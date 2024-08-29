https://crimea.ria.ru/20240829/eks-zamglavy-minoborony-rf-popov-zaderzhan-po-podozreniyu-v-moshennichestve-1139969339.html

На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничестве

На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничестве - РИА Новости Крым, 29.08.2024

На экс-замглавы Минобороны РФ Попова возбудили дело о мошенничестве

Бывший замминистра обороны России Павел Попов подозревается в незаконном обогащении за счет парка "Патриот", в отношении него возбуждено уголовное дело о... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T13:01

2024-08-29T13:01

2024-08-29T13:14

министерство обороны рф

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Бывший замминистра обороны России Павел Попов подозревается в незаконном обогащении за счет парка "Патриот", в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. По информации СК, подозреваемый действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, в отношении которых ранее было возбуждено уголовное дело. Как рассказала Петренко, Попов за счет парка "Патриот" организовал на своем загородном участке в Подмосковье строительство, ремонт, а также поставку различных материальных ценностей. Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком, выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. "После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров", - отметила официальный представитель СК. Следствие также установило, что, помимо указанного участка с домами, в собственности Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарского края общей стоимостью более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.Ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров. По данным следствия, они могут быть причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра.В Москве арестован экс-начальник вещевого управления МинобороныАрестован начальник управления кадров Минобороны КузнецовАрестован замглавы Генштаба ВС России Шамарин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ск рф (следственный комитет российской федерации), мошенничество, новости, россия, закон и право