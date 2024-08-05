Рейтинг@Mail.ru
Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240805/direktora-parka-patriot-zaderzhali-po-delu-o-moshennichestve--1139364721.html
Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве
Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве - РИА Новости Крым, 05.08.2024
Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве
Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров задержаны по... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T14:33
2024-08-05T14:56
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мошенничество
происшествия
министерство обороны рф
новости
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cde249046228faa2d974650eb3db79dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.По ее словам, главное военное следственное управление СК России при оперативном сопровождении ФСБ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны РФ, Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот" по признакам мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, добавила Петренко.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/12/1119161050_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e000baaa9d23c06bfe96120999ea443b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ск рф (следственный комитет российской федерации), мошенничество, происшествия, министерство обороны рф, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве

Директор парка "Патриот" Ахмедов арестован по обвинению в мошенничестве – СК

14:33 05.08.2024 (обновлено: 14:56 05.08.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ.
Автомобиль Следственного комитета РФ. - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров задержаны по подозрению в мошенничестве, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По ее словам, главное военное следственное управление СК России при оперативном сопровождении ФСБ расследует уголовное дело в отношении должностных лиц Минобороны РФ, Центрального военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот" по признакам мошенничества, совершенного организованной группой, в особо крупном размере.
"В рамках уголовного дела задержан директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также задержан заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
По данным следствия, указанные лица вместе с соучастниками могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, добавила Петренко.
 
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МошенничествоПроисшествияМинистерство обороны РФНовостиФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:56На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света
15:45Путин назвал главный приоритет в работе правительства
15:32Глава МЧС Крыма уходит в отставку
15:31Авария на сетях обесточила часть Симферополя
15:22Ситуация на Крымском мосту сейчас – пробка растет
15:20В Керчи завершается рекультивация полигона ТБО - что сделано
15:05ВСУ усилили обстрелы российских регионов: чего добивается Киев
14:45В Севастополе увеличат число народных дружин
14:33Директор парка "Патриот" арестован по делу о мошенничестве
14:21Атака ВСУ на Шебекино: ранены еще 5 мирных жителей
14:11Пугающие цифры: ВСУ тысячами теряют людей в контратаках
13:54При массированной атаке на Севастополь повреждены 11 домов и 10 машин
13:40Десять ракет ATACMS и SCALP-EG уничтожены российскими ПВО
13:24МВД показало видео задержания участников покушения на боксера в Феодосии
13:03В ожидании воды – что происходит в Феодосии из-за аварий на сетях
12:35Участников нападения на боксера в Крыму обвинили в покушении на убийство
12:26Ситуация на Крымском мосту: время ожидания 4 часа
11:52В Крыму спадет жара: ждать ли понижения температуры морской воды
11:32ВСУ обстреляли жилой квартал в Шебекино – есть пострадавшие
11:2050 улиц Феодосии без воды: прокуратура проводит проверку
Лента новостейМолния