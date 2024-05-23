https://crimea.ria.ru/20240523/delo-generala-shamarina---sledkom-ozvuchil-razmer-vzyatki-1137529218.html

Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки

Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Дело генерала Шамарина - Следком озвучил размер взятки

Следком России обвиняет начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T16:58

2024-05-23T16:58

2024-05-23T16:58

вадим шамарин

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

взятка

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Следком России обвиняет начальника главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина в получении взятки в размере 36 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.Начальник главного управления связи ВС РФ, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщал ранее 235-й гарнизонный военный суд.По данным следствия, генерал получил взятку за увеличение закупок продукции для Минобороны. Полученными деньгам Шамарин распорядился по своему усмотрению.Шамарин задержан 22 мая и заключен под стражу на время следствия. Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей, уточнили в СК.Борьба с коррупцией в России ведется во всех ведомствах и на всех уровнях. Это не кампания, а постоянно продолжающаяся работа, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовАрестован экс-командующий 58-й армией Иван ПоповЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим шамарин, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), взятка, министерство обороны рф