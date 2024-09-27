https://crimea.ria.ru/20240927/v-krymu-naznachili-ministra-selskogo-khozyaystva-1140663999.html

В Крыму назначили министра сельского хозяйства

В Крыму назначили министра сельского хозяйства - РИА Новости Крым, 27.09.2024

В Крыму назначили министра сельского хозяйства

Министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Соответствующий указ опубликован на сайте... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T09:48

2024-09-27T09:48

2024-09-27T09:48

крым

новости крыма

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

сергей аксенов

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

денис кратюк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0e/1122942928_230:51:1614:830_1920x0_80_0_0_dfb16a96c395098ac9fedb2c5b956446.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Министром сельского хозяйства Республики Крым назначен Денис Кратюк, ранее возглавлявший Симферопольский район. Соответствующий указ опубликован на сайте крымского правительства. Председатель Совмина Юрий Гоцанюк представил коллективу Минсельхоза нового руководителя.Кратюк родился 3 ноября 1981 года в городе Симферополь. В 2005 году окончил Южный филиал "Крымского агротехнологического университета" Национального аграрного университета, по специальности механизация сельского хозяйства, инженер-механик. В 2018 году - КФУ имени В.И. Вернадского по специальности агрономия.С февраля 2020 – по октябрь 2021 года – первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. А с ноября 2021 года - глава администрации Симферопольского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, сергей аксенов, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, денис кратюк