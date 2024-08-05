https://crimea.ria.ru/20240805/direktora-parka-patriot-zaderzhali-po-delu-o-moshennichestve--1139364721.html
Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве
Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве
Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров задержаны по... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T14:33
2024-08-05T14:33
2024-08-05T14:56
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По ее словам, главное военное следственное управление СК России при оперативном сопровождении ФСБ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны РФ, Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот" по признакам мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, добавила Петренко.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), мошенничество, происшествия, министерство обороны рф, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве
Директор парка "Патриот" Ахмедов арестован по обвинению в мошенничестве – СК
14:33 05.08.2024 (обновлено: 14:56 05.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, главное военное следственное управление СК России при оперативном сопровождении ФСБ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны РФ, Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот" по признакам мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.
"В рамках уголовного дела задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также задержан заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, добавила Петренко.