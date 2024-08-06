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В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны - РИА Новости Крым, 06.08.2024
В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
В Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном... РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T14:02
2024-08-06T14:02
2024-08-06T14:07
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.По данным ведомства, весной 2017 года гендиректор коммерческой организации передал Демчику взятку в размкере 4 миллионов рублей. В обмен он желал заручитья покровительством чиновника при заключении госконтрактов с Минобороны.В апреле 2018 года Владимир Демчик покинул указанную должность. Однако до этого организация стала соисполнителем по госконтрактам на поставку различного имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации. С ней было заключено 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей."В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя", – уточнили в следственном комитете.Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииАрестован экс-командующий 58-й армией Иван ПоповЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова
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новости, министерство обороны рф, взятка, арест, происшествия
В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны
Экс-начальника вещевого управления Минобороны Демчика арестовали по подозрению во взятке
14:02 06.08.2024 (обновлено: 14:07 06.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.
"235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления СК России о заключении под стражу заместителя генерального директора ООО "Текстильная торговая компания" (группа компаний "Чайковский текстиль") Владимира Демчика. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, весной 2017 года гендиректор коммерческой организации передал Демчику взятку в размкере 4 миллионов рублей. В обмен он желал заручитья покровительством чиновника при заключении госконтрактов с Минобороны.
В апреле 2018 года Владимир Демчик покинул указанную должность. Однако до этого организация стала соисполнителем по госконтрактам на поставку различного имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации. С ней было заключено 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей.
"В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя", – уточнили в следственном комитете.
Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны
директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.
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