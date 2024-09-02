Рейтинг@Mail.ru
Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240902/na-zamkomanduyuschego-leningradskim-voennym-okrugom-zaveli-delo-o-vzyatke-1140066034.html
Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом
Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом
Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по уголовному делу о... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T15:15
2024-09-02T15:21
министерство обороны рф
армия и флот
взятка
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725037_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9baaaa562658070c92b6d6bd7d286609.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета России.По данным следствия, возглавляя департамент ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей."За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется", - сказано в сообщении.В отношении Муминджанова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Ранее в Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничествеАрестован замглавы Генштаба ВС России ШамаринАрестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725037_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c61cadf870ef502bcc299741d058f738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, армия и флот, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, вооруженные силы россии
Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом

СК: замкомандующего Ленинградским военным округом задержан по делу о взятке в 20 млн

15:15 02.09.2024 (обновлено: 15:21 02.09.2024)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета России.
По данным следствия, возглавляя департамент ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
"За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется", - сказано в сообщении.
В отношении Муминджанова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее в Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничестве
Арестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин
Арестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов
 
Министерство обороны РФАрмия и флотВзяткаСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:11На Азовском море создадут соединения ВМФ России – главком Моисеев
16:02Житель Керчи задержан за передачу Украине данных о ПВО в Крыму - ФСБ
15:57Политолог оценил значение предстоящего визита Путина в Монголию
15:39В многоэтажке в Новороссийске взорвался газ - пострадал человек
15:15Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом
15:01Выбросила новорожденного в туалет: крымчанка ответит за убийство малыша
14:38В Крыму Lada влетела в дерево - водитель погиб
14:30Что происходит в Курской области – данные Минобороны
14:21Крымский мост сегодня: очереди собрались с обеих сторон
14:09Турция подала заявку на вступление в БРИКС
13:58Пожар площадью 300 га в ЛНР - погибли люди и повреждены 40 домов
13:46Более 500 школ в Крыму подключились к проекту "Цифровая среда"
13:33Лукашенко о ситуации с Дуровым: на Западе быстро забывают о свободе слова
13:0612 безуспешных контратак: 1690 боевиков потеряли ВСУ за сутки
12:31По Украине нанесен групповой удар – какие объекты уничтожены
12:20В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем
12:13Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Скучное в ДНР
12:11Лавров: Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги
12:01В Севастополе в ДТП попала машина "скорой" - пострадали два человека
11:58РФ была готова весной запустить обновленную зерновую сделку – Лавров
Лента новостейМолния