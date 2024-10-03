https://crimea.ria.ru/20241003/pochemu-ukrainskie-natsisty-ubivayut-zhurnalistov-v-zone-svo--mnenie-1140819887.html

Почему украинские нацисты убивают журналистов в зоне СВО – мнение

Почему украинские нацисты убивают журналистов в зоне СВО – мнение - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Почему украинские нацисты убивают журналистов в зоне СВО – мнение

Военные корреспонденты в зоне специальной военной операции давно стали официальной целью боевиков ВСУ, украинские неонацисты убивают их, чтобы сокрыть свои... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T11:50

2024-10-03T11:50

2024-10-03T11:54

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кфу (крымский федеральный университет)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Военные корреспонденты в зоне специальной военной операции давно стали официальной целью боевиков ВСУ, украинские неонацисты убивают их, чтобы сокрыть свои преступления. Такое мнение высказала руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева на II Крымском медиафоруме "Журналистика в период СВО".Эксперт напомнила, что с 2014 года в Донбассе и в зоне СВО погибли около 30 российских журналистов. В их числе фотокорреспондент "Россия сегодня" Андрей Стенин. Украинские боевики расстреляли и сожгли автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание. В июле прошлого года в результате целенаправленного удара кассетным боеприпасом по группе журналистов погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.II Крымский медиафорум с международным участием "Журналистика в период специальной военной операции" открылся в четверг в Крымском федеральном университете им. Вернадского в Симферополе. Соорганизатором мероприятия выступает крымское региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня".В рамках форума состоятся премьера цикла документальных видеолекций "История российской военной журналистики", фотовыставка военкора РИА Новости Крым Дмитрия Макеева "Два года вместе с Россией", творческие встречи с известными российскими военкорами. Также запланировано проведение круглого стола на тему "Информационные войны: от Крымской войны до специальной военной операции" и мастер-класса по тактической медицинеВ медиагруппе "Россия сегодня" работают несколько десятков военкоров. Медиагруппа на постоянной основе инициирует проекты, направленные на поддержку СВО, увековечивание памяти военкоров, погибших при исполнении должностных обязанностей, гуманитарную поддержку.В их числе Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина и стипендия имени Ростислава Журавлева. На сайте РИА Новости создан раздел "Надежные люди", посвященный волонтерской деятельности. Кроме того, интернет-изданием "Украина.ру" создан спецпроект "Украинское досье". В ходе круглых столов ведущие эксперты и политики разных стран предлагают эксклюзивные и нетривиальные трактовки событий, обсуждают украинско-русские отношения, текущие события. Также медиагруппа постоянно оказывает неафишируемую помощь фронту.Сайт РИА Новости Крым, радио "Спутник в Крыму" с 2022 года информирует своих читателей и слушателей о ходе проведения спецоперации. Наши военкоры выезжают в новые регионы и передают оперативную информацию с мест событий. По итогу поездок, неоднократно, региональным подразделением медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе были организованы фотовыставки в городах крымского полуострова. За два года проведены восемь фотовыставок.Так, в Ялте на набережной были открыты две уличные фотовыставки: "Жизнь у линии фронта" и "Глазами правды". Также в Ливадийском дворце представили фотовыставку "Два года вместе с Россией". Сейчас часть экспозиции размещена в центральном отделении "Почты Крыма", а еще одна часть представлена на медиафоруме в КФУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военкоры РИА Новости Крым награждены медалью "Участнику СВО"В Крыму учат журналистике через историю известных военкоровСолдаты второго фронта СВО: кто они и каково их главное оружие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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