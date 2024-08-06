https://crimea.ria.ru/20240806/v-moskve-arestovan-eks-nachalnik-veschevogo-upravleniya-minoborony-1139398967.html

В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны

В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны - РИА Новости Крым, 06.08.2024

В Москве арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны

В Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном... РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T14:02

2024-08-06T14:02

2024-08-06T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Москве военный суд арестовал бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК России.По данным ведомства, весной 2017 года гендиректор коммерческой организации передал Демчику взятку в размкере 4 миллионов рублей. В обмен он желал заручитья покровительством чиновника при заключении госконтрактов с Минобороны.В апреле 2018 года Владимир Демчик покинул указанную должность. Однако до этого организация стала соисполнителем по госконтрактам на поставку различного имущества для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации. С ней было заключено 26 договоров на общую сумму более 574 млн рублей."В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении взяткодателя", – уточнили в следственном комитете.Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле прокомментировали задержания в Минобороны РоссииАрестован экс-командующий 58-й армией Иван ПоповЧто изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ Белоусова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, министерство обороны рф, взятка, арест, происшествия