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Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки
Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки
Следком России обвиняет начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T16:58
2024-05-23T16:58
вадим шамарин
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
взятка
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Следком России обвиняет начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.Начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщал ранее 235-й гарнизонный военный суд.По данным следствия, генерал получил взятку за увеличение закупок продукции для Минобороны. Полученными деньгам Шамарин распорядился по своему усмотрению.Шамарин задержан 22 мая и заключен под стражу на время следствия. Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей, уточнили в СК.Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовАрестован экс-командующий 58-й армией Иван ПоповЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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РИА Новости Крым
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вадим шамарин, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), взятка, министерство обороны рф
Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки

СК обвиняет генерала Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей

16:58 23.05.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин
 Замначальника Генштаба ВС РФ Вадим Шамарин
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Следком России обвиняет начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщал ранее 235-й гарнизонный военный суд.
"По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей", - сказано в сообщении.
По данным следствия, генерал получил взятку за увеличение закупок продукции для Минобороны. Полученными деньгам Шамарин распорядился по своему усмотрению.
Шамарин задержан 22 мая и заключен под стражу на время следствия. Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей, уточнили в СК.
Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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