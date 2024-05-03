https://crimea.ria.ru/20240503/tsentr-podgotovki-boytsov-svo-po-programme-vremya-geroev-otkryt-v-krymu-1137025960.html
Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму
Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму
В Симферополе открыт центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев", которая реализуется в регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина. РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T16:15
2024-05-03T16:15
2024-05-03T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. В Симферополе открыт центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев", которая реализуется в регионах страны по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Отбор на обучение осуществляется по итогам онлайн-тестирования.О старте новой образовательной программы для участников и ветеранов СВО президент России Владимир Путин объявил 29 февраля во время оглашения своего ежегодного послания Федеральному собранию. 1 марта начался прием заявок на участие в программе. Цель проекта – подготовка руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях. Заявки на участие подали уже 44 тысячи человек по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:На участие в программе "Время героев" поступило 30 тысяч заявок – ПутинВ Госдуме похвалили Крым за программу переподготовки участников СВОВ Крыму участников СВО приглашают учиться и преподавать в школах
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крым, россия, новости сво, новости крыма, время героев, образование в крыму и севастополе, сергей аксенов, общество
Центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" открыт в Крыму
В Симферополе открыт центр подготовки бойцов СВО по программе "Время героев" - Аксенов