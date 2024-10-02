https://crimea.ria.ru/20241002/glavnye-novosti-kryma-2-oktyabrya-1140809786.html

Главные новости Крыма: 2 октября

Главные новости Крыма: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Главные новости Крыма: 2 октября

Крым вышел на пятое место в России по привлечению инвестиций. Глава республики Сергей Аксенов назначил нового министра. Продолжается рассмотрение дела о теракте РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T22:22

2024-10-02T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крым вышел на пятое место в России по привлечению инвестиций. Глава республики Сергей Аксенов назначил нового министра. Продолжается рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Героев СВО наградили в Феодосии. Фотовыставка военкора РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией" будет представлена на республиканском медиафоруме. В Крыму растет заболеваемость ОРВИ, школы и детские сады закрывают на карантин.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым23 миллиарда инвестиций в КрымПредседатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что Крым вошел в пятерку инвестиционно-привлекательных регионов России. С начала года в экономику Крыма вложено 97,5 миллиарда рублей инвестиций, заключено 28 новых инвестиционных соглашений на сумму более 23 миллиардов.Новый министр Республики КрымКонстантин Михайлов назначен министром Республики Крым указом главы региона Сергея Аксенова. С сентября 2014 года по 16 марта 2020 года он занимал должность первого заместителя руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым – начальника Главного управления по обеспечению деятельности главы РК. С 17 марта 2020 года он был назначен министром Республики Крым на срок полномочий главы.Дело о теракте на Крымском мостуМосковский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, который был совершен 8 октября 2022 года: взорвали грузовик, четыре человека погибли. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых на три месяца.Награждение героев СВО в ФеодосииГлава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко вручил участнику специальной военной операции Вячеславу Камышову медаль Жукова - высокую государственную награду за мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО. Ордена Мужества вручены женам и матерям феодосийцев Гамова Александра, Проскурина Андрея, Карсюка Дмитрия, Тлеукурова Аскара, Рудова Сергея и Сечина Александра.Фотовыставка "Два года вместе с Россией"Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" будет представлена на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского. Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, заслуженный журналист Крыма Александр Мащенко оценил военкора как мастера своего дела. По его словам, фотожурналистика специальной военной операции – это то, что останется навсегда, также, как и навсегда остались фотографии Великой Отечественной войны. Фотографии СВО войдут в историю.Закрытие школ и детских садов на карантинЗа последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора. Острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9729 человек.В 12 дошкольных образовательных учреждениях на карантин закрыли 17 групп и в 15 школах - 26 классов. Все они находятся в Керчи, Симферополе, Ялте, Красногвардейском, Нижнегорском и Раздольненском районах Крыма.

https://crimea.ria.ru/20241002/v-krymu-orvi-atakuet-detey--1140791661.html

https://crimea.ria.ru/20241002/fakt-smerti-novorozhdennoy-v-kerchi-proverit-sledkom-1140803659.html

https://crimea.ria.ru/20241002/massovoe-postuplenie-voennykh-s-otravleniem-v-bolnitsu-kryma--feyk-1140805911.html

https://crimea.ria.ru/20241002/novaya-volna-kovida-i-grippa-gotova-li-k-ney-meditsina-kryma-1140807812.html

https://crimea.ria.ru/20241002/mozhno-postroit-dom-v-krymu-khotyat-rasshirit-mery-podderzhki-medikov-1140804186.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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