана Авдаляна в совершении преступления... мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.Отмечается, что суд заключил под стражу главу "Транслесстроя", а замглавы филиала Управления лесного хозяйства Минобороны поместил под домашний арест."На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест", - заключили в ведомстве.На прошлой неделе обвинительное заключение по уголовному делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова было утверждено прокуратурой и направлено в суд. По версии следствия, Попов имеет отношение к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.В мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Следком России обвиняет его в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.Также в мае арестован начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком завел дело о взятке против главы автобронетанковой службы ЦВОСК расследует дело о взятках при выполнении госборонзаказаВзятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, мошенничество, ск рф (следственный комитет российской федерации), правосудие, новости, закон и право, уголовный кодекс
Следком завел дело о мошенничестве с лесами Минобороны на 20 миллионов

Следком завел дело о мошенничестве при госконтракте по рубке лесов Минобороны на 20 млн

18:53 02.10.2024 (обновлено: 19:01 02.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЦиркулярная пила. Архивное фото
Циркулярная пила. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Замглавы филиала Управления лесного хозяйства Минобороны России и глава "Транслесстроя" подозреваются в мошенничестве с госконтрактом в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на главное военное следственное управление СК пишет РИА Новости.
По версии следствия, в 2022 году фигуранты уголовного дела при исполнении многомиллионного государственного контракта по рубке лесных насаждений Минобороны похитили не менее 20 миллионов рублей.
"Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего замначальника Морозовского филиала "Управление лесного хозяйства" Минобороны РФ Александра Случака и гендиректора "Транслесстроя" Озмана Авдаляна в совершении преступления... мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что суд заключил под стражу главу "Транслесстроя", а замглавы филиала Управления лесного хозяйства Минобороны поместил под домашний арест.
"На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 25 миллионов рублей наложен арест", - заключили в ведомстве.
На прошлой неделе обвинительное заключение по уголовному делу экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова было утверждено прокуратурой и направлено в суд. По версии следствия, Попов имеет отношение к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи.
В мае был арестован по делу о получении крупной взятки начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Следком России обвиняет его в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.
Также в мае арестован начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
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