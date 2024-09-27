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В Крыму назначили министра сельского хозяйства
В Крыму назначили министра сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 27.09.2024
В Крыму назначили министра сельского хозяйства
Министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T09:48
2024-09-27T09:48
2024-09-27T09:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства. Председатель Совмина Юрий Гоцанюк представил коллективу Минсельхоза нового руководителя.Кратюк родился 3 ноября 1981 года в городе Симферополь. В 2005 году окончил Южный филиал "Крымского агротехнологического университета" Национального аграрного университета, по специальности механизация сельского хозяйства, инженер-механик. В 2018 году - КФУ имени В.И. Вернадского по специальности агрономия.С февраля 2020 – по октябрь 2021 года – первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. А с ноября 2021 года - глава администрации Симферопольского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, сергей аксенов, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, денис кратюк
В Крыму назначили министра сельского хозяйства
Министром сельского хозяйства Крыма стал экс-глава Симферопольского района Денис Кратюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства.
"Назначить Кратюка Дениса Васильевича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – министра сельского хозяйства республики на срок полномочий главы Крыма", - говорится в документе.
Председатель Совмина Юрий Гоцанюк представил коллективу Минсельхоза нового руководителя.
"Это грамотный, ответственный и целеустремленный руководитель с большим опытом работы в агропромышленном комплексе, способный оперативно решать задачи, стоящие перед ведомством. Уверен, что высокие деловые и личные качества помогут Денису Васильевичу реализовать все намеченные планы", - написал Гоцанюк в своем ТГ-канале.
Кратюк родился 3 ноября 1981 года в городе Симферополь. В 2005 году окончил Южный филиал "Крымского агротехнологического университета" Национального аграрного университета, по специальности механизация сельского хозяйства, инженер-механик. В 2018 году - КФУ имени В.И. Вернадского по специальности агрономия.
С февраля 2020 – по октябрь 2021 года – первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. А с ноября 2021 года - глава администрации Симферопольского района.
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