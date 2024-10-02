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Аксенов назначил нового министра Крыма

Аксенов назначил нового министра Крыма - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Аксенов назначил нового министра Крыма

Министром Республики Крым назначен Константин Михайлов. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T10:32

2024-10-02T10:32

2024-10-02T11:11

крым

сергей аксенов

новости крыма

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

кадровые перестановки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости Крым. Министром Республики Крым назначен Константин Михайлов. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства.Михайлов родился 23 мая 1959 года в городе Красноперекопске Крымской области.В 1986 году окончил Днепропетровский химико-технологический институт им.Ф.Э.Дзержинского, "Машины и аппараты химических производств", инженер-механик.Трудовую деятельность начал в сентябре 1976 года электромонтером-ремонтником по ремонту оборудования цеха №37 Черноморского судостроительного завода г. Николаева.С ноября 1977 года по ноябрь 1979 года проходил службу в рядах Советской Армии.С сентября 2014 года по 16 марта 2020 года - первый заместитель руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым – начальник Главного управления по обеспечению деятельности главы РК. С 17 марта 2020 года - министр Республики Крым на срок полномочий главы. В сентябре в органах власти Крыма произошли кадровые изменения, в связи с истечением срока полномочий ряд министров переназначены. Так, министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Ранее Ольга Торубарова была уволена должности министра спортав связи с истечением срока полномочий и переназначена вновь.Освобождена от должности зампредседателя Совмина Крыма Анна Анюхина. И вновь переназначена новым указом "на срок полномочий главы Республики Крым с 24 сентября 2024 года".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил министра спорта КрымаОтставки и назначения в Крыму - кто занял министерские креслаЯнина Павленко покинула пост главы администрации Ялты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, кадровые перестановки