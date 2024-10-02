https://crimea.ria.ru/20241002/glavnye-novosti-kryma-2-oktyabrya-1140809786.html
Главные новости Крыма: 2 октября
Главные новости Крыма: 2 октября - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Главные новости Крыма: 2 октября
Крым вышел на пятое место в России по привлечению инвестиций. Глава республики Сергей Аксенов назначил нового министра. Продолжается рассмотрение дела о теракте РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T22:22
2024-10-02T22:22
2024-10-02T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крым вышел на пятое место в России по привлечению инвестиций. Глава республики Сергей Аксенов назначил нового министра. Продолжается рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Героев СВО наградили в Феодосии. Фотовыставка военкора РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией" будет представлена на республиканском медиафоруме. В Крыму растет заболеваемость ОРВИ, школы и детские сады закрывают на карантин.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым23 миллиарда инвестиций в КрымПредседатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что Крым вошел в пятерку инвестиционно-привлекательных регионов России. С начала года в экономику Крыма вложено 97,5 миллиарда рублей инвестиций, заключено 28 новых инвестиционных соглашений на сумму более 23 миллиардов.Новый министр Республики КрымКонстантин Михайлов назначен министром Республики Крым указом главы региона Сергея Аксенова. С сентября 2014 года по 16 марта 2020 года он занимал должность первого заместителя руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым – начальника Главного управления по обеспечению деятельности главы РК. С 17 марта 2020 года он был назначен министром Республики Крым на срок полномочий главы.Дело о теракте на Крымском мостуМосковский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, который был совершен 8 октября 2022 года: взорвали грузовик, четыре человека погибли. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых на три месяца.Награждение героев СВО в ФеодосииГлава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко вручил участнику специальной военной операции Вячеславу Камышову медаль Жукова - высокую государственную награду за мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО. Ордена Мужества вручены женам и матерям феодосийцев Гамова Александра, Проскурина Андрея, Карсюка Дмитрия, Тлеукурова Аскара, Рудова Сергея и Сечина Александра.Фотовыставка "Два года вместе с Россией"Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" будет представлена на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского. Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, заслуженный журналист Крыма Александр Мащенко оценил военкора как мастера своего дела. По его словам, фотожурналистика специальной военной операции – это то, что останется навсегда, также, как и навсегда остались фотографии Великой Отечественной войны. Фотографии СВО войдут в историю.Закрытие школ и детских садов на карантинЗа последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму выросла на 17%, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора. Острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9729 человек.В 12 дошкольных образовательных учреждениях на карантин закрыли 17 групп и в 15 школах - 26 классов. Все они находятся в Керчи, Симферополе, Ялте, Красногвардейском, Нижнегорском и Раздольненском районах Крыма.
https://crimea.ria.ru/20241002/v-krymu-orvi-atakuet-detey--1140791661.html
https://crimea.ria.ru/20241002/fakt-smerti-novorozhdennoy-v-kerchi-proverit-sledkom-1140803659.html
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https://crimea.ria.ru/20241002/mozhno-postroit-dom-v-krymu-khotyat-rasshirit-mery-podderzhki-medikov-1140804186.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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главное за день, новости, крым, новости крыма, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Крым вышел на пятое место в России по привлечению инвестиций. Глава республики Сергей Аксенов назначил нового министра. Продолжается рассмотрение дела о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. Героев СВО наградили в Феодосии. Фотовыставка военкора РИА Новости Крым "Два года вместе с Россией" будет представлена на республиканском медиафоруме. В Крыму растет заболеваемость ОРВИ, школы и детские сады закрывают на карантин.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
23 миллиарда инвестиций в Крым
Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что Крым вошел в пятерку инвестиционно-привлекательных регионов
России. С начала года в экономику Крыма вложено 97,5 миллиарда рублей инвестиций, заключено 28 новых инвестиционных соглашений на сумму более 23 миллиардов.
Новый министр Республики Крым
Константин Михайлов назначен министром Республики Крым
указом главы региона Сергея Аксенова. С сентября 2014 года по 16 марта 2020 года он занимал должность первого заместителя руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым – начальника Главного управления по обеспечению деятельности главы РК. С 17 марта 2020 года он был назначен министром Республики Крым на срок полномочий главы.
Дело о теракте на Крымском мосту
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей
троим фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, который был совершен 8 октября 2022 года: взорвали грузовик, четыре человека погибли. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых на три месяца.
Награждение героев СВО в Феодосии
Глава администрации города Феодосии Игорь Ткаченко вручил
участнику специальной военной операции Вячеславу Камышову медаль Жукова - высокую государственную награду за мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО. Ордена Мужества вручены женам и матерям феодосийцев Гамова Александра, Проскурина Андрея, Карсюка Дмитрия, Тлеукурова Аскара, Рудова Сергея и Сечина Александра.
Фотовыставка "Два года вместе с Россией"
Фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией" будет представлена
на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период специальной военной операции" в КФУ им. В. И. Вернадского. Директор Института медиакоммуникаций, медиатехнологий и дизайна КФУ, заслуженный журналист Крыма Александр Мащенко оценил военкора как мастера своего дела. По его словам, фотожурналистика специальной военной операции – это то, что останется навсегда, также, как и навсегда остались фотографии Великой Отечественной войны. Фотографии СВО войдут в историю.
Закрытие школ и детских садов на карантин
За последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму выросла на 17%
, значительный рост случаев наблюдается среди детей школьного возраста. Об этом сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора. Острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 9729 человек.
В 12 дошкольных образовательных учреждениях на карантин закрыли
17 групп и в 15 школах - 26 классов. Все они находятся в Керчи, Симферополе, Ялте, Красногвардейском, Нижнегорском и Раздольненском районах Крыма.