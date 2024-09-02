https://crimea.ria.ru/20240902/na-zamkomanduyuschego-leningradskim-voennym-okrugom-zaveli-delo-o-vzyatke-1140066034.html

Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом

Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Взятка в 20 млн: задержан замкомандующего Ленинградским военным округом

Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по уголовному делу о... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T15:15

2024-09-02T15:15

2024-09-02T15:21

министерство обороны рф

армия и флот

взятка

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новости

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Заместитель командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета России.По данным следствия, возглавляя департамент ресурсного обеспечения Минобороны, Муминджанов способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования, в том числе в зону СВО, на сумму более 1,5 миллиардов рублей."За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей. При проведении следственных действий установлено, что в собственности Муминджанова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность приобретения которых проверяется", - сказано в сообщении.В отношении Муминджанова возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Фигурант задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Ранее в Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.Читайте также на РИА Новости Крым:На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничествеАрестован замглавы Генштаба ВС России ШамаринАрестован начальник управления кадров Минобороны Кузнецов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, взятка, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, вооруженные силы россии